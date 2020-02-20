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 Суспільство
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Все про:Китай (443) Укрпошта (93) Смілянський (14) COVID-19 (80)

 "Укрпошта" шукає альтернативні шляхи для доставки посилок із Китаю, - Смілянський

Отримання посилок із Китаю, попри поширення коронавірусу COVID-19, є безпечним.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Але ще раз хочу запевнити всіх, що на сьогодні отримання посилок з Китаю є безпечним", - сказав Смілянський.

Відповідаючи в ефірі на запитання глядачів, він також спростував те, що коронавірус начебто може бути на посилках з Китаю.

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"Ні. Він не залишається... Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати... Тому ще раз: вірус не залишається на посилках", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Він також зауважив, що китайські партнери слідкують за якістю доставки, і якщо "Укрпошта" буде погано доставляти посилки, Alibaba не буде з нею працювати.

"А "Укрпошта" стала другою у світі цього року за темпами зростання обсягів із Китаю. Тому, мабуть, не так погано ми працюємо. І ми продовжуємо їх отримувати... Ми їх доставляємо, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а ми звідти вантажівками доставляємо в Україну", - поінформував Смілянський.

Нагадаємо, в АТ "Укрпошта" попередили про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції та посилок між Україною і Китаєм через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній.

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Водночас з 12 лютого приймання всіх видів відправлень у Китай тимчасово призупинено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176793
 
 
 Топ коментарі
 
Я не пользуюсь Укрпочтой. Тот факт что ее глава государственной почты Смелянский начисляет себе зарплату (970 000$) в два раза больше чем президент США (400 000$) вызывает у меня лишь желание повесить коррупционера, а не оплачивать его "хотелки".
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Укрпошта це лайно. Перевірено моїм власним досвідом.
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они тоже прикрыли границу с сегодняшнего дня
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Через Раиссу будут гнать. Пид...сы, как говорил Никита Сергеевич.
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они тоже прикрыли границу с сегодняшнего дня
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Раска фєдєраска, закрила кордон з своїм рідним Старшим Братом, з 00:00 20.02.2020.
Отакето, малятка.
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Укрпошта це лайно. Перевірено моїм власним досвідом.
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..никак али-баба аванс прислала "дохтуру" Смелянскому?...все чики-пики теперь, можна и посылки принимать из Уханя?.. ..
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А хто крышует Укрпошту ? Ахметов , чи шо ? Укрпочта ищет альтернативные пути для доставки посылок из Китая, - Смелянский - Цензор.НЕТ 2140
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Щоб приймати звідти посилки, їх повинен хтось відсилати.
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"...если Укрпочта будет плохо доставлять посылки, Alibaba не будет с ней работать" - прибуток понад усе, хто такий смелянській, щоб стверджувати що посилки безпечні?
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А кто сказал, что они небезбечни? Что за бред. Проблема Укрпочты в отсутствии грузового авиасообщения Украины с Китаем. Которое налажено и продолжает функционировать в Европе. Через страны ЕС и хотят сработать, чтоб выполнять обязательства.
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ммм, покупатель - всегда прав, а именно он заказывает что-то из Китая (или не заказывает). Укрпочта - работает исключительно как доставка, может конечно ввести сервис "обеззараживание" ультрафиолетом, отстоем в пару недель на складах, заморозкой и т.п. (если конечно будет спрос) капитализм все-таки. но, конечно, и отвечать за безопасность или небезопасность товара, а также спрашивать об этом преставителя логистической фирмы - глупо.
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Я не пользуюсь Укрпочтой. Тот факт что ее глава государственной почты Смелянский начисляет себе зарплату (970 000$) в два раза больше чем президент США (400 000$) вызывает у меня лишь желание повесить коррупционера, а не оплачивать его "хотелки".
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Укрпочта ищет альтернативные пути" Ясное дело, что на 800 тысенц в месяц не проживешь, надо искать альтернативы Укрпочта ищет альтернативные пути для доставки посылок из Китая, - Смелянский - Цензор.НЕТ 1404
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Самолетами в ЕС, а оттуда грузовиками??? Серьезно?
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Мист-Экспресс именно так посылки из Китая и доставляет. Через Голландию или Германию во Львов, а потом по Украине. Причем путь из Львова в Киев может занимать столько же времени, сколько из Гонконга во Львов.
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Укрпочта ищет альтернативные пути завезти короновирус 😀😀😀
Блин, идиоты
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Страна непуганых идиотов. За что ни возьмись...
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Добавить зэпэхи талановитому менагеру
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Во Львове на сортировочном центре вскрывают посылки и воруют из них.Посылки путешествуют по всей Украине пока попадают адресату.Посылка из Китая во Львов, после таможни попадает в ДОПП Киева,а затем ее везут в Харьков или Полтаву или Запорожье или Днепро.Дней через десять ее опять возвращают в Киев.Это наверное альтернативные пути доставки от Смелянского.Время доставки почты от Смелянского увеличилось в разы.
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Пусть лучше расскажут, как Укрпочта посылки ворует.
У меня за последнее время несколько посылок покинули таможню в Украине и отправились на сортировочный пункт, и все...……...
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