 "Укрпошта" шукає альтернативні шляхи для доставки посилок із Китаю, - Смілянський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Але ще раз хочу запевнити всіх, що на сьогодні отримання посилок з Китаю є безпечним", - сказав Смілянський.
Відповідаючи в ефірі на запитання глядачів, він також спростував те, що коронавірус начебто може бути на посилках з Китаю.
"Ні. Він не залишається... Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати... Тому ще раз: вірус не залишається на посилках", - наголосив гендиректор Укрпошти.
Він також зауважив, що китайські партнери слідкують за якістю доставки, і якщо "Укрпошта" буде погано доставляти посилки, Alibaba не буде з нею працювати.
"А "Укрпошта" стала другою у світі цього року за темпами зростання обсягів із Китаю. Тому, мабуть, не так погано ми працюємо. І ми продовжуємо їх отримувати... Ми їх доставляємо, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а ми звідти вантажівками доставляємо в Україну", - поінформував Смілянський.
Нагадаємо, в АТ "Укрпошта" попередили про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції та посилок між Україною і Китаєм через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній.
Водночас з 12 лютого приймання всіх видів відправлень у Китай тимчасово призупинено.
Отакето, малятка.
Блин, идиоты
У меня за последнее время несколько посылок покинули таможню в Украине и отправились на сортировочный пункт, и все...……...