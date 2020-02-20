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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Держприкордонслужба (2413) Китай (443) Росія (26510) COVID-19 (80)

 Через загрозу коронавірусу Росія призупиняє пропуск на свою територію громадян Китаю

За інформацією, отриманою Держприкордонслужбою України за лінією прикордонно-представницького апарату, Російська Федерація призупиняє пропуск на свою територію громадян Китаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зокрема, російська сторона повідомила, що, відповідно до рішення уряду РФ, призупиняється пропуск через кордон громадян Китайської Народної Республіки. Ці заходи проводяться з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Починаючи з 00.00 20 лютого 2020 року громадяни Китаю зможуть потрапити в Росію лише з діловою чи гуманітарною метою поїздки. Вихідців з цієї країни, які прямують як туристи, для здійснення трудової діяльності, з приватною метою чи на навчання, через російський кордон не пропускатимуть.

Також читайте: Трьох українців китайські лікарі не допустили до польоту, вони залишилися в Ухані, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176792
 
 
 Топ коментарі
 
Китайці мають право жити на майбутній території Китаю, яку незаконно захопила росія.
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Там пол Сибири уже китайцами занято на ПМЖ. Так что насмешили Из-за угрозы коронавируса Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая - Цензор.НЕТ 6621
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Не понял. Может, китайцы не будут пускать на свою территорию в России рашиков?
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ЮАР? Смотри там акуратнее, спидом не заразись
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давай Китай, не підведи!!! ломаніться туди кількатисячною юрбою) і нам полегшає)
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Не понял. Может, китайцы не будут пускать на свою территорию в России рашиков?
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Китайці мають право жити на майбутній території Китаю, яку незаконно захопила росія.
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Мы рады за китайсев. Когда они рузких уже бить будут?! ))
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Не могу сказать. Наверное, в день- Х, час - Y, время- Z. Реально, если они его назначат, то захват будет мгновенным. Они там- везде.
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Пока ползучий захват. А хочется рузкой кровушки. Да чтоб с гражданской войной до развала )))
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Я могу тебе сказать, в день- Х, час - Y, время- Й.))) Ну ладно шкеты, ты-то зрелый человек. Захват ДВ китайцами, не реален. Они крайне законопослушны, и практически не совершают преступлений, даже, ранее популярной контрабанды, и на ДВ, буквально на цыпочках ходят, и ведут себя крайне уважительно. Они говорят, что русский - "шуай гэ", что означает красивый.
Девушек называют "мэй нюй", по-китайски - очень красивые. В Китае культ белой
кожи. Касаемо рынков, то у них есть "свой" рынок, его так и называют "китайский", хотя там полно и вьетнамцев. Торгуют там радиоэлектроникой, и шмотками.
И еще. Китайцы, приучены к кнуту у себя на родине, и при виде полицейского, разве что "ку" не говорят, их бунт не возможен. Тем более их все устраивает, им дали в аренду землю, которую никто не взял по "дальневосточному гектару", ее на карте с лупой не найдешь.
Говоря о военном захвате ДВ, это из области психиатрии. Раша на 30 порядков сильнее Китая. У Китая 60 ядреных ракет, причем примитивных, у Раши 1800. И главное, У Раши и Китая, один стратегический противник, и ты его знаешь.
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"Знаковопросный", а знаешь, какова обратная сторона "законопослушания"? Когда дадут приказ, они ВСЕ пойдут туда и делать будут ТО, что им прикажут... Немцы тоже были "законопослушными", во Вторую мировую...
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Кто отдаст приказ, ты что ли? Китайцам это зачем?
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Придёт время - увидишь... Когда немцы начали захват других стран, многие (даже евреи), говорили, что нечего бояться, немцы - культурные люди... Главное - что тебе, тогда, будет не до Украины, а я от тебя, далеко буду... Китайцам лет пятьдесят понадобится, чтобы Сибирь освоить... Фраза - "На китайсько-українському кордоні все спокійно...", прозвучит ещё не завтра...
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Комментировать твой бред не охота))) Осваивать Сибирь лет 50)))) Площадь Сибири 13 100 000 км², Китая 9 596 961 км² При этом Китайцы свою территорию осваивают уже 5 000 лет))
Так меж прочь, в Сибири поместятся 20-ть Украин. И да, напомню, в Сибири, холодно, и непроходимая тайга, а захватывать Китай, с десяток ядреных ракет хватит.
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Рассказывал покойный уже, товарищ, что в 90-е работал егерем в Красноярском крае. Обход большой, бывало, не чаще раза в год бывал в некоторых местах... Как-то "занесло" на его самый край. Дело к вечеру, решил заночевать в заброшенной деревне - знал, что охотники пару домов там поддерживают в исправности. Пришёл. Из распадка дымы поднимаются. Подумал, что дома горят. Подошёл ближе. А там ВСЕ дома трубами дымят... И куча китайцев!!! В каждом доме по трое-четверо детей!!! И, вот, представь - это было ТРИДЦАТЬ лет назад! У этих детей уже своих по нескольку штук... Сибирь, де-факто, УЖЕ китайская... Осталось поменять флаги и вывески на госучреждениях...Все "русские" там - "досадное недоразумение", которым китайцы разрешают "надувать щёки" и изображать из себя "хозяев"...(читал, как-то, заключение эксперта по демографии: на ВСЮ Сибирь "русских" - не больше 17 миллионов...). Как-то читал воспоминания одного русского эмигранта, жившего в Харбине. Когда его соседу, бывшему офицеру погранстражи, сделал замечание китайский полицейский, тот возмутился. А он ему в ответ: "Ты вчера был "капитана" (начальник)... А сегодня я - "капитана"... То же самое будет и завтра... Но только не в Харбине, а в Иркутске и Красноярске...
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Смешно, не более))) Твой товарищ видимо эвенков, или кетов с китайцами перепутал))) Для интереса посмотри док фильм "Счастливые люди. Енисей". Там 4 части. В чем глупость твоего рассказа?
- В Красноярском крае, населенные пункты СТРОГО по берегам больших рек, т. к. логистика только по воде. Вертолет привозит только почту, и зарплату. либо за больными. Даже на Енисее, расстояния между деревнями 100-150 км.
- У каждого охотника - промысловика свой участок, по площади, как три МСК. На участке находятся 4-5 заимок, принадлежащих охотнику, между которыми, самим охотником проложена тропа. Пользоваться тропой, никто не имеет права кроме сына промысловика, которому она достанется по наследству. Никаких "общих" мест, у промысловиков нет
- Промысловик, постоянно находится в движении по тропе, присутствие постороннего он заметит сразу.
- Что будет делать китаец в тайге? Промысловик ловит соболя и сдает его в своей деревне, где живут по 300-500 человек. Появление там китайца, полнейшая чушь, да и не дойдет, снегоход нужен.
Итог - лажа полная
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У вас, кацапов, есть поговорка - "Смеётся тот, кто смеётся последним....". Вот мы и "посмеёмся"... Я, хоть слово, о "промысловиках", сказал? Не надо путать "промысловиков", добывающих пушного зверя, и простых охотников, охотящихся от случая к случаю, на того же оленя или кабана... У меня шурин, служа в Читинской области, там охотился несколько лет.... Так что "лажу" ищи у себя...
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Я прожил на Крайнем Севере 15 лет, и немножечко тему знаю))) Какие егеря, на охотничьих делянках в Красноярском крае, где они ночевать будут, чем питаться? Там браконьеров нет, Рыбнадзор есть. приплывают на неделю, стоят снасти местных проверяют, типа дань. Ничего не изымают и не трогают.
Китайцы в Сибири, наверно есть, в Красноярске, студенты, а то, что ты придумал, то лажа.
У украинцев есть пословица "хто сміється, тому не минеться" Погугли чья сейчас "Мотор сич", и сколько украинской земли, сейчас арендут китайцы.
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Там пол Сибири уже китайцами занято на ПМЖ. Так что насмешили
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А Центральный рынок Владивостока на все 100%. Я там просто обалдел, как в Китай попал!
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Блин, весь мир нормально принимает эвакуированных и китайцев и только постсовки устроили снова гулаг ((
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Вот так в Китае эвакуируют : https://www.bitchute.com/video/00CkyMwWWlIM/
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Я по неведомым ссылкам не хожу))
А китай - это не совок?? )) у них до сих пор комуняцкая идеология... главным элементом которой является полное уничтожение личности человека
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конечно совок,но даже для совка жестковато,как для разновидности гриппа.Похоже это что-то пострашнее.
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Кстати совок с эпидемиями бороться умел. Пример Одесса 1970 АВГУСТ холера. третьего первый заболевший восьмого милионник забитый отдыхающими закрыт карантином наглухо, на сорок дней...вот как то так
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С поквартирным обходом врачами. Кто сейчас этим будет заниматься? Одесситы ещё много лет благодарили холеру за наведённый в городе порядок - были вычищены свалки и захламленные подвалы.
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Особенно Аргентина приняла "нормально" - всучила украинцам на карантин.
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Даааа? Ты не видел Тернополь, и Яворив, где СВОИХ не пускают?
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Цензор не писал про 170 долларов нараше и хутина. Их тема
https://www.yahoo.com/news/could-live-170-month-russian-woman-asks-putin-162655335.html
Там коменты можно оставить))
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Можете украинской)) я пойму, что это Вы
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Вот и рухнула теория, что Китай рулит Рашкой Из-за угрозы коронавируса Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая - Цензор.НЕТ 4437 Походу скорее Китай рулит Украиной...
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Китайці повинні взяти їх штурмом. Навіть не сумніваюсь, що коронавірус вже тихо бродить по Сибіру, просто його нема кому діагностувати. Нам теж завтра привезуть, Зейолоп обіцяв одразу у Конче Заспу. Інші міста тримають у секреті, все як при совку.
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Оперативно. "Новость" чуть-ли не месячной давности.
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Указ подписан вчера. Запрет на въезд- с завтрашнего дня. Так что- таки новость.
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Я понял, раньше речь шла про выдачу рабочих виз.
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а ви шо китаеза якась, що почали тут лайно лити?? тоді вам на путіна треба...
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Это еще бум посмотреть, кто кого и куда пускать не будет. Склонен думать, что китайси руцких и так вплоть до урала Из-за угрозы коронавируса Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая - Цензор.НЕТ 6278
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Россия это спорная территория между Китаем и Украиной,поэтому нужно закрывать границу с Россией,чтобы ....
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Ватаны на грубость нарываются ,что снова огурцы по 15 баксов НА Дальнем Востоке захотели ? Из-за угрозы коронавируса Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая - Цензор.НЕТ 3291
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