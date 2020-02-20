 Через загрозу коронавірусу Росія призупиняє пропуск на свою територію громадян Китаю

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зокрема, російська сторона повідомила, що, відповідно до рішення уряду РФ, призупиняється пропуск через кордон громадян Китайської Народної Республіки. Ці заходи проводяться з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Починаючи з 00.00 20 лютого 2020 року громадяни Китаю зможуть потрапити в Росію лише з діловою чи гуманітарною метою поїздки. Вихідців з цієї країни, які прямують як туристи, для здійснення трудової діяльності, з приватною метою чи на навчання, через російський кордон не пропускатимуть.
Девушек называют "мэй нюй", по-китайски - очень красивые. В Китае культ белой
кожи. Касаемо рынков, то у них есть "свой" рынок, его так и называют "китайский", хотя там полно и вьетнамцев. Торгуют там радиоэлектроникой, и шмотками.
И еще. Китайцы, приучены к кнуту у себя на родине, и при виде полицейского, разве что "ку" не говорят, их бунт не возможен. Тем более их все устраивает, им дали в аренду землю, которую никто не взял по "дальневосточному гектару", ее на карте с лупой не найдешь.
Говоря о военном захвате ДВ, это из области психиатрии. Раша на 30 порядков сильнее Китая. У Китая 60 ядреных ракет, причем примитивных, у Раши 1800. И главное, У Раши и Китая, один стратегический противник, и ты его знаешь.
Так меж прочь, в Сибири поместятся 20-ть Украин. И да, напомню, в Сибири, холодно, и непроходимая тайга, а захватывать Китай, с десяток ядреных ракет хватит.
- В Красноярском крае, населенные пункты СТРОГО по берегам больших рек, т. к. логистика только по воде. Вертолет привозит только почту, и зарплату. либо за больными. Даже на Енисее, расстояния между деревнями 100-150 км.
- У каждого охотника - промысловика свой участок, по площади, как три МСК. На участке находятся 4-5 заимок, принадлежащих охотнику, между которыми, самим охотником проложена тропа. Пользоваться тропой, никто не имеет права кроме сына промысловика, которому она достанется по наследству. Никаких "общих" мест, у промысловиков нет
- Промысловик, постоянно находится в движении по тропе, присутствие постороннего он заметит сразу.
- Что будет делать китаец в тайге? Промысловик ловит соболя и сдает его в своей деревне, где живут по 300-500 человек. Появление там китайца, полнейшая чушь, да и не дойдет, снегоход нужен.
Итог - лажа полная
Китайцы в Сибири, наверно есть, в Красноярске, студенты, а то, что ты придумал, то лажа.
У украинцев есть пословица "хто сміється, тому не минеться" Погугли чья сейчас "Мотор сич", и сколько украинской земли, сейчас арендут китайцы.
А китай - это не совок?? )) у них до сих пор комуняцкая идеология... главным элементом которой является полное уничтожение личности человека
https://www.yahoo.com/news/could-live-170-month-russian-woman-asks-putin-162655335.html
Там коменты можно оставить))