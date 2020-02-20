 Через загрозу коронавірусу Росія призупиняє пропуск на свою територію громадян Китаю

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зокрема, російська сторона повідомила, що, відповідно до рішення уряду РФ, призупиняється пропуск через кордон громадян Китайської Народної Республіки. Ці заходи проводяться з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Починаючи з 00.00 20 лютого 2020 року громадяни Китаю зможуть потрапити в Росію лише з діловою чи гуманітарною метою поїздки. Вихідців з цієї країни, які прямують як туристи, для здійснення трудової діяльності, з приватною метою чи на навчання, через російський кордон не пропускатимуть.

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