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 Політика України, За кордоном
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 Місія ОБСЄ має отримати вільний доступ для розслідування атаки біля Золотого, - представник уряду ФРН Деммер

Офіційний Берлін засуджує порушення режиму припинення вогню на Донбасі та закликає до ретельного розслідування інциденту.

Про це заявила на брифінгу 19 лютого в Берліні представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові інциденти, які знову забрали людські життя, повинні бути розслідувані незалежним органом, з цією метою Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати безперешкодний доступ. Перешкоджання роботі місії, за яке переважно відповідальні сепаратисти, має бути припинено", - сказала Деммер.

Уряд ФРН, за словами його представниці, засуджує нове порушення режиму тиші на сході Україні та наполегливо закликає до його дотримання та повного виконання Мінських домовленостей.

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Деммер зазначила, що Берлін і Париж працюють над тим, щоб Мінський процес продовжувався. Робота не припиняється на рівні радників щодо "кроків по важливих окремих питаннях" з метою виконання рішень паризького саміту, заявила вона, додавши, що до них відносяться, зокрема, режим припинення вогню та створення подальших зон розведення техніки та військ. Що стосується домовленості про проведення наступного саміту через 4 місяці після грудневого, який буде присвячений питанням створення безпекових і політичних умов, зокрема, проведення місцевих виборів, то дату такого засідання Берлін назвати що поки не може, сказала Деммер.

Водночас офіційна представниця МЗС Марія Адебар заявила, що Німеччина не має власних даних про деталі порушення режиму припинення вогню, тому не може прокоментувати нещодавні слова українського Президента про "російські війська". Вона також підкреслила, що німецька сторона закликає "обидві сторони" проявити стриманість та дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176791
 
 
 Топ коментарі
 
в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. ..

более того, по приказу вислюка оманського - в ноябре были разминированы ВСЕ подходы к украинским позициям в районе Золотого: для удобства подхода расейского спецназа
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Провокация? Нет - результат.

Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ для расследования атаки возле Золотого, - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 4463

Зеленский говорит, что случившийся вчера бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так. Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств. Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаа Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту. Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов. Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю.
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зеленский против. Он этого явно не допустит. Ведь если туда доберется ОБСЕ, даже до них дойдет тот простой факт, что вислюк голый. И насквозь брехливый.
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Провокация? Нет - результат.

Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ для расследования атаки возле Золотого, - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 4463

Зеленский говорит, что случившийся вчера бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так. Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств. Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаа Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту. Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов. Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю.
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То есть ни СБУ, ни разведка ВСУ были вообще не в состоянии знать и прогнозировать то что происходит на передовой? А какую тогда хрень постоянно печатают на цензоре, о том что СБУ что то там разведало, то разведка ВСУ что то там узнала??? Так это больше преступная халатность именно низшего и среднего звена СБУ и разведки, чем "высшего руководства страны".
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Пишете правильно, но на этом ресурсе - глас вопиющего в пустыне. Петики не забанили только потому, что спят.
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зеленский против. Он этого явно не допустит. Ведь если туда доберется ОБСЕ, даже до них дойдет тот простой факт, что вислюк голый. И насквозь брехливый.
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Продавшееся шапито ,убийце-диктатуру путлеру (арахламидия ) уже заявили ,что украинская сторона начала наступление…хотя так ,было-бы логично и правильно
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в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. ..

более того, по приказу вислюка оманського - в ноябре были разминированы ВСЕ подходы к украинским позициям в районе Золотого: для удобства подхода расейского спецназа
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Да это обычный фейк! Надо же деньги петикам отрабатывать.
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Осуждает, призывает, возмущается, выражает обеспокоенность,... но Северный поток продолжает строить
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ОБСЄ не треба туди допускати, бо вони просто перекрутять факти і почнуть брехати. До цього було саме так.
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Как ты думаешь, почему на место событий туда срочно улетел начальник Ген штаба? Кому-то уже не доверяет или что-то другое?
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як срочно, що ти мелиш, срочно це ще під час обстрілів... а так в нього такий обов'язок є, бути на передку у разі чогось...
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отна и та же бесполезная шарманка от ОБСЕ.
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Та КОзака вже зразу.
Шо там гратися в іспорчєнний тєлєфон...
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В том ОБСЕ кэгэбэшников больше чем блох на псине
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Штирлиц,получил очередную шифровку из Центра,где ему предписывалось расследовать налёт русской авиации на Берлин.По возможности выявить виновного и арестовать.К шифровке прилагались фото возможных подозреваемых.
Дебилы мля!-возмущённо размышлял Штирлиц.
Місія ОБСЄ має отримати вільний доступ для розслідування атаки біля Золотого, - представник уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 6756
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