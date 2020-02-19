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 Суд відправив підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця "Омеги" Косенка під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними слідства, боєць "Омеги" разом зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут" розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Ена заявив, що внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич і зазнав поранень Віталій Гуков.

Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176790
 
 
 Топ коментарі
 
А тепер він скоро буде на росії. Ви це зробили разом, зебіли.
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*****...самий хуманний суд в мире...убийцу-отпустил...то за ШО сидят Антоненко и Дугарь...?!!! Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги" Косенко под домашний арест - Цензор.НЕТ 8149
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Жиддя по новому по ЗЕ

Alex N Alex Noyt
50 мин. ·

Убийце людей на Майдане, мусору из Омеги, чьи преступления зафиксированы - суд Зеленского дает домашний арест. Ветерана-музыканта, волонтера-детского хирурга без доказательств и с железными алиби 68 дней держат в тюрьме.
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Поверьте, здесь всё не так однозначно.. Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги" Косенко под домашний арест - Цензор.НЕТ 5064
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А тепер він скоро буде на росії. Ви це зробили разом, зебіли.
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Я так розумію, що це солдат. Це справа військового трибуналу.
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Це мабуть челенж від кремлівської засланки Наді Савченко
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І чому такий гарний український серіал назвали таким поганим словом

Суд відправив підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця "Омеги" Косенка під домашній арешт - Цензор.НЕТ 2497
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