 Бородянський заявив, що не знав про консультації ведучих "112 каналу" на каналі для окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в ефірі телеканалу hromadske.

"Там (на каналі — ред.) є керівник, Юлія Островська. Я думаю, що це питання правильно поставити їй. Це операційна діяльність. Вони не погоджують із Міністерством цих питань, вони самостійно їх вирішують", — сказав Бородянський.

При цьому про участь представників "112 каналу" в діяльності державного телеканалу для тимчасово окупованих території Бородянський дізнався ще 10 лютого, коли про це повідомила Олена Трибушна — вона мала очолювати інформаційне мовлення нового каналу.

"Тоді мене це не стурбувало", — сказав міністр.

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На запитання про те, чи проти він участі працівників "112 Україна" в роботі каналу для окупованих територій, Бородянське відповів, що його "непокоїть тільки одне: щоб люди, які працюють на цьому каналі, були людьми, які дотримуються етичних кодексів".

При цьому міністр як громадянин вважає, що на "112-му" є журналісти, які не дотримуються етичних норм.

"Я давно не дивився 112-й. Мені важко виокремити в пам’яті конкретні випадки і класифікувати їх. Мені не сподобалось, як інформація подавалась — неповно, перекручено, заангажовано", — сказав Бородянський.

Після того, як ведучий спитав про те, чи можуть працівники "проросійського телеканалу" брати участь у роботі державного мовника, міністр відповів: "Я вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають узагалі нести взагалі покарання за таку діяльність і не мають права працювати в органах державної влади".

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