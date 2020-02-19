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 Суспільство
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Все про:канал (33) телебачення (403) 112_Україна (52) Бородянський Володимир (98)

 Бородянський заявив, що не знав про консультації ведучих "112 каналу" на каналі для окупованих територій

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що лише сьогодні, 19 лютого, дізнався про консультації ведучих каналу Віктора Медведчука "112 Україна" для журналістів нового каналу для окупованих територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в ефірі телеканалу hromadske.

"Там (на каналі — ред.) є керівник, Юлія Островська. Я думаю, що це питання правильно поставити їй. Це операційна діяльність. Вони не погоджують із Міністерством цих питань, вони самостійно їх вирішують", — сказав Бородянський.

При цьому про участь представників "112 каналу" в діяльності державного телеканалу для тимчасово окупованих території Бородянський дізнався ще 10 лютого, коли про це повідомила Олена Трибушна — вона мала очолювати інформаційне мовлення нового каналу.

"Тоді мене це не стурбувало", — сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військкор Федченко звільнилася з UATV: На каналі для жителів окупованих територій твориться фарс, консультувати запросили ведучих "112" Полуєва і Степанець

На запитання про те, чи проти він участі працівників "112 Україна" в роботі каналу для окупованих територій, Бородянське відповів, що його "непокоїть тільки одне: щоб люди, які працюють на цьому каналі, були людьми, які дотримуються етичних кодексів".

При цьому міністр як громадянин вважає, що на "112-му" є журналісти, які не дотримуються етичних норм.

"Я давно не дивився 112-й. Мені важко виокремити в пам’яті конкретні випадки і класифікувати їх. Мені не сподобалось, як інформація подавалась — неповно, перекручено, заангажовано", — сказав Бородянський.

Після того, як ведучий спитав про те, чи можуть працівники "проросійського телеканалу" брати участь у роботі державного мовника, міністр відповів: "Я вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають узагалі нести взагалі покарання за таку діяльність і не мають права працювати в органах державної влади".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176788
 
 
 Топ коментарі
 
Червь зеленый, поясни пожалуйста слова гнусавого ушлепка о том, что если будет обострение, войска вернутся на позиции, откуда их отвели.
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Потім виявиться, що Бородянський взагалі нічого о не знає, окрім того, як красти гроші.
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Прийде весна - будемо саджати зелень!...
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Нічого дивного. Серетар РНБО - екс-мер луганська. Хіба патріот зробить таке призначення? Та ще й під час війни і окупації?
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Все ватное дерьмо всплыло в команде Зе то отсюда вывод який керівник таке і навколишне середовище
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В Украине отменят отчество? (И возможно введут матчество)
Совсем скоро это может стать реальностью
На днях на сайте президента Украины появилась новая петиция, в которой идет речь об отмене отчества.
Так, автор петиции Бабенко Марина Александровна предлагает пересмотреть законодательство Украины, касательно письменного и устного использования отчества в Украине. По словам автора петиции подобный подход в Украине является устаревшим и нарушает права человека.
Девушка предлагает два варианта выхода из ситуации. Первый более радикальный и предполагает полную отмену отчества, в то время, как второй просто позволяет сделать его не обязательным. В то же время Марина добавляет, что есть и третий вариант, когда человек мог бы выбирать, как отчество, так и матчество.»
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Нет, это просто одна ипанутая фемка подала петицию - ее с этой петицией пошлют на% и на этом все закончится.
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Червь зеленый, поясни пожалуйста слова гнусавого ушлепка о том, что если будет обострение, войска вернутся на позиции, откуда их отвели.
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оно - "никому ничего не обещало и не должно!"(с)вислюк оманський
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Тут вислюк высказался однозначно. Если что, мы вернемся. Вот теперь пусть поясняет, о чем шла речь. Пусть даже если это будет ишачье "иа". Неважно. Пусть хоть какой-то звук издаст. Нет, вообще лучше просто "иа", какой-то не нужно.
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Потім виявиться, що Бородянський взагалі нічого о не знає, окрім того, як красти гроші.
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Не доложили. Министерство не работает. Набрали клоунов. Интересно, по какому принципу главный папа это все отбирает. Путин отбирает по фамилии. А это явно по знакомству. Собутыльники.
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Отбирают по принципу ненависти к Майдану и украинцам
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не обремененных патриотизмом.. логично.. Чтоб без угрызений совести.
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У них патриотизм к раше и Израилю , а Украина для них не страна- а место жительства ,.
Жто все равно.что на Гоа виллуснимать на зиму
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на фото вижу молодежного, спортивного чувака... который не в курсе про медведчука
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А шо это за безобразие в стране твориться- по фм крутят кацапские песни полным ходом , на тв Киев какрйто тип на кацапском языке ведет прогноз погоды , стали показывать ПРО ЖИЗНЬ ПУГАЧЕВОЙ .

Какая то кацапская компания завозит руцкие на гастроли и любителя мацквы Гнатюка во дворец Украина и октябрьский . КТО ИМ САМОЕ РЕЙТИНГОВОЕ ВРЕМЯ ДАЛ ПЕРЕД 8 марта?
ГНАТЬ ТАКОГО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ НАДО - любителя кацапов и стукачей
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"Тамади і фотографи" від природи нічого не знають що стосується їх нинішніх обов'язків.
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Справжній тамада і фотограф цінує свою роботу та є творчою людиною. А ці зебіли просто піна того бізнесу.
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Бородянский заявил, что не знал о консультациях ведущих "112 канала" на канале для оккупированных территорий.

Бреше потвора...
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