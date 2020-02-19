 Бородянський заявив, що не знав про консультації ведучих "112 каналу" на каналі для окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в ефірі телеканалу hromadske.
"Там (на каналі — ред.) є керівник, Юлія Островська. Я думаю, що це питання правильно поставити їй. Це операційна діяльність. Вони не погоджують із Міністерством цих питань, вони самостійно їх вирішують", — сказав Бородянський.
При цьому про участь представників "112 каналу" в діяльності державного телеканалу для тимчасово окупованих території Бородянський дізнався ще 10 лютого, коли про це повідомила Олена Трибушна — вона мала очолювати інформаційне мовлення нового каналу.
"Тоді мене це не стурбувало", — сказав міністр.
На запитання про те, чи проти він участі працівників "112 Україна" в роботі каналу для окупованих територій, Бородянське відповів, що його "непокоїть тільки одне: щоб люди, які працюють на цьому каналі, були людьми, які дотримуються етичних кодексів".
При цьому міністр як громадянин вважає, що на "112-му" є журналісти, які не дотримуються етичних норм.
"Я давно не дивився 112-й. Мені важко виокремити в пам’яті конкретні випадки і класифікувати їх. Мені не сподобалось, як інформація подавалась — неповно, перекручено, заангажовано", — сказав Бородянський.
Після того, як ведучий спитав про те, чи можуть працівники "проросійського телеканалу" брати участь у роботі державного мовника, міністр відповів: "Я вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають узагалі нести взагалі покарання за таку діяльність і не мають права працювати в органах державної влади".
Совсем скоро это может стать реальностью
На днях на сайте президента Украины появилась новая петиция, в которой идет речь об отмене отчества.
Так, автор петиции Бабенко Марина Александровна предлагает пересмотреть законодательство Украины, касательно письменного и устного использования отчества в Украине. По словам автора петиции подобный подход в Украине является устаревшим и нарушает права человека.
Девушка предлагает два варианта выхода из ситуации. Первый более радикальный и предполагает полную отмену отчества, в то время, как второй просто позволяет сделать его не обязательным. В то же время Марина добавляет, что есть и третий вариант, когда человек мог бы выбирать, как отчество, так и матчество.»
Жто все равно.что на Гоа виллуснимать на зиму
Какая то кацапская компания завозит руцкие на гастроли и любителя мацквы Гнатюка во дворец Украина и октябрьский . КТО ИМ САМОЕ РЕЙТИНГОВОЕ ВРЕМЯ ДАЛ ПЕРЕД 8 марта?
ГНАТЬ ТАКОГО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ НАДО - любителя кацапов и стукачей
Бреше потвора...