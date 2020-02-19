 Зеленський повернув у Раду закон з "тютюновою" поправкою

"Повернуто з пропозиціями президента", - сказано в картці документа "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" на сайті Верховної Ради в графі "Дати і стан проходження", інформує Цензор.НЕТ.

Однак документів із пропозиціями на сайті поки немає.

Нагадаємо, Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" було ухвалено 4 жовтня 2019 року. Він пов'язаний із Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Вони вводять єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску.

Закони передбачають введення системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального і спирту етилового), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податку на єдиний рахунок, який буде відкритий для платника податків за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

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Під час ухвалення законопроєкту №1049 були враховані поправки, які підвищують обов'язкову націнку дистриб'юторів, оптовиків і роздрібників на сигарети і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети.

Ухвалення законопроєкту викликало негативну реакцію у представників галузі. Скасування закону №1049 підтримали керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, глава податкового комітету парламенту Данило Гетманцев і ще 30 депутатів фракції "Слуга народу". Міністерство фінансів України запропонувало главі держави накласти вето на скандальний закон №1049, також відомий як "маржа Холодова".

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