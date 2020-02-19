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Все про:Росія (26497) Франція (863) Донбас (15344) мінські угоди (1726)

 Закликаємо Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування, - МЗС Франції про загострення на Донбасі

Франція висловлює розчарування у зв'язку з інтенсивними бойовими діями 18 лютого на сході України та закликає Росію забезпечити припинення вогню з боку підконтрольних їй збройних формувань.

Про це йдеться в оприлюдненій в середу заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція розчарована інтенсивними бойовими діями, які відбулися 18 лютого в районі Золотого в Україні і спричинили нові бойові втрати. Порушення припинення вогню і застосування важких озброєнь суперечать мінським домовленостям і висновкам саміту глав держав і урядів 9 грудня", - сказано в заяві.

Франція закликала всі сторони до стриманості, щоб уникнути подальшої ескалації.

"Особливо вона закликає Росію застосувати свій потужний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для забезпечення повного дотримання припинення вогню", - наголошується в заяві французького МЗС.

У документі підкреслюється, що Франція залишається відданою повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України. Офіційний Париж також заявив, що повною мірою готовий до мобілізації зусиль для врегулювання конфлікту в рамках переговорів у нормандському форматі.

Читайте також: Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176786
 
   
 Топ коментарі
 
Турция начала массированный обстрел ассадитов и россиян в Сирии. Потомки Роксоланы оказались козацького роду.
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тьфу, блин! .. лягушатники вонючие!!
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До дупи усі прізиванія. Кацапів можна до чогось примусити лишень силою,санкціями,обмеженнями і т.д. Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 9151 Мови цивілізованого світу монголоїди не розуміють.
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Турция начала массированный обстрел ассадитов и россиян в Сирии. Потомки Роксоланы оказались козацького роду.
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придет время и нам еще с турками за Крым придется повоевать... Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 4186
а пока да, пока вот так....



Kavkaz Center@newkc14

#ШАМ. #Латакия сейчас. Удары по асадитам. Работает также ПВО асадитов #сирия #асад #путин #русские
Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 9463

Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 7849
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НА СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИЧЕССКОМ ПОРЯДКЕ -- счасс рОСцИЯ ФАШИССКАЯ !
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А ТУРЦЫЯ ДЕРЖИТ СЛОВО !
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Скаже по турецки- - БЕЙ !
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БЕЙ ************* ********* !
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Зараз запаребрік розженеться і окажет. Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5317
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призывает Россию применить свое мощное влияние на вооруженные формирования,Источник: https://censor.net.ua/n3176786 - тобто - РФ лише впливає на сєпарів і жодного слова про окупацію !
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Опять вонючая макронско-ху*ловская брехня: нет там никаких "поддерживаемых", а есть война параши с Украиной, в которой принимают ограниченное участие отдельные оболваненные парашей лугандонцы и даунбавчане. Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5985
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Странное совпадение активности СН и Мертвечука по воде для Крыма... Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 6045




Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5103

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Медведчук лише завдяки Офшоренку , за 5 років , перетворився на справжнього олігарха !
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А до этого он был простой гражданин - КУМ ПУКина..
.
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А теперь кум друга преЗЕдента, с которым у преЗЕдента сейчас "полный контакт"... Закликаємо Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування, - МЗС Франції про загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 2919
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Мердведчук як завжди правий.Якщо в Крим не дати воду то пінгвінам Антарктики настане звіздєц. Закликаємо Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування, - МЗС Франції про загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 8197
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прям детская наивность: "поддерживаемые ею вооруженные формирования"

кацапское командование полностью контролирует свои войска, своих наемников своих террористов и свои бандформирования.
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3ачем ?
.
3енелейсский еще пару раз посмотрит ПУКину в глаза .
-
.
И ВСЕ РАЗРУЛИТЬСЯ !
,
НЕ МЕШЕЙТЕ ВОЛОдяволОДЯМ ГЛАЗАМИ ......
.
.


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надо ещё чаще призывать и ещё больше выражать обеспокоенность Это самое эффективное оружие против срашки
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
.
А как там с 3енелейсским ......................??
.
.
Просто слуга .
.
Простого НАРОДА ?
,
.
или КРЕМЛЕВССКИХ ОЛИГАРХОВ слуга ...???
,
,
....
Порошенко ( дажэ будучи ЕКС .... )
.
, как минимум 1-2 раза в месяц ЛОББИРУЕТ ПРОДВИЖЭНИЕ и СБЛИЖЭНИЕ УКРАИНЫ в НАТО и ЕС..
.
3еленое чудо -- досих пор ездит на велосипеде , и главное ЕЗДИТ НАРОДУ ПО УШАМ !
,......



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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
.
.
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Що буде після цієї французької заяви? Мабуть нічого не буде. От та обов'язки о ми маємо союзника.
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
.
.
.
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Досі вони обходяться формудлюванням "Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", хоча, насправді, британці і американці (їх посли в ООН) заявляють про війска власне самої касапії і про військові дії РФ на Донбасі.
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