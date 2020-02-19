 Закликаємо Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування, - МЗС Франції про загострення на Донбасі

Про це йдеться в оприлюдненій в середу заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Франція розчарована інтенсивними бойовими діями, які відбулися 18 лютого в районі Золотого в Україні і спричинили нові бойові втрати. Порушення припинення вогню і застосування важких озброєнь суперечать мінським домовленостям і висновкам саміту глав держав і урядів 9 грудня", - сказано в заяві.
Франція закликала всі сторони до стриманості, щоб уникнути подальшої ескалації.
"Особливо вона закликає Росію застосувати свій потужний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для забезпечення повного дотримання припинення вогню", - наголошується в заяві французького МЗС.
У документі підкреслюється, що Франція залишається відданою повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України. Офіційний Париж також заявив, що повною мірою готовий до мобілізації зусиль для врегулювання конфлікту в рамках переговорів у нормандському форматі.
а пока да, пока вот так....
Kavkaz Center@newkc14
#ШАМ. #Латакия сейчас. Удары по асадитам. Работает также ПВО асадитов #сирия #асад #путин #русские
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А ТУРЦЫЯ ДЕРЖИТ СЛОВО !
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https://twitter.com/i/status/1230231207742492672
турция рулит
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БЕЙ ************* ********* !
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кацапское командование полностью контролирует свои войска, своих наемников своих террористов и свои бандформирования.
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3енелейсский еще пару раз посмотрит ПУКину в глаза .
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И ВСЕ РАЗРУЛИТЬСЯ !
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НЕ МЕШЕЙТЕ ВОЛОдяволОДЯМ ГЛАЗАМИ ......
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Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
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А как там с 3енелейсским ......................??
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Просто слуга .
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Простого НАРОДА ?
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или КРЕМЛЕВССКИХ ОЛИГАРХОВ слуга ...???
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....
Порошенко ( дажэ будучи ЕКС .... )
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, как минимум 1-2 раза в месяц ЛОББИРУЕТ ПРОДВИЖЭНИЕ и СБЛИЖЭНИЕ УКРАИНЫ в НАТО и ЕС..
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3еленое чудо -- досих пор ездит на велосипеде , и главное ЕЗДИТ НАРОДУ ПО УШАМ !
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Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
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это ФАНТАССТИКА !- --
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https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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