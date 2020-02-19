 Закликаємо Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування, - МЗС Франції про загострення на Донбасі

Про це йдеться в оприлюдненій в середу заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція розчарована інтенсивними бойовими діями, які відбулися 18 лютого в районі Золотого в Україні і спричинили нові бойові втрати. Порушення припинення вогню і застосування важких озброєнь суперечать мінським домовленостям і висновкам саміту глав держав і урядів 9 грудня", - сказано в заяві.

Франція закликала всі сторони до стриманості, щоб уникнути подальшої ескалації.

"Особливо вона закликає Росію застосувати свій потужний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для забезпечення повного дотримання припинення вогню", - наголошується в заяві французького МЗС.

У документі підкреслюється, що Франція залишається відданою повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України. Офіційний Париж також заявив, що повною мірою готовий до мобілізації зусиль для врегулювання конфлікту в рамках переговорів у нормандському форматі.

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