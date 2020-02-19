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Все про:Маслов Леонід (19) Антоненко Андрій (83)

 В рамках ознайомлення з матеріалами слідства в справі Антоненка слідчий надав захисту три документи. У тому числі витяг з реєстру прав власності, - Маслов

Адвокатам підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка з матеріалів справи надали всього три документи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець, юрист Леонід Маслов.

Маслов зазначив: "Вчора слідчий запросив для надання всіх документів. Але, запізнившись на годину, надав тільки три незначні папірці. Постанову про відмову не надав.

Приходьте ще, ідіоти, по галушки.
- Куме, та в тебе ж собака зла!
- Так отож...

Це - все, що потрібно знати про "слідство" у "справі Шеремета".

Байки про те, що слідчий у суді що хоче, те і дає для ознайомлення - це міф для ідіотів. Він не має права приховувати загальновідомі документи. Він зобов'язаний винести постанову про відмову в ознайомленні або надати документ. Так говорить закон. Так говорить йому слідчий суддя".

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В рамках ознайомлення з матеріалами слідства в справі Антоненка слідчий надав захисту три документи. У тому числі витяг з реєстру прав власності, - Маслов 01

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176784
 
 
 Топ коментарі
 
Следаки толкут воду в ступе, надо бы как-то "съехать с базара", а как и когда - пока непонятно...
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это не следствие...это просто пускание пыли в глаза...и попытка очернить волонтёров и добровольцев...ниччё-время и Бог точно покажет кто прав...плесень хай пока "бавитца"...
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Ну що, зебіли, ви хотіли б, щоб стосовно, наприклад, медведчука був би такий от рівень слідства?
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Ну що, зебіли, ви хотіли б, щоб стосовно, наприклад, медведчука був би такий от рівень слідства?
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ну ты только каркать умеешь. Впечатление, что там зеленский каркает. Вовка, хватит Пэтю позорить. Знаем, что Питер дурак, но чтоб таккое говно - не может быть.
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дебіл, вимкни свій потік свідомості, твої побрехеньки перебивають одна одну, безо всякої логіки взаємно перетинаються.
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дебил ты, и твои зеленые друзья, которые тебя лайкают.
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лахта, бот ольгінський, ти чо вже під канадським? Чо проксі під українську - не спрацювало?
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Следаки толкут воду в ступе, надо бы как-то "съехать с базара", а как и когда - пока непонятно...
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Да это все фигня. В ОПе поселился враг, готовящий сдачу Украины перед носом распорошенных необъединенных украинских полит"сил" если таковые вообще остались.
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это не следствие...это просто пускание пыли в глаза...и попытка очернить волонтёров и добровольцев...ниччё-время и Бог точно покажет кто прав...плесень хай пока "бавитца"...
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Маслов отметил: "Приходите еще, идиоты, по галушки.
- Кум, да у тебя же собака злая!
- Да так..."
-Короче, знал на какую вообщем публику ориентируется, и в коей ищет поддержку- "петя-хуторская" публика- эти такие обороты речи одобряет и считают за "истину в последней инстанции" . Поэтому-то дружно "хрюкают" в ладоши- что называется, "улыбаемся и машем!"))
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