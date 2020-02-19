 В рамках ознайомлення з матеріалами слідства в справі Антоненка слідчий надав захисту три документи. У тому числі витяг з реєстру прав власності, - Маслов

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець, юрист Леонід Маслов.

Маслов зазначив: "Вчора слідчий запросив для надання всіх документів. Але, запізнившись на годину, надав тільки три незначні папірці. Постанову про відмову не надав.

Приходьте ще, ідіоти, по галушки.

- Куме, та в тебе ж собака зла!

- Так отож...

Це - все, що потрібно знати про "слідство" у "справі Шеремета".

Байки про те, що слідчий у суді що хоче, те і дає для ознайомлення - це міф для ідіотів. Він не має права приховувати загальновідомі документи. Він зобов'язаний винести постанову про відмову в ознайомленні або надати документ. Так говорить закон. Так говорить йому слідчий суддя".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.