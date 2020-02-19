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Все про:Кабмін (3689) пожежа (2031) Міносвіти (571) субвенція (5)

 Уряд дозволив направляти залишки освітньої субвенції на пожежну безпеку в школах, - МОН

Станом на 1 січня 2020 року вільні залишки освітньої субвенції становлять 3 млрд 355 млн 866,3 тис грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

19 лютого Кабмін ухвалив постанову, в якій одним із пріоритетів для використання залишків освітньої субвенції буде пожежна безпека у школах.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 19 лютого.

"Цим рішенням наш Уряд акцентує увагу, що пожежна безпека шкіл має бути одним із пріоритетів для місцевої влади. Адже вона напряму стосується безпеки учнів, учителів та усіх, хто знаходиться у закладах. Наше рішення дає можливість використовувати більше ресурсу на протипожежні заходи та підвищувати їхню ефективність", – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

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Серед пріоритетів для закупівель за залишки освітньої субвенції також:

  • придбання шкільних автобусів,
  • оновлення навчальної та матеріально-технічної бази,
  • придбання підручників і посібників (у тому числі електронних),
  • оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання,
  • підключення закладів освіти до Інтернету,
  • будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень.

У відомстві нагадують, що субвенція на розвиток Нової української школи зросла на 17% порівняно з минулорічною і становить 1,4 млрд грн. 12 лютого уряд розподілив ці кошти на місця.

Освітня субвенція – це кошти, які надаються місцевим бюджетам з державного бюджету для виконання переданих на місця повноважень. Здебільшого з освітньої субвенції фінансуються заробітні плати педагогів. Залишки освітньої субвенції – кошти, що не використали до кінця року – можна використовувати на матеріально-технічне забезпечення закладів (ремонти, закупівля обладнання тощо).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176782
 
 
 Топ коментарі
 
3 млрд 355 млн 866,3 тыс грн... Ця дурепа Новосад, замість того, щоб покращити можливість у гарному навчанні, гроші направить на вогнегасники та плакати. Що тут скажеш, Зедебіли...
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Перевожу - что не потратили, разрешено стырить.
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Юрий Бирюков
4 hrs ·

Правительство передает всем бюджетникам приветы, которые транслируют министерства.
Вот, ну например, кусочек свежего Приказа Министра обороны, прям вчера подписан. И самое грустное там для военнослужащих - материальная помощь.
Объясню "на пальцах". Один из компонентов денежного содержания - выплата раз в год материальной помощи.

При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
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Будут направлены на обучение школьников пожарной безопасности?
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Перевожу - что не потратили, разрешено стырить.
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Юрий Бирюков
4 hrs ·

Правительство передает всем бюджетникам приветы, которые транслируют министерства.
Вот, ну например, кусочек свежего Приказа Министра обороны, прям вчера подписан. И самое грустное там для военнослужащих - материальная помощь.
Объясню "на пальцах". Один из компонентов денежного содержания - выплата раз в год материальной помощи.

При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
 показати весь коментар
 
 
3 млрд 355 млн 866,3 тыс грн... Ця дурепа Новосад, замість того, щоб покращити можливість у гарному навчанні, гроші направить на вогнегасники та плакати. Що тут скажеш, Зедебіли...
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Вы не поняли народное счастье: когда всем учителям будут платить по 4000 евро, пожарникам в школах, или около них тоже начнут платить, но по 3000 евро. Это такая зебильная щедрость. Правительство разрешило направлять остатки образовательной субвенции на пожарную безопасность в школах, - МОН - Цензор.НЕТ 7441
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