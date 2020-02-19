 Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу hromadske.
"Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу - ред.), буде оголошено. Його не оголошували через бюрократичні процедури - об'єднувалося міністерство", - сказав він.
Міністр уточнив, що об'єднане міністерство з'явилося тільки з 1 січня 2020 року.
"Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошено конкурс", - додав він.
Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який вестиме мовлення на окуповані території, має запрацювати в лютому 2020 року. В уряді переконані, що він зможе конкурувати з російськими.
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https://censor.net.ua/news/3176715
минкульт может покурить в сторонке)))
Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв вважає, що в найближчі роки в Україні влада не підтримуватиме такі фільми як «Черкаси», «Кіборги» і «Захар Беркут». Про це він сказав 14 лютого в ефірі Радіо Крим.Реалії.
Сеітаблаєв розповів, що проєкт його нового фільму «Конотопська битва», який боровся за держфінансування, був відхилений новим керівництвом Мінкульту.
«Сценарій був написаний Максимом Курочкіним ще рік тому, і наш продакшен з ним брав участь у 11-му пітчингу Держкіно. Ми пройшли обидва етапи, захистили проєкт перед експертною комісією в своїй секції і потрапили в список фільмів, які отримають державну підтримку. А потім через якийсь час вже нове керівництво Міністерства культури вирішило, що і «Конотопська битва», і фільм про Лесю Українку - на мій погляд, один з найсильніших проєктів на тому пітчингу - й інші проекти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно», - розповів Сеітаблаєв.
Режисер розповів, яким був задум «Конотопської битви».
«Я хотів зняти його в стилі політичного нуара, щоб було таке відчуття в'язкості, в якій розвідники з кожної сторони сходяться в одному місці, згортається вузол недовіри, і вже перед самою катастрофою - розпадом союзу вони знаходять можливість об'єднатися і розбити спільного ворога. Хотілося розповісти, що історія повторюється, що її незнання не звільняє від наслідків, що людина відрізняється від тварини тим, що у неї є пам'ять, що вона може робити висновки зі свого досвіду», - повідомив Сеітаблаєв.
За його словами, в результаті на третьому етапі пітчингу проєкт фільму «Конотопська битва» замінив фільм «Бурштинові копи».
«Я сам дуже люблю комедії, але це говорить про те, що в найближчі два-три роки не буде фільмів з такою тематикою, як у фільмів «Черкаси», «Кіборги», «Захар Беркут» тощо», - розповів режисер.БІЛЬШЕ ПО ТЕМІ: Ахтем Сеітаблаєв ‒ про кіно, Крим та Зеленського
Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та інші. Останнім часом український режисер кримськотатарського походження працював над створенням стрічки «Номери» за п'єсою Олега Сенцова. В акторському багажі Ахтема Сеітаблаєва ролі в понад 25 фільмах і серіалах. З найновіших - головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», яка взяла участь в одній із програм 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю й отримала Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.
Или расскажешь, как здесь Скалецкая, **** полуграмотная, собралась с вирусом бороться?
Я так смотрю - Порошенко президентствовал-президентствовал, а украинской боеспособной армии, способной защищать территорию Украины, так и не создал. Действительно, 5 лет коту под хвост. Она вообще существует?