 Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу hromadske.

"Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу - ред.), буде оголошено. Його не оголошували через бюрократичні процедури - об'єднувалося міністерство", - сказав він.

Міністр уточнив, що об'єднане міністерство з'явилося тільки з 1 січня 2020 року.

"Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошено конкурс", - додав він.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який вестиме мовлення на окуповані території, має запрацювати в лютому 2020 року. В уряді переконані, що він зможе конкурувати з російськими.

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