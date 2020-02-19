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Все про:канал (33) телебачення (403) Бородянський Володимир (98)

 Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника українського телеканалу, який вестиме мовлення на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу hromadske.

"Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу - ред.), буде оголошено. Його не оголошували через бюрократичні процедури - об'єднувалося міністерство", - сказав він.

Міністр уточнив, що об'єднане міністерство з'явилося тільки з 1 січня 2020 року.

"Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошено конкурс", - додав він.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який вестиме мовлення на окуповані території, має запрацювати в лютому 2020 року. В уряді переконані, що він зможе конкурувати з російськими.

Читайте також: Бородянський про спецефір на "Інтері" 23 лютого: "Ну, покаже. У нас же демократична країна?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176780
 
 
 Топ коментарі
 
нафига конкурс . брать любого малороса с Медведчуковского канала и дело в шляпе Глава минкульта Бородянский дал старт конкурсу на руководителя телеканала для оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 684
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Зато единственный крымскотатарский канал зеленые успешно заткнули.
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нафига конкурс . брать любого малороса с Медведчуковского канала и дело в шляпе Глава минкульта Бородянский дал старт конкурсу на руководителя телеканала для оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 684
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Так и делают

Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец
https://censor.net.ua/news/3176715
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слів нема, одні мати! парашенко цілувався з медведчуком, зеленський з ним цілується вже в засос! а що скажуть на кварталі на таке неподобство?
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вне конкурсв Янину Соколову!!! ой капец, що она с дамбацкими умами сделает ))))
минкульт может покурить в сторонке)))
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У зеленых от Янины стойкая изжога и взрывная диарея
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Зате вальцманутим Яніна ллє мед у вуха. Що традиційно для журнашльондри з рошен-ТВ.
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Придурку - ти подивись на мої дописи, де я хоч раз восхваляв Янелоха, як це робите ви, вальцмануті, стосовно свого соєвого кумира.
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Мальчик,меня в симпатиях к ***** может обвинить либо клинический дебил, либо свежемобилизованный пропагандон. Ты же не свежемобилизованный? Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій - Цензор.НЕТ 807
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дав старт конкурсу? а зупинив стоп фінансування кримсько-татарського каналу ATR?!
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знову якогось кацапа пригріють на посаді, Глава минкульта Бородянский дал старт конкурсу на руководителя телеканала для оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3882
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З каналу вже розбіглися 2/3 складу, як побачили, хто їми керуватиме - сепарня зі 112-го
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"Везе" нам на міністрів молоді та спорту! Був ігорьок політолог вагою за 100, став вовік медійник вагою за 120! З такими міністрами скоро спорту не залишиться!
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Сеітаблаєв: «У найближчі роки не буде фільмів як «Черкаси», «Кіборги», «Захар Беркут» 14 Лютий 2020, 19:55

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв вважає, що в найближчі роки в Україні влада не підтримуватиме такі фільми як «Черкаси», «Кіборги» і «Захар Беркут». Про це він сказав 14 лютого в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Сеітаблаєв розповів, що проєкт його нового фільму «Конотопська битва», який боровся за держфінансування, був відхилений новим керівництвом Мінкульту.
«Сценарій був написаний Максимом Курочкіним ще рік тому, і наш продакшен з ним брав участь у 11-му пітчингу Держкіно. Ми пройшли обидва етапи, захистили проєкт перед експертною комісією в своїй секції і потрапили в список фільмів, які отримають державну підтримку. А потім через якийсь час вже нове керівництво Міністерства культури вирішило, що і «Конотопська битва», і фільм про Лесю Українку - на мій погляд, один з найсильніших проєктів на тому пітчингу - й інші проекти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно», - розповів Сеітаблаєв.
Режисер розповів, яким був задум «Конотопської битви».
«Я хотів зняти його в стилі політичного нуара, щоб було таке відчуття в'язкості, в якій розвідники з кожної сторони сходяться в одному місці, згортається вузол недовіри, і вже перед самою катастрофою - розпадом союзу вони знаходять можливість об'єднатися і розбити спільного ворога. Хотілося розповісти, що історія повторюється, що її незнання не звільняє від наслідків, що людина відрізняється від тварини тим, що у неї є пам'ять, що вона може робити висновки зі свого досвіду», - повідомив Сеітаблаєв.
За його словами, в результаті на третьому етапі пітчингу проєкт фільму «Конотопська битва» замінив фільм «Бурштинові копи».
«Я сам дуже люблю комедії, але це говорить про те, що в найближчі два-три роки не буде фільмів з такою тематикою, як у фільмів «Черкаси», «Кіборги», «Захар Беркут» тощо», - розповів режисер.БІЛЬШЕ ПО ТЕМІ: Ахтем Сеітаблаєв ‒ про кіно, Крим та Зеленського
Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та інші. Останнім часом український режисер кримськотатарського походження працював над створенням стрічки «Номери» за п'єсою Олега Сенцова. В акторському багажі Ахтема Сеітаблаєва ролі в понад 25 фільмах і серіалах. З найновіших - головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», яка взяла участь в одній із програм 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю й отримала Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.
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Не хотят ли т.н. "слуги народа" спустя некоторое время заявить, что на неподконтрольных территориях активно работали украинские СМИ, а значит, "даешь выборы" по этому пункту? Уже вырабатывается позиция восприятия от "зелени" каждого нового акта, как очередную нае*****ку!!!
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"В правительстве убеждены, что он сможет конкурировать с российскими." - вот здесь большие сомнения.
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Ну да, правдивые истории про распятых мальчиков никому не переплюнуть.
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украинский телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, должен заработать в феврале 2020 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3176780 - а чому ж , за попередні 5 років правління соєвих , такий канал не був створений ?
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Зато единственный крымскотатарский канал зеленые успешно заткнули.
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а те , що пецін 5-й віщає кацапською це зрада чи перемога ? ..))
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Зеленая мразота бужанский зарегистрировал законопроект об отмене Закона о гос.языке. Этот ваш слуга русни пояснил, шо Закон дискриминирует русский язык. Вот это - настоящая зеленая перемога.
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Ну не втрачати ж "5 Аналу" прихильність потенційних рюзкочєлюстних споживачів продукції "Рошен".
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угу - і методички "русскощелепним" так легше транслювати ..))
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какой конкурс?.. мертвечук со своим 112 каналом уже "занёс чемодан" от хйла
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А чи потрібен той канал тим територіям? Пуста трата часу і ресурсів. Хто його там дивитиметься? У Дамбаса 20 років були українські телеканали і радіо. І шо, допомогло?
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тогда не было абонент платы , а сейчас они халявный смотреть будут,из принципа Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій - Цензор.НЕТ 7380
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А шо ты будешь на этом канале рассказывать, маланец? Расскажи, ****. сколько вы нашего народа по всему Китаю бросили, а вывезли только из Уханя. Остальных, как на лодке задраили и зыбыли. Или это какие-то другие люди, не такие, про которых жидёнок Вова жопу рвал, рассказывал, что он всех отдаст, лишь бы с Донбасса выменять. И отдал, падло, всех, кого Путя захотел. А про тех. кто в Китае бросил, молчит. Про тех не интересно.

Или расскажешь, как здесь Скалецкая, **** полуграмотная, собралась с вирусом бороться?
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Она составит юридически правильный документ, по которому она ни за что не отвечает... Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій - Цензор.НЕТ 8090
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ЮДОФОБІЙААААААААААА! Погрози Президенту країни! Під суд його!
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Тут больше похоже, что это сдача территорий. Свободный проход в Крым России за "присоединение" оккупированных территорий. Там уже вопрос воды в Крым стоять не будет. Это чье желание?
Я так смотрю - Порошенко президентствовал-президентствовал, а украинской боеспособной армии, способной защищать территорию Украины, так и не создал. Действительно, 5 лет коту под хвост. Она вообще существует?
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главное потупее, чтоб не выделялся из осломассы и не задумывался.
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