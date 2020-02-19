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 Політика України, Суспільство
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 У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україна може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що Україна може очікувати підвищення статусу з розширеними можливостями, якщо темп реформ буде збережено.

"Основні підсумки Мюнхена такі: зменшення уваги до України на рівні експертів і Міністерства оборони не має місця - увага дуже велика, є велика підтримка. Є повна підтримка нашого курсу реформ, вони знають про наш курс реформ", - запевнив Загороднюк.

Також міністр додав, що зустрічався з більш ніж десятьма міністрами оборони різних країн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176777
 
   
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Промисловий Портал



У Держоборонзамовленні на 2020 рік не передбачено замовлення БТР-3

В октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5096
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Чомуся думаю, що Зеля побоїться нервувати фуйла натом...
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Промисловий Портал



У Держоборонзамовленні на 2020 рік не передбачено замовлення БТР-3

В октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5096
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""Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ"
Скажите, этот крендель из параллельного мира?
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Як не готові, то якого хріна перлись у владу?
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Какая то тупая курица машет крыльями...и проговаривает человеческими словами
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Загороднюк на фоне остальной зелени в меньшей степени мудак, или как это заявление трактовать?
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Чомуся думаю, що Зеля побоїться нервувати фуйла натом...
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Чомусь здається, що це просто ляпання язиком і на нього немає сенсу звертати уваги. Глюк системи.
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ПРОТИВНО УЖЕ СЛУШАТЬ ПРО НАТО И ЕВРОПУ, УКРАИНЕ В ЦЕНТРЕ- В Ж-ОПЕ
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чебоксарский чебурЭк из собачатины,вон отсюда на свои падлючие срусайты,подонок!
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не пэрэжывай, ты уже у центре европы- прямо в опе и будещь там долго, долго, долго
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Нам не чекати потрібно статусів, а приводити країну до норм цих статусів! В т.ч. і економічному! Але на жаль, самокатчик повністю добив економіку!
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напоминаю, что в мае 2020 года должна была состоятся весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, где и должно было произойти повышение статуса, ПДЧ и т.д. Но люди с украинскими паспортами "зробили себе разом" и зеленые утырки попытаются сделать всё, чтобы этого не допустить.
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Плісняві плануютьв вибори на жовтень, загороднюк, на "підвищення статусу в НАТО" ...
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вiслюку тока не говорите, а то опять попрётся и всё пересрёт...
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..старые, умные люди во все времена говорят, что коней на переправах нельзя менять....не прислушались бисовы диты... У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8807..
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Загороднюк вважає, що в НАТО працюють їхні 73 відсотків виборців?
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Германия призвала расследовать атаку боевиков на Донбассе, Германия притворяется слепой и глухой,какие боевики,когда российская армия разгуливает по украинской земле
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с уровня попрошайка до уровня гипер попрошайка)
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Рашистская тварь,будешь очень сильно болеть ,за то что поддерживаешь зло ,негодяй...
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