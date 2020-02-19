 У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
При цьому він зазначив, що Україна може очікувати підвищення статусу з розширеними можливостями, якщо темп реформ буде збережено.
"Основні підсумки Мюнхена такі: зменшення уваги до України на рівні експертів і Міністерства оборони не має місця - увага дуже велика, є велика підтримка. Є повна підтримка нашого курсу реформ, вони знають про наш курс реформ", - запевнив Загороднюк.
Також міністр додав, що зустрічався з більш ніж десятьма міністрами оборони різних країн.
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