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 Трьох українців китайські лікарі не допустили до польоту, вони залишилися в Ухані, - МОЗ

На борт літака, який вилетів з китайського Ухані в Україну перебувають люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. 4 осіб лікарі не допустили до польоту.

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Евакуація проходить у штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак вже вилетів. Усі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції", – розповів посадовець.

За його словами, на етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт 4 людини, 3 з них українці та 1 – іноземка. Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд. Всього на борт допущено 73 людини. По прибуттю вони будуть розміщені в обсервацію у визначеному Урядом об'єкті. Ті, кого не було допущено до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою.

"Прошу не створювати паніку, зберігати здоровий глузд та розуміння, що у будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Там могли опитинись кожен із нас чи дорога нам людина. Ми забираємо людей, які і так переживають непростий період. Серед евакуйованих сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Наш обов’язок – забрати їх та створити максимально комфортні умови. Це стосується не тільки організації перельоту та облаштування їх побуту, але й прийняття їх іншими українцями. Невже в такій великій країні немає місця для менше сотні громадян, які опинилися в складній ситуації?" – наголосив Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176776
 
 
 Топ коментарі
 
Крыска на пёсика мало похожа, но если она отказалась ехать чтоб не бросать любимца ей отдельное уважение. Удачи девушке.
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из-за песика не дали разрешение улететь из Уханя и этой девочке - Анастасии (хотя все документы и разрешения он собрали и даже нашла машину для перевозки в "перевозке" (простите за повтор) своего питомца Мишу-Мишку... теперь ждет объяснения - почему?
Трех украинцев китайские врачи не допустили к полету, они остались в Ухани, - Минздрав - Цензор.НЕТ 825

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а в аеропорт вони всі одним автобусом їхали?
ну от... везуть
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Если распространение этой заразы неизбежно то намного лучше остаться в Ухане,нам вероятность получить вакцину да и помощь в целом намного выше чем в Украине,оказаться больным тут это смертный приговор.
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Всё говорит о том что мир имеет дело с китайской разработкой бактериологического оружия. Признаться им нельзя ,-это скандал грандиозный и последствия не предсказуемы. Не факт ,что "разработка" завершена и у хозяев есть "антидот"..... Скорее беда вырвалась досрочно. Вирус постоянно мутирует и действенного лекарства нет. Нет и понятия как он распространяется. Нет и уверенности в его рецидивности т.е. выздоровил больной окончательно или через время.... Не дай бог попадет в Украину.19.02.2020 21:48
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