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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Данілов (66) РНБО (674) СЕС (28) COVID-19 (80)

 РНБО рекомендує відновити СЕС у зв'язку з загрозою коронавірусу

Рада національної безпеки та оборони рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку з загрозою коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, за даними LB.ua, таке рішення було прийнято на міжвідомчій нараді під головуванням секретаря РНБО Олександра Данілова 11 лютого. На ньому обговорювали, як запобігти занесенню коронавірусу на територію України і як реагувати на його поширення.

Першим пунктом протокольного рішення Міністерству охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я рекомендується в тижневий термін розробити і внести пропозиції щодо відновлення діяльності СЕС на території України.

Також у рішенні є ще низка рекомендацій, наприклад, придбати (або виготовити) мобільний госпіталь на 50-100 місць, який міг би виконувати функцію карантинної установи.

Також там говориться, що українські вчені розробили діагностичну тест-систему. У зв'язку з цим МОЗ рекомендується опрацювати питання "передачі позитивного контролю" в Інститут молекулярної біології і генетики і ТОВ "Діоген" для перевірки її ефективності.

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РНБО рекомендує відновити СЕС у звязку з загрозою коронавірусу 01
РНБО рекомендує відновити СЕС у звязку з загрозою коронавірусу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176775
 
 
 Топ коментарі
 
Ооооооо.... Це буде додаткова "радість" для ФОПів....
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Это быдло только умеет брать взятки! Никого ещёот заражения это не спасло!
Лучше восстанавливайте войска химической/бактереологической защиты!
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РЕБЯТА, ОПОВЕСТИТЕ НАС НА ЦЕНЗОРЕ, КАК ТОЛЬКО УЗНАЕТЕ, ГДЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ЭВАКУИРОВАННЫЕ. ИНФОРМАЦИЯ ВСЕ РАВНО ПРОСОЧИТСЯ.
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кому от этого станет легче-меньше знаешь крепче спишь
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Сплю и так крепко, а вот если под боком чумной барак образовался, то придется принимать особые меры предосторожности .
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меры здоровому бесполезны - их надо предпринимать тем кто может быть переносчиком
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Феофания, Конча Заспа, Грушевского (дом монстр - квартира клована и ленки). как то так наверное)
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Ооооооо.... Це буде додаткова "радість" для ФОПів....
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Думаете конвертом с деньгами отобьетесь от ВИЧ, который передается по воздуху? Неа.
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Если хочешь быть здоровым-ешь один и в темноте!
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Нэма вируса ликвидируем СЭС, пАявилАсь вирусА - сАздаЙОм СЭС... Ну как то так... СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса - Цензор.НЕТ 7626
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Правда смешно думаешь? А китайцы что-то не смеются...
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Ха-ха-ха. А навіщо тоді її ліквідовували? Думали що вже ніяких епідемій не буде?
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В связи с коронавирусом можно ликвидировать генпрокуратуру - 28 лет жируют на наши налоги а результата ноль, СБУ - просрали Крым и Донбасс, нах они нужны?!
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не просрали а продали как можно это не понимать)
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везут не только граждан Украины, как бы там кацапов не привезли по договоренности, слишком много тайны по размещению зараженных.
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так вроде несколько срусских есть это не секрет...
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умные президенты сразу поняли, что лучше попросить осла что бы больные граждане их стран лечились в Украине, и не стали рисковать своими гражданами.
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Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины решил восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с необходимостью подготовке к летним отпускам. Интересно, за какой период можно восстановить СЭС страны с 40-а миллионным населением?
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Внушает! Особенно на фоне массового закрытия роддомов и тубдиспансеров
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Такому короновирус полезен. В тыжнэвый срок, ребята, тикайтэ побыстрее, было, было, но такого...............
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Это быдло только умеет брать взятки! Никого ещёот заражения это не спасло!
Лучше восстанавливайте войска химической/бактереологической защиты!
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СЭС -было -взятки,вымогательство , откаты....но в условиях вирусных угроз СЭС необходима.
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О. Супрун убрали тепер причину і СЕС відновити якраз знайшли...
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госпиталь они построят на сто мест... они кроме объявлений о продаже в OLX больше ничего не умеют.
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CЭС, пусть в измененном виде, пусть с другим названием, но нужно создавать и давно уже, и совсем не в свяэи с вирусом этим..пищевой геноцид уже наступает на пятки, ни войн не нужно,ни вирусов, если нас кормить и поить отравой нынешней будут.исчезнем как арии былинные ..и статьи законов об ответственности за некачественную пищевую продукцию криминализовать... РНБО рекомендує відновити СЕС у зв'язку з загрозою коронавірусу - Цензор.НЕТ 9249
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Таких дебілів у владі завжди вистачало, але не настільки!
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О, допёрли таки, и это ещё даже холеры не было... Теперь вопрос где взять специалистов, санфельдшеров давно не обучают, ликвидировали такую медицинскую специальность, "умники", мля, санврачей тоже. Понабирают на работу таких же профанов и дебилов необразованных как в министерствах сидят. Беда)))
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А шо такое? Шо случилось? Таки жареный петух в жопу клюнул, вспомнили про СЭС?
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Когда ликвидировали СЭС, мало того что потеряли специалистов, распродали специализированные здания, строявшиеся в советское время по всем правилам специально для санстанций, со специализированными системами коммуникаций, теперь они перестроены, и не пригодны для этой службы. Где размещать? Идиоты! Мародёр уничтожил службу, теперь пусть здания строит за свой счёт.
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Хотів було щось написати про непотрібність тих совкових СЕС.
Але навіщо.
Нехай вертають.
З них ані шкоди, ані користі.
Єдине, що вони зможуть - намалювати "найнижчий за всю світову історію

рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні".
Амінь, ***.
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