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Все про:облрада (134) Тернопільщина (218) евакуація (193) COVID-19 (80)

 Це геноцид українського народу, - Тернопільська облрада вимагає не розміщувати в регіоні евакуйованих із Китаю

Тернопільська облрада на засіданні 19 лютого ухвалила заяву до керівництва країни про неприпустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облради.

"Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний говорив про те, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих у густо населених районах є геноцидом українського народу та наголосив на порушеннях законодавства та дезінформації громади при прийнятті рішень щодо намірів Уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори" близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю, а також вказав на абсолютну непідготовленість санаторію "Медобори" до прийняття евакуйованих із Китаю", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що голова ОДА Ігор Сопель заперечив, що рішення про розміщення людей на Тернопільщині погоджено, проте також присутні в залі представники Микулинецької ОТГ висловили сумніви у правдивості сказаного.

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Начальник управління охорони ОДА Володимир Богайчук, керівниця Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук і керівник санаторію "Медобори" Василь Мартинюк заявили про неготовність прийняти в області борт із Китаю.

Представник МОЗУ поінформував про те, що мета перебування його з колегами на Тернопіллі – визначення умов, які є в області для прийняття евакуйованих.

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"Вислухавши представників Микулинецької громади, проаналізувавши надану фахівцями інформацію, депутати обласної ради підтримали рішення Микулинецької селищної ради Теребовлянського району від 18 лютого 2020 року № 2652 "Щодо розміщення евакуйованих громадян України з Китайської Народної Республіки в санаторії "Медобори"та Теребовлянської районної ради.

Також було прийнято заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори" близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю. "Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканці смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти можливого поселення в санаторії "Медобори" евакуйованих із Китаю українців облаштували на під'їзді до нього блокпост. Вчора ввечері там чергувало близько 300 осіб.

Крім того, поблизу місця ймовірного поселення евакуйованих з Китаю українців на Тернопільщині затіяли ремонт дороги.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176774
 
   
 Топ коментарі
 
Этому народу никакой Путин не надо. Они сами друг друга сожрут во имя личных интересов и навязанной каким-то придурком мантры про свою хату которая где-то с краю. Главное подкидывать инфовысеры и наблюдать с попкорном. И это в годовщину дней когда люди отдавали свои жизни чтоб спасти своих сограждан. И это на фоне недавних новостей о вывозе РФией своих сограждан как скот в грузовом самолёте. Именно в эти дни люди на полном серьёзе своих же сограждан отвергают. На месте этих украинцев я бы свалил в Европу или остался в Китае, там о людях хоть заботятся.
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Пиши адрес, привезём. Или ты так, попиздоболить?
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І це українці?! Якщо вони відмовляються від українців, то це бидло гірше москалів! Везіть одного до мене додому, прийму!
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кто-то может сказать, почему их нельзя вывезти в Золотое? там мир и покой. Президент ходил в белой рубашечке по границе разграничения. Сепары в ужасе покидают позиции и убегут.

Профит!
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Китайці висловлюю вам повагу і і дай Боже вам здоровья.... Мені ах соромно і хочеться послати все нв х..р після таких українців..... Все всралися ...Так ..у кого там насморок з нас ...вислать на ..х...р в чернобиль...Капець ...та пішли ви всі ...
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Тепер я просто впевнений, що це провокація влади-стільки лахти на Цензор нагнали!
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Что то совсем уж топорно лахта сегодня работает Це геноцид українського народу, - Тернопільська облрада вимагає не розміщувати в регіоні евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 1789
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Вместе с новостями о протестах появилась куча ботов расказывающих нам какие западенцы негодяи, бездушные, какие они псевдопатриоты, продажные и т.д. Совпадение? Помоему нагнетается ненависть к людям из западной
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Організувати ізольований табір-це справа двох тижнів! Замість цього влада місяць топтала гівно в ступі і вирішила відправити інфіційно заоажених людей в санаторії!!!! В густо населені райони Західної України!!!! Когось треба судити!!!
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Так порохоботы давно этим занимаются... на пару с ольгинскими|
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Не маючи де поселити людей на карантин, не створивши умов для утримання, вони влаштовують ШОУ. "Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу." 56 чоловік. Всього. А не доведи Боже, щось станеться, то ці ж утирки потікають. Бо рішеннь вони приймати не вміють, лише "понтуватися". Не здивуюсь, якщо плічняві заявлять, що прибувших ніде не хочуть приймати, і відпустять їх додому
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Если идет к нам беда то надо ее остановить стеной а не паникой и трусостью.
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Украинцы своих украинцев в беде не бросают. Пускай помирают в Ухани, Тернопольские бабы еще нарожают.
Пипец что там в голове у западенцев из Тернополя.
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кацапы очень не любят западенцев и боятся одного упоминания, оттого и наезжают.
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Как эвакуировали в Казахстан и РФ.

Це геноцид українського народу, - Тернопільська облрада вимагає не розміщувати в регіоні евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 4938
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Но это же не гуцулы. Зачем обижать гуцулов.
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Зовсім безлюдних місць,щоб поряд були санаторїї у нас не існує.В будь-якому санаторії працюють місцеві мешканці.Санаторій "Медобори " мабуть непоганий варіант для розміщення наших людей евакуюваних з Китаю.Звичайно,що є небезпека зараження.Але можна йти по вулиці і на голову впаде цеглина,то що на вулицю не виходити? "Медобори" отримають нове медичне обладнання,фінансування з бюджету,то може не варто так протидіяти і проявляти себе не кращим чином.
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Всё-таки медоборцев надо подкупить новым обладнанням? А просто так, бескорыстно, помочь гражданам своей страны, не?
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Люба Михайлова Звісно що можна йти по вулиці і може впасти цегла.Але навіщо ризикувати тисячами.Від цього віруса ліків неіснує.
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Скільки тут московських виродків.А ще наші їм підігрують.
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московский выродок у тебя в зеркале отражается, когда ты смотришься в него
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Тесты можно провести еще в самолете. Наши козлы хотят сократить поголовье льготников, это выгодно им.
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А на хрена стране столько льготников?
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Пенсия и зарплаты должны быть нормальными, тогда надобность в льготах исчезнет. Хотя льготы у нас имеют и люди с очень крутыми пенсиями и зарплатами...
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Слушай дебил у нас 80% пенсионеров получают пенсию до 2000, если ты не понял то я говорил про них, им не на что будет лечится, самые обосраные антибиотики стоят 300 гривен.
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Про що взагалі суперечка? Чи треба забирати своїх громадян - треба? Чи треба піддавати ризику інших - звісно, що ні!

Ну створіть належні умови, карантин, режимний доступ, відповідний об'єкт (а не санаторій) проведіть тести на вірус (якщо вони взагалі є в Україні). Не ставте людей в тупик.

В Китаю навіть гроші палять, щоб мінімізувати ризики, а ви людей по оселям та санаторіям хочете розселити. Це ж просто безвідповідально. І досить стравлювати всіх між собою.
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Это геноцид тернопольского народа! везите в.., в этот.., короче, идите в задницу!
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Правильно власть делает, пусть их везут любителям открытых границ, любителям евроценностей, на западную Украину.
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Разве Украина единственная, кто эвакуирует своих из Китая? Не единственная и далеко не первая, но лучше поздно, чем никогда своих забрать. Тогда можно говорить о геноциде всего человечества.
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Теперь кацапы запустят вирус в санаторий и пепец западенцам. Я читал на форумах, что юольшенство эвакуированных из Кривого Рога, так не логичней туда эвакуировать? А то как дороги строить, так Зе своей родной области больше всего выделил. А как потенциально инфецированных - так западенцам. Кацапский сценарий аж свистит.
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На самом деле нам торба и все этого боятся, больницы не готовы, лекарств бесплатных тоже не будет, тестов тоже нет, повязок нет, нихера нет. Вот потому все против.
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правильно люди боятся не заражённых а нашу медицину...
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Как можно отказываться эвакуировать своих?
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Большинство тернопольской рады это пес и свобода, все что надо знать о истинных "патриотах".
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А почему Зебил в свой родной Кривой Рог их не отправил? Всем понятно, что выбор западной Украины - это проявление его фашизма и ненависти к Украине.
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Та цьому ублюдоку і Кривий Ріг не рідний. Його пріоритети в зовсім іншій точці земної кулі.
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почему бы по всей Украине не выйти с плакатами и просить разместить у себя носителей вируса? Значит нет патриотов по всей Украине ,это логика такая у тебя.
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