 Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну

Про це повідомляє посольство України в КНР, інформує Цензор.НЕТ.
"00:30 (20 лютого 2020) - Літак з евакуйованими українцями й іноземцями на борту вилетів з аеропорту Ухань в Україну", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, літак компанії Sky Up прибуде в Україну з Уханя 20 лютого близько 8 ранку.
Op under Fjeldet toner en Lur (Високо в горах співає сурма), 1900 р.
Хотя бывают и исключения
В самой высокоразвитой демократической стране, при самом высоком уровне медицины, мужик захотел спасти своего кота когда тот поперхнуля крысой...
После чего заболел сам, и чем заболел (читай выше в самой де..) определили на 5-е сутки ))) когда уже бесполезно, но откачали..однако конечности пришлось ампутировать (((
Плюс у Норвегії ніколи не було кріпацтва - тобто бондам (селянам) та аристократії було якось ***** одне на одного, не було примусових скупчень селян на барщині та з інших примусових нагод.
Але все одно... Svartedauen (Чорна Смерть) жорстко пройшлася Норвегією.
https://bastion.tv/meshkanci-lvivshini-blokuyut-pid%27yizd-do-miscevogo-gospitalyu-cherez-**********-z-uhanya_n34142
притому що аеропорт в протилежному кінці львова...
вранці почали виписувати хворих зі шпиталю. казали типу навчання. люди не вірять і не розходяться.
А потом не как не защищёная уборщица , тряпкой многоразовой и без моющих средств протрёт заразу и смоет или размажет по всем поверхностям.
Находящихся в карантине должны будут осмотреть и регулярно осматривать медики, снова-таки экипированные соответствующим образом. Как мы знаем, китайские медики не ходят в туалет по 10-12 часов, не пьют, не едят и работают в памперсах. Все из-за того, что вскрытие костюма делает его бесполезным. Информация к размышлению об эффективности обычных масок и респираторов, а также о возможной заразности вируса.
https://focus.ua/ukraine/450412-test_na_deesposobnost_pochemu_ukraintsy_boiatsia_evakuatsii_sograzhdan_iz_ukhania
В Украине таких нет от слова "вообще"...(
Сподіваюся, Зеленський особисто зустрічатиме прибулих!
значить арбідол.
можливих шляхів ,якими вірус"просочиться " в Україну багато..
найімовірніше- з аеропорту у Москві транзитом через Мінськ...
чим пізніше починається у країні епідемія -тим менше буде інфікованих,і ,відповідно смертність до знаходження ефективних ліків.
різних Грет на ставці....