 Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну

Про це повідомляє посольство України в КНР, інформує Цензор.НЕТ.

"00:30 (20 лютого 2020) - Літак з евакуйованими українцями й іноземцями на борту вилетів з аеропорту Ухань в Україну", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, літак компанії Sky Up прибуде в Україну з Уханя 20 лютого близько 8 ранку.

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