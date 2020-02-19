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 Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну

Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя (Китай) в Україну.

Про це повідомляє посольство України в КНР, інформує Цензор.НЕТ.

"00:30 (20 лютого 2020) - Літак з евакуйованими українцями й іноземцями на борту вилетів з аеропорту Ухань в Україну", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, літак компанії Sky Up прибуде в Україну з Уханя 20 лютого близько 8 ранку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих із Китаю розмістять у чотирьох місцях у різних містах України, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176772
 
   
 Топ коментарі
 
Норвезький худіжник Теодор Северин Кіттельсен, картина "Мамо, до нас йде чума!" (1895)

Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 8168
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Ура!

Сподіваюся, Зеленський особисто зустрічатиме прибулих!
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В Україні в інфекційних лікарнях проблема навіть не в вентиляції а в каналізації. Вірус може через стоки потрапити зовні., не тільки через повітря.
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Да-да... вот они, перед вылетом. Флаги Украины, Панамы, Сальвадора...
Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 6070
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- Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
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РЕБЯТА, ОПОВЕСТИТЕ НАС НА ЦЕНЗОРЕ, КАК ТОЛЬКО УЗНАЕТЕ, ГДЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ЭВАКУИРОВАННЫЕ. ИНФОРМАЦИЯ ВСЕ РАВНО ПРОСОЧИТСЯ.
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останній варіант - Миронівка на Київщині погодилась на частину пасажирів...
Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну - Цензор.НЕТ 4628
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кто-то хорошо заработал на этой эвакуации, по ходу.
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Норвезький худіжник Теодор Северин Кіттельсен, картина "Мамо, до нас йде чума!" (1895)

Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 8168
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P.S.: а цю картину Теодора Кіттельсена хто в темі - одразу впізнає ))) Ніт, це не Карпати, це Норвегія. А дерев'яна сурма у пастушки зветься лур, а не трембіта. Але... щось таке близьке, рідне...
Op under Fjeldet toner en Lur (Високо в горах співає сурма), 1900 р.

Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 2030
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А ведь надо было просто вывести крыс, блох и навести банальный порядок))))
Хотя бывают и исключения
В самой высокоразвитой демократической стране, при самом высоком уровне медицины, мужик захотел спасти своего кота когда тот поперхнуля крысой...
После чего заболел сам, и чем заболел (читай выше в самой де..) определили на 5-е сутки ))) когда уже бесполезно, но откачали..однако конечности пришлось ампутировать (((

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От тут можна заперечити, якраз в Скандинавії (на відміну від основної континентальної Європи) з гігієною на ті часи було набагато краще. Про це свідчать тогочасні хроніки (ще з епохи вікінгів) - зокрема скандинави юзали лазні, та й міст зі скупченням людей та антисанітарією не було. Навпаки, там була низька щільність населення. Хутори, поселення та дярєвні ( Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну - Цензор.НЕТ 4924 ) знаходилися на великих відстанях, та й селяни за скандинавським характером схожі на українців, без схильності до колхозного ладу.
Плюс у Норвегії ніколи не було кріпацтва - тобто бондам (селянам) та аристократії було якось ***** одне на одного, не було примусових скупчень селян на барщині та з інших примусових нагод.
Але все одно... Svartedauen (Чорна Смерть) жорстко пройшлася Норвегією.
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Хорошо если такого не было...почему именно справляться с заразой (там она появлялась намного чаще с торговыми караванами) и организовывать карантины первыми начали тоталитарные режимы индоевропейских имперских и полуимперских образований среднего востока?
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Кстати. А шо там тот подводный поезд, который Сеня отправлял в Китай ? Он хоть вернулся ?
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а ещё лучше пусть не дышит, хотя б минут 5
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лікарі кажуть - якби люди не піднялися завтра всіх би привезли у шпиталь.
притому що аеропорт в протилежному кінці львова...
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Что известно о блокированиях? Что их- два, верно? Тернопольчане и вот этот протест, в Винниках. Подготовлены были 4 объекта, по официальной ИНФЕ. Итого, имеется в запасе- 2, если допустить, что кто-то слил инфу о двух первых.
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блокують нон стоп.
вранці почали виписувати хворих зі шпиталю. казали типу навчання. люди не вірять і не розходяться.
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Это понятно! Верить, в данный момент нельзя никому... возня какая-то нездоровая, во всех отношениях. Заявы официоза- просто вышибают!
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И как у нас заведено, они будут проведены через все общественные места, и чтобы обслюнявили все ручки и перила. И ещё встречающих родственников приведут целоваться.
А потом не как не защищёная уборщица , тряпкой многоразовой и без моющих средств протрёт заразу и смоет или размажет по всем поверхностям.
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прибывшие должны быть куда-то помещены и, в идеале, разобщены. Это место тоже должно быть оборудовано специальной системой вентиляции для того, чтобы те, кто все-таки заболеет, не заразили остальных и персонал. Каким образом этим требованиям отвечает санаторий? Никак он этим требованиям не отвечает.
Находящихся в карантине должны будут осмотреть и регулярно осматривать медики, снова-таки экипированные соответствующим образом. Как мы знаем, китайские медики не ходят в туалет по 10-12 часов, не пьют, не едят и работают в памперсах. Все из-за того, что вскрытие костюма делает его бесполезным. Информация к размышлению об эффективности обычных масок и респираторов, а также о возможной заразности вируса.
https://focus.ua/ukraine/450412-test_na_deesposobnost_pochemu_ukraintsy_boiatsia_evakuatsii_sograzhdan_iz_ukhania
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В Україні в інфекційних лікарнях проблема навіть не в вентиляції а в каналізації. Вірус може через стоки потрапити зовні., не тільки через повітря.
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Для медиков нужен костюм биозащиты высокого класса, типа такого


В Украине таких нет от слова "вообще"...(
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Ура!

Сподіваюся, Зеленський особисто зустрічатиме прибулих!
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Ти клятву Гіпократа давав? Допоможи цим українцям (і не лише українцям) , не прикривайся Зеленським. Тебе чекають на посадковій смузі.
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Аваков с Зелениным должны лично поцеловать каждого прибывшего)))
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Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль должен обязательно со всеми встретится и поздороваться с каждым эвакуированным лично!
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Не пойму панику, этот вирус занесут и без этих пассажиров. Эвакуированных хоть проверят, а вот кто будет проверять тех кто летит с Китая своим ходом? Ну посудите сами Аэрофлот летает и сейчас, на Стамбул самолеты с Гонконга летают, через Тайланд в Китай попасть вообще без проблем. Лично знаю коммерса который на следующей недели летит в Китай за товар свой договариватся в портовый город за 750 км от Уханя.
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Ну, Аэрофлот- пусть хоть штаб-квартиру в Ухань переносит, нам- до лампады сие.
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Не понимаешь? Они прилетят в Москву и поездом приторохтят в Киев. Там куча наших
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Отчего же. Понимаю. Мне тока Стамбул не понравился. Я там буду, через недельку. Пересадка на Одессу. Верно единое: возня нездоровая. А если учесть то, что вы правы, о невозможности контроля всего потока пересекающих границу, то как раз и удивляют Масштабы Возни.
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Сто лет назад испанка обошла все континеты. Так тогда миграция населения была в разы меньше.
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А щас эта хрень обойдет все континенты. Ну и шо? Да ничего, переморгаем.
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В Китае официально признали арбидол лекарством против коронавируса. Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения. Первым на это обратил внимание The Bell.
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компартія сказала-арбідол...
значить арбідол. Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну - Цензор.НЕТ 1794
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підтримую...
можливих шляхів ,якими вірус"просочиться " в Україну багато..

найімовірніше- з аеропорту у Москві транзитом через Мінськ...
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йдеться про ЧАСОВИЙ ЛАГ..


чим пізніше починається у країні епідемія -тим менше буде інфікованих,і ,відповідно смертність до знаходження ефективних ліків.
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Боширов и Петров уже заждались на просмотр шпилей Мать-уродины в Киеве.... стоп! че, это говно еще не снесли?..... тьху, шоп я подох если т.н. Н.Г. следую щий буду "встречать" тут...
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Украинская власть добрая - забрала иностранных "биотеррористов" если свои не сработают...
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Вы тоже смотрел ролик от Дубинского? Я чуть не обосрался, но вспомнил что после смерти - буду "вечно славить Яхве" и поэтому доживу до 100 лет, от ненависти, вот так вот Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну - Цензор.НЕТ 7137
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Только не ближе 200км от нашей границы.
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Моника Терпила будет лично встречать эвакуированных в противогазе?
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Не волнуйтесь. Для наибольшего эффекта прибывших разделят на 3-5 групп и отправят в разные уголки страны. Вы не одни. Или мы не одни. Одним словом, все идет по плану.
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Тогда может пусть сразу через Иран летят?
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Банальнейший вопрос..почему нельзя было организовать лечение и карантин в Китае??? Ну например на обособленом острове например...их же много)))) например в полухолодных морях )))
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завтра зараза будет в стране, где нет медицины
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Все украинцы замерли в едином патриотичном ожидании и общей внутренней мольбе: "Только не к нам!".
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мээ мээ , поздно, об этом думать надо было когда голосовали по приколу за дебилов
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не голосовал, но при чем зебилы к коронавирусу?
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не звертайте уваги...на особливо упоротих порохоботів..
різних Грет на ставці....
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чо очередной зелен пр..** ? В стране медицины нет, зачем везет эту заразу к нам. У него какая-то своя реальность, о последствиях даже не задумывается.
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Ради пиара пострадает вся Украина. Достали.... мягко говоря.
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