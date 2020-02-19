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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Денісова (426) Київ (7316) політв'язні (1125)

 Утримуваний в окупованому Криму з 2016 року Стогній повернувся до Києва, - Денісова

Український політв'язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала в листопаді 2016 року, а згодом засудила, повернувся до Києва.

Про це повідомила в Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці роки наш громадянин утримувався в нестерпних умовах місць позбавлення волі країни-окупанта, що дуже позначилося на стані його здоров'я", - зазначила вона, пообіцявши, що подбає про проведення "висококваліфікованого медичного обстеження і надання необхідної лікарської допомоги" Стогнію.

Утримуваний в окупованому Криму з 2016 року Стогній повернувся до Києва, - Денісова 01

Нагадаємо, Олексія Стогнія затримали в ніч з 14 на 15 листопада 2016 року за виїзді з Криму напроти пункту пропуску "Каланчак". Він їхав до Києва до доньки на день народження.

Через певний час російські ЗМІ показали сюжет, у якому затриманий зізнається у шпигунстві на користь України.

Читайте також: Незаконно засуджений у Криму журналіст Микола Семена повернувся на контрольовану Україною територію, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176768
 
   
 Топ коментарі
 
Ты сам недалеко от свиньи ушел. Совсем разум потерял.
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Терміново звернись до лікаря, в тебе симптоми барановірусу виявлені!
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При свині порошенку.. Українські вязні і надалі б утримувалися москалями ((
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Ты сам недалеко от свиньи ушел. Совсем разум потерял.
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Ольгинская тварь. В спам!
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Они с парашенко родственники? Удерживаемый в оккупированном Крыму с 2016 года Стогний вернулся в Киев, - Денисова - Цензор.НЕТ 675
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У тебя тоже разум ушел на прогулку? Или укатил в путешествие? Тогда вернется нескоро. Но есть шанс, что вернется. Шанс ведь есть всегда, важно дождаться и не упустить его.
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Не понял... Удерживаемый в оккупированном Крыму с 2016 года Стогний вернулся в Киев, - Денисова - Цензор.НЕТ 9183
Это ты написал или нет?
ggl chrm
Ты сам недалеко от свиньи ушел.
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Я не про Пороха, а про это существо, что сверху.
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Терміново звернись до лікаря, в тебе симптоми барановірусу виявлені!
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За Барижої влади добровольців росіянам видавали . Зелена шмаркля ще не настільки спаскудилась .
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Не исключено. Но там фигурирует некто Деркач. Дерьмо редкое. Потому так быстро выводы делать не стоит. Хотя Шабунин еще "тот" тип.
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А Шабунин антикорупционер ? А мы думали что это ставленник Сороса , для борьбы с проукраинскими чиновниками ,которые мешают банде Сороса захватывать Украину .
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И на кого же его обменяли?Или все таки никто на него никого не хотел менять и просто пнули егокацапы в сраку.
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