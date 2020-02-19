 Утримуваний в окупованому Криму з 2016 року Стогній повернувся до Києва, - Денісова

Про це повідомила в Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі ці роки наш громадянин утримувався в нестерпних умовах місць позбавлення волі країни-окупанта, що дуже позначилося на стані його здоров'я", - зазначила вона, пообіцявши, що подбає про проведення "висококваліфікованого медичного обстеження і надання необхідної лікарської допомоги" Стогнію.
Нагадаємо, Олексія Стогнія затримали в ніч з 14 на 15 листопада 2016 року за виїзді з Криму напроти пункту пропуску "Каланчак". Він їхав до Києва до доньки на день народження.
Через певний час російські ЗМІ показали сюжет, у якому затриманий зізнається у шпигунстві на користь України.
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ggl chrm
Ты сам недалеко от свиньи ушел.