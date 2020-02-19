 На Львівщині п'яний контрактник ударив ножем старшину, військовослужбовець помер, не отримавши медичної допомоги, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, 15 лютого в позаслужбовий час у гуртожитку однієї з військових частин у Львівській області солдат-контрактник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вдарив ножем у живіт колегу. Через добу від отриманих тілесних ушкоджень старшина помер, не отримавши кваліфікованої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.
Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям і не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому.
Досудове розслідування ведеться за фактом ненаправлення військовими посадовими особами військової частини в орган попереднього розслідування повідомлення про підлеглого, що вчинив кримінальний злочин, а також умисне невиконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України).
Я розумію, закарлюка 2 чимось схожа на 7, а 5 на 3...
Але арифметику за першу клясу варто повторити.
Такі, як ти, і розпалюють. Знаєш, якщо четвертину по-справжньому розізлити - то й громадянська може спалахнути. І не факт, що перевага 3 до 1 - запорука перемоги.
Так що, ти друг, але істина дорожча.
і так, сліпо вірити у когось = можна пошкодувати(в політиці і т.д.).
Як раз кацапи й домагаються щоб всі срались, вже століть ой-ой-ой кіко.
А то шо лідера немає, то я згідний. Хіба що Антиколорадос - на порядок розумніший за всіх гончаруків.
Жесть
Доба минула !!!!
(тобто зельонкою помазали)
"По предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176766\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Да'ва Джавээлин, рааакэты дааавай.
Сочувствие погибшего семье, но это какой-то цирк. Ну вот как так - сутки лежал что-ли?
Видимо "замять" хотели.
Да, прямо вна НАТО идем, строевым шагом и с песней "Ой как я да Маша, Гитлера ловилиии".
Ну как же так то а?
При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
Карле, ти чуєш?!
ВЕРЕЩУК, КАРЛЕ!!!..
Старшина у нас один
Если все мы соберемся то
п...(наверное поесть вкусно)..ему дадим..