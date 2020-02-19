EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Курйози, Суспільство
  1843  36
Все про:школа (801) їжа (110) Милованов Тимофій (162)

 Перед вирішенням питання харчування дітей у школі буде проведено масштабне анкетування дітей і батьків, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов роз'яснив ситуацію з харчуванням дітей у школах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "В Україні 15 103 школи, де навчається 4 млн 113 тисяч дітей, які п’ять днів на тиждень впродовж дев’яти місяців на рік обідають не вдома. Це означає, що 94,5% шкіл мають їдальні або буфети, щоб забезпечувати дітей гарячим харчуванням. Та ж сама статистика каже, що гарячі обіди в школі отримують 70% учнів, 50% з яких – безкоштовно. Але кількість - не завжди якість.

Що з цим робити?

Для вирішення цього питання і проведення реформи шкільного харчування в цілому Перша Леді Олена Зеленська ініціювала онлайн-анкетування для школярів та їхніх батьків, яке допоможе зрозуміти реальну ситуацію, а також рівень задоволеності учнів і батьків шкільними обідами.

Ми проаналізували шкільне харчування, визначили проблемні критичні точки в ланцюжку поставок харчування та сформували репрезентативну вибірку закладів загальної середньої освіти з урахуванням міських та сільських шкіл.

На жаль, у шкільному харчуванні є низка проблемних питань: переварена чи недоварена, а часом і холодна їжа, невеликий асортимент страв для вибору учнів, продаж шкідливих продуктів (чипси, сухарики чи газовані напої) у шкільних буфетах чи у кіосках поруч. Окремою проблематикою є високі ціни на харчування для дітей, випадки антисанітарії або ж взагалі відсутність їдалень у школах.

На зустрічі минулого тижня, Олена Зеленська разом із представниками Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби України обговорили проведення комісійного обстеження 500 закладів загальної середньої освіти в розрізі сільських/міських шкіл та групуванням по чисельності учнів найближчим часом.

Дякую Першій Леді за довіру та залучення до реформування харчування школярів.

Це вкрай необхідна ініціатива, яка стосується дітей і збереження їхнього здоров’я змалку".

Читайте також: 25% шкільних меню не відповідають нормам, - Держпродспоживслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176763
 
 
 Топ коментарі
 
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины"
Проффесіонал в економіці, торгівлі і сільському господарстві. Це тільки камуняки так могли. Вчора він займався економікою, а сьогодні вже командує сільським господарством, або торгівлею.
 показати весь коментар
 
С какого ляда тут Милованов? Что это за гребаный цирк происходит везде? Как вы задолбали, мерзкие клоуны...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Говоряща маккака нарисувалася? Главнюк по знищенню економіки та держпідприємств України. Тепер за харчування взялося.
 показати весь коментар
 
 
Ему анкетирование надо, да еще масштабное с вопросом - Чем кормить детей? Дерьмом как сейчас или пищей для людей.))
 показати весь коментар
 
С какого ляда тут Милованов? Что это за гребаный цирк происходит везде? Как вы задолбали, мерзкие клоуны...
 показати весь коментар
 
 
В общем, понимать нужно в голове. Если для того, чтобы понять, нужно 2 миллиона анкет - то ты нихрена не поймешь. Дурак.
 показати весь коментар
 
Золотая голова,помогал детям и баста,тут не предерешься
 показати весь коментар
 
 
голова то золотая - только без мозгов. Гиря золтая вместо головы.
 показати весь коментар
 
 


Гросмейстер Бендера



Кобіта, яка готувала презентацію PowerPoint для Кабміну за 84 тисячі гривень розказала як отримала замовлення:
"звірки були 4 рази за ніч"

Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов - Цензор.НЕТ 8920
 показати весь коментар
 
 
если в КабМине некому сделать презентацию - то вы можете представить, кого туда набрали и кто министры?
 показати весь коментар
 
 
Да. да, и еще обязательно справку на отсутствие спида. От этих рафинированных ******** можно ожидать всего....
 показати весь коментар
 
Нююю, а че? Завтраки и обеды в смартфоне.
Отцифрованная, с картинками, книга о "вкусной, полезной и
здоровой пище"..
 показати весь коментар
 
 
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины"
Проффесіонал в економіці, торгівлі і сільському господарстві. Це тільки камуняки так могли. Вчора він займався економікою, а сьогодні вже командує сільським господарством, або торгівлею.
 показати весь коментар
 
 
Для решения этого вопроса и проведения реформы школьного питания в целом первая леди Елена Зеленская инициировала онлайн-анкетирование для школьников и их родителей, которое поможет понять реальную ситуацию, а также уровень удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами. Источник: https://censor.net.ua/n3176763\\\\\\

эт та шо квартирка на Крыму? порешает, Яхве клинус, порешает, да так что мало будет
 показати весь коментар
 
 
Зеленский сказал, что первым законопроектом, который он внесет в ВР, будет законопроект о народовластии.

Это уже действует??
🤔
 показати весь коментар
 
Да . Просто расслабься , ничего не поменялось .
 показати весь коментар
 
Зеленский не говорит. Его можно даже не слушать. Считай, что президент немой. Это просто радио у него в голове.
 показати весь коментар
 
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов Источник: https://censor.net.ua/n3176763

Серед цих дибілєтів хоть хтось знає свої обов'язки? До чого тут ЦЕЙ міністр? Де міністр освіти або охорони здоров'я? Ну на "крайняк" сама Лєночка... Курви неосвічені з порожнечею в голові. Цих звірюшок треба внести в категорію "черепадли віслюкоподібне", бо замість голови - порожній череп і роблять із віслючка ікону...
 показати весь коментар
 
Сєрйозно ? Міністр економіки виступає піарником для Лєнки Зєлєнскої ???
Блін,вважав,що таке може бути лише в африканських диктатурах....
Чьось згадалося:

Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов - Цензор.НЕТ 5918
 показати весь коментар
 
 
А Елена, она кто- повар или работник санэпидемслужбы?Откуда она может что то там советовать,также как и Милованов.
 показати весь коментар
 
Вы посмотрите кто много лет подряд выигрывает тендеры на поставку продуктов питания, там же одни и те же хари, которые в три цены на гнилой морковке подымают благодаря коррумпированным местным чиновникам от освиты, которые также сидят на своих портфелях по десятку лет безсменно, отстегивая выше. Зеля давай! Порубай в капусту коррупционеров освиты). Опросы проводили уже в прошлом году и что...
 показати весь коментар
 
Есть или не есть. Ответ: есть. Даже если Милованов против.
 показати весь коментар
 
тю, а ленка, жена клована, неделю назад инспекции грозилась отправить в школы ( при этом будучи просто ленкой -женой-клована). есть результаты или решили не ждать и проявить инициативу так сказать?))
 показати весь коментар
 
будет / обещает кодлан Коломойского. Что уже есть у кодлана Коломойского: Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции.
 показати весь коментар
 
Воспоминания о советской школьной столовой
Там не было никаких столиков на четверых, удобных стульев со спинками, скатертей и тем более, вазочек с цветами, которые я вижу сейчас в столовой лицея, где учится моя дочь. Просто длинные столы и скамьи, при этом за одним столом могло разместиться сразу 2-3 класса по 30 человек. Но так было даже удобнее.

Во-первых, учитель никоим образом не сумеет проследить за всеми сразу, а значит, есть большие шансы незаметно вылить в горшок с фикусом кипяченое молоко с пенками и зашвырнуть под батарею противную рыбную фрикадельку.
Во-вторых, можно общаться с друзьями не только своего класса, но и параллельного - ну и что, что соседи оглохнут, пока ты докричишься до Наташки или Ленки, обедающей на другом конце стола. Кроме того, намного легче найти партнера для заключения выгодных сделок: например, вот тебе моя котлета, а ты теперь полы вместо меня в классе моешь. В общем, весело было. На школьный обед после третьего урока как на праздник бежали!
 показати весь коментар
 
Если необходимо на корню загубить какое-либо дело, надо его поручить дебилу Микловану.
 показати весь коментар
 
В 70-80 годы питание в школах было платное: 15 коп. завтрак, 23 коп. обед, бесплатно - талоны для детей из семей с малым достатком (как у нас у педагога или врача), а вот в рашке - младшие классы - бесплатно, почему?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКурйози
 
 
 
 
 
 вгору