 Перед вирішенням питання харчування дітей у школі буде проведено масштабне анкетування дітей і батьків, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Милованов зазначив: "В Україні 15 103 школи, де навчається 4 млн 113 тисяч дітей, які п’ять днів на тиждень впродовж дев’яти місяців на рік обідають не вдома. Це означає, що 94,5% шкіл мають їдальні або буфети, щоб забезпечувати дітей гарячим харчуванням. Та ж сама статистика каже, що гарячі обіди в школі отримують 70% учнів, 50% з яких – безкоштовно. Але кількість - не завжди якість.
Що з цим робити?
Для вирішення цього питання і проведення реформи шкільного харчування в цілому Перша Леді Олена Зеленська ініціювала онлайн-анкетування для школярів та їхніх батьків, яке допоможе зрозуміти реальну ситуацію, а також рівень задоволеності учнів і батьків шкільними обідами.
Ми проаналізували шкільне харчування, визначили проблемні критичні точки в ланцюжку поставок харчування та сформували репрезентативну вибірку закладів загальної середньої освіти з урахуванням міських та сільських шкіл.
На жаль, у шкільному харчуванні є низка проблемних питань: переварена чи недоварена, а часом і холодна їжа, невеликий асортимент страв для вибору учнів, продаж шкідливих продуктів (чипси, сухарики чи газовані напої) у шкільних буфетах чи у кіосках поруч. Окремою проблематикою є високі ціни на харчування для дітей, випадки антисанітарії або ж взагалі відсутність їдалень у школах.
На зустрічі минулого тижня, Олена Зеленська разом із представниками Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби України обговорили проведення комісійного обстеження 500 закладів загальної середньої освіти в розрізі сільських/міських шкіл та групуванням по чисельності учнів найближчим часом.
Дякую Першій Леді за довіру та залучення до реформування харчування школярів.
Це вкрай необхідна ініціатива, яка стосується дітей і збереження їхнього здоров’я змалку".
Гросмейстер Бендера
Кобіта, яка готувала презентацію PowerPoint для Кабміну за 84 тисячі гривень розказала як отримала замовлення:
"звірки були 4 рази за ніч"
Отцифрованная, с картинками, книга о "вкусной, полезной и
здоровой пище"..
Проффесіонал в економіці, торгівлі і сільському господарстві. Це тільки камуняки так могли. Вчора він займався економікою, а сьогодні вже командує сільським господарством, або торгівлею.
эт та шо квартирка на Крыму? порешает, Яхве клинус, порешает, да так что мало будет
Это уже действует??
🤔
Серед цих дибілєтів хоть хтось знає свої обов'язки? До чого тут ЦЕЙ міністр? Де міністр освіти або охорони здоров'я? Ну на "крайняк" сама Лєночка... Курви неосвічені з порожнечею в голові. Цих звірюшок треба внести в категорію "черепадли віслюкоподібне", бо замість голови - порожній череп і роблять із віслючка ікону...
Блін,вважав,що таке може бути лише в африканських диктатурах....
Чьось згадалося:
Там не было никаких столиков на четверых, удобных стульев со спинками, скатертей и тем более, вазочек с цветами, которые я вижу сейчас в столовой лицея, где учится моя дочь. Просто длинные столы и скамьи, при этом за одним столом могло разместиться сразу 2-3 класса по 30 человек. Но так было даже удобнее.
Во-первых, учитель никоим образом не сумеет проследить за всеми сразу, а значит, есть большие шансы незаметно вылить в горшок с фикусом кипяченое молоко с пенками и зашвырнуть под батарею противную рыбную фрикадельку.
Во-вторых, можно общаться с друзьями не только своего класса, но и параллельного - ну и что, что соседи оглохнут, пока ты докричишься до Наташки или Ленки, обедающей на другом конце стола. Кроме того, намного легче найти партнера для заключения выгодных сделок: например, вот тебе моя котлета, а ты теперь полы вместо меня в классе моешь. В общем, весело было. На школьный обед после третьего урока как на праздник бежали!