 Ворог 30 хвилин безперешкодно обстрілював наші позиції, - Забродський про бій під Золотим 18 лютого. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресслужбі "ЄС".

М.Забродський поділився деякою інформацією із закритого засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Він підкреслив: "Вчора близько 30 хвилин противник безкарно вів вогонь по наших позиціях. Тільки після цього артилерія змогла завдати удар у відповідь".

За словами представника Генштабу, військовим довелося залишити кілька спостережних пунктів. Ця інформація спростовує попередні заяви керівництва Генштабу та Міноборони.

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Інформація про жертви підтвердилася: один наш військовослужбовець загинув, четверо поранені.

На жаль, представник Генштабу не зміг пояснити, як так вийшло, що під час організованого відступу тіло нашого військового залишилося в зоні проведення бою. Внаслідок чого воно зараз у руках противника.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.