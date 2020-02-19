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 П'ятеро водіїв, задіяних у перевезенні евакуйованих із Китаю, також залишаться на карантин, - ДСНС

Заступник директора департаменту швидкого реагування ДСНС Василь Сніцар розповів, що п'ятеро водіїв автобусів, які будуть везти евакуйованих із Китаю українців і іноземців з аеропорту на обсервацію, також будуть залишені на карантин.

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"П'ятеро водіїв, які здійснюватимуть перевезення цих людей і екіпаж - це буде 5 автобусів. Чотири автобуси для пасажирів і один автобус для екіпажу повітряного судна. Ці 5 водіїв також залишаються на обсервацію разом із цими людьми", - сказав Сніцар.

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих із Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.

Читайте також: "Ніхто не виїде, все", - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176760
 
 
 Топ коментарі
 
Сподіваюсь, водіїв перевезуть в 5 місто, ще екіпаж літака треба розкидати.
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Точно, что бы охватить всю Украину и сразу.
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То есть, у них НЕТ нормальной защиты даже для ПЯТИ человек?!!!
Во ВСЕЙ Украине не смогли найти пяти комбезов биологической защиты?!!
Пятеро водителей, задействованных в перевозке эвакуированных из Китая, также останутся на карантин, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7471
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Сподіваюсь, водіїв перевезуть в 5 місто, ще екіпаж літака треба розкидати.
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у винниках сьогодні був мітинг, люди вийшли блокувати госпіталь ветеранів, приїжджали телевізійники, місцева влада, зранку у шпиталі почали виписувати хворих, казали типу навчання ітп. медперсонал перешіптувався що як люди не піднімуться, завтра всі евакуйовані будуть в шпиталі.

мразі зєленожопі!!!!! аеропорт в протилежному кінці... ото б заразу розвизили
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"Во *ля-я-яяя..."
(с) водій, задіяний у перевезенні
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Самое забавное будет, если все прилетевшие возьмут и разъедутся по домам...( В Украине нет карантинного законодательства, и сначала людей просто собирались уговаривать остаться в карантине...
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Каждый день в аэропорты Украины сотнями прибывают пассажиры из Китая и разъезжаются по своим делам. Ни карантина, ни медосмотра не производится.
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так и будет с большинством через пару дней карантина те кто поумнее останутся конечно.
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И переводчика(ов)! И медиков. Всех, принимавших участие!
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Стараються, все для українців, щоб замало не було Пятеро водителей, задействованных в перевозке эвакуированных из Китая, также останутся на карантин, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6749
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Я житель Кривого Рогу і вимагаю карантин проводити в моєму рідному місті!
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Звісно густонаселений, тому він теж не підходить.
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Автобусы и самолёт после перевозки сжечь.
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Интересно, сами водители об этом знают, что их в карантин на две недели, или им не сказали, чтобы не сбежали?
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їм повідомили і сказали, що це всі доббровольці
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То есть, у них НЕТ нормальной защиты даже для ПЯТИ человек?!!!
Во ВСЕЙ Украине не смогли найти пяти комбезов биологической защиты?!!

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А че они сидят в марлевых повязках? От сглаза?
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Не неси бреда - не повторяй пурги желтой прессы.
Нормальная защита прекрасно помогает.
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Противовирусный защитный костюм, учитывая размеры вирусов, достаточно дорогое удовольствие. Специальные материалы, замкнутая дыхательная система и т.п.
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Намного дешевле и проще противохимической или противорадиоционной защиты.
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Да и в замкнутой системы дыхания совершенно нет необходимости - изобретено куча нормальных надежных фильтров.
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Ну, к фильтрам всё равно нужна ФВУ для создания избыточного давления и вентиляции... Иначе с таким же успехом можно и ОЗК одеть...
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Предлагаю разместить прибывших в офисе ***********, там места много, хватит на всех, заодно и ********** пройдет медкомиссию на наркоту.
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Ничего не меняется, биороботы расчищали крышу Чернобыля, а сейчас они же участвуют в перевозке людей-носителей опастного вируса...
Первых в озк одевали, а от вторых вряд-ли...
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Дык, водителям, которые вывозили население из Припяти, рекомендовали держать открытыми двери автобусов!
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Да уж...если не дай бог этот вирус попадет в Украину будет полный писец...
Одеть пять водил в спец костюмы не могут...а что будет если надо будет одеть сотню...две?
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В деревянные макинтоши оденут всех. Кто заплатит.
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В Украине таких не делают - ближе всего у чехов заказать...

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Надеюсь, поселят в местах компактного проживания
власть имеющих и народных имельцев..
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