EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  9289  218
Матеріали за темою:
Все про:Китай (443) Мінздоров'я (1143) українці (1720) евакуація (193) COVID-19 (80)

 Евакуйованих із Китаю розмістять у чотирьох місцях у різних містах України, - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих із Китаю українців планують розмістити у чотирьох місцях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Є чотири місця дислокації. З огляду на різні настрої, які ми можемо спостерігати, ці місця не розголошуються. Всі чотири місця готові до прийому громадян та іноземців", - заявив Коваль. Він зазначив, що ці чотири місця розташовано в різних містах України.

"Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих з Уханя, є інфекційні лікарні. За наявності якихось симптомів під час обсервації, людей перемістять в інфекційну лікарню, і термін обсервації буде продовжено ще на 14 днів для всіх, хто прилетить цим рейсом.

Щодо лікування - воно симптоматичне і в цих лікарнях є все необхідне обладнання, вони забезпечені ліками. До місця обсервації за необхідності буде залучено додатковий медперсонал", - сказав чиновник на брифінгу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На евакуацію з Уханя з'явилися всі 48 громадян України, зараз вони проходять 3 санітарний кордон, - держсекретар МЗС Заяць

Коваль нагадав, що іноземні громадяни, які будуть евакуйовані українським літаком, також перебуватимуть у місцях обсервації разом з українськими громадянами. Медпрацівники - двоє лікарів і медсестра, які супроводжують рейс, також будуть на карантині.

Заступник міністра закликав зберігати здоровий глузд, він зазначив, що в такій ситуації міг опинитися будь-хто.

"Наші люди є пріоритетом для держави, і їхній порятунок - це надважливе завдання і для уряду, і для президента, і для всіх органів влади. Ті панічні настрої, панічні інформаційні заклики, які спостерігаються в інформпросторі, роздуваються насамперед тими, хто зацікавлений у поширенні цих міфів. Ми цілком готові до прийому наших громадян і не тільки наших громадян. Вжито всіх необхідних заходів, щоб попередити потрапляння вірусу в Україну, в разі, якщо цього не вдасться зробити, є всі можливості для попередження поширення вірусу територією України", - зазначив Коваль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176757
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб охопити епідемією всю Україну.
 показати весь коментар
 
Геніально бл..., чого не в 24-х?
 показати весь коментар
 
По правила борьбы с эпидемиями - все должны быть кучно, в одном месте. Или вас этому в институтах не учили?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Мудре рішення - запалити хату з чотирьох кутів
 показати весь коментар
 
 
Это ещё хорошо, что не решили развозить равными долями, в каждый город по пол человека, четверть человека.1/8
 показати весь коментар
 
Минулого тижня різко виросла смертність від грипу, одразу 10 чоловік, до того за весь період 14 людей...
Думай-те...
 показати весь коментар
 
 
Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав -осталась последняя надежда на коронавирус , как говорила ода женщина -как начальник ,то мужик, что ни мужик , то дурак, как показало время, и женщины им не уступают ! а может они просто скрытые враги народа ?
 показати весь коментар
 
РЕБЯТА, ОПОВЕСТИТЕ НАС НА ЦЕНЗОРЕ, КАК ТОЛЬКО УЗНАЕТЕ, ГДЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ЭВАКУИРОВАННЫЕ. ИНФОРМАЦИЯ ВСЕ РАВНО ПРОСОЧИТСЯ.
 показати весь коментар
 
Евакуйобані з Ізгаілю повинні проходити карантин в Умані біля Цадіка....На другий рік місто буде вільне від навали паломніків ...
 показати весь коментар
 
 
а почему не в каждой области ? Почему только четверым такое счастье привалило ? Евакуйованих із Китаю розмістять у чотирьох місцях у різних містах України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3294.. что по блату ?
 показати весь коментар
 
 
Умно. Слов нет, как умно. Наверное так в ГШ или ГРУ РФ решили.
 показати весь коментар
 
 
Які 4 місця? В Конче Заспу їх всіх звезіть і розмістіть там в місцевих маєтках.
 показати весь коментар
 
дебилы. Это что бы лучше распространить вирус?
 показати весь коментар
 
 
Во дебилы...
Чтоб всю Украину сразу заразить!
Гениально!
 показати весь коментар
 
 
имхо с этими дебилами, будущего у страны нет
 показати весь коментар
 
Каждого нужно отдельно содержать и еще ежедневно перевозить из города в город...
 показати весь коментар
 
чтоб для надежности... они зебилы реально
 показати весь коментар
 
Чота, когда слышу фразу "ТАМ ЖЕ НАШИ ЛЮДИ" понимаю, что мне задвигают какое-то говнецо.
 показати весь коментар
 
Скоріше за все їх розмістять на півдні України . Одна з баз розміщення - база відпочинку Коблево Миколаївської області . Там зараз пусто , морське повітря і до літа далеко , а везти аж у Львів через всю Україну дорожче та і недоречно !
 показати весь коментар
 
До вечера умрёте все, во имя ... ... ... ... ... ... ... ... (с)
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору