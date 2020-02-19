 Евакуйованих із Китаю розмістять у чотирьох місцях у різних містах України, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Є чотири місця дислокації. З огляду на різні настрої, які ми можемо спостерігати, ці місця не розголошуються. Всі чотири місця готові до прийому громадян та іноземців", - заявив Коваль. Він зазначив, що ці чотири місця розташовано в різних містах України.

"Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих з Уханя, є інфекційні лікарні. За наявності якихось симптомів під час обсервації, людей перемістять в інфекційну лікарню, і термін обсервації буде продовжено ще на 14 днів для всіх, хто прилетить цим рейсом.

Щодо лікування - воно симптоматичне і в цих лікарнях є все необхідне обладнання, вони забезпечені ліками. До місця обсервації за необхідності буде залучено додатковий медперсонал", - сказав чиновник на брифінгу.

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Коваль нагадав, що іноземні громадяни, які будуть евакуйовані українським літаком, також перебуватимуть у місцях обсервації разом з українськими громадянами. Медпрацівники - двоє лікарів і медсестра, які супроводжують рейс, також будуть на карантині.

Заступник міністра закликав зберігати здоровий глузд, він зазначив, що в такій ситуації міг опинитися будь-хто.

"Наші люди є пріоритетом для держави, і їхній порятунок - це надважливе завдання і для уряду, і для президента, і для всіх органів влади. Ті панічні настрої, панічні інформаційні заклики, які спостерігаються в інформпросторі, роздуваються насамперед тими, хто зацікавлений у поширенні цих міфів. Ми цілком готові до прийому наших громадян і не тільки наших громадян. Вжито всіх необхідних заходів, щоб попередити потрапляння вірусу в Україну, в разі, якщо цього не вдасться зробити, є всі можливості для попередження поширення вірусу територією України", - зазначив Коваль.