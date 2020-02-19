 Конституційний суд визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КС.

У повідомленні зазначається: "...Конституційний суд визнав невідповідними Конституції України положення пунктів 7 ("і ліквідуються" в частині Верховного суду України), 14 ("судді Верховного суду України") і 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону №1402".

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