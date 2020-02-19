 Конституційний суд визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КС.
У повідомленні зазначається: "...Конституційний суд визнав невідповідними Конституції України положення пунктів 7 ("і ліквідуються" в частині Верховного суду України), 14 ("судді Верховного суду України") і 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону №1402".
В парламенті України ведеться активна робота по "перекроюванню" Конституції України... з метою її вдосконалення, внесення поправок до неї, які відповідали б нинішнім потребам суспільства та нинішнім реаліям...
От і подумалося...
-А чому б в Конституції України не передбачити відкликання з посади президента України народом (джерелом влади в Україні),а саме -виборцями - на підставі відповідного всенародного референдуму? (ЗЕ "дуже ********" думку народу і референдуми)
-Коли президент валить країну у всіх сферах її життя, діяльності, оборони, то чому б не "розійтися " з народом мирно, без Майданів і кровопролиття? Але й без необхідності терпіти його знущання над інтересами держави і сущих в ній людей до кінця терміну його каденції? Коли всім стає зрозумілим, що воно "не кує і не меле"...
-Бо за неповний рік рейтинг ЗЕ-президента впав вдвічі від часу виборів. Для чого його терпіти ще чотири роки, поки він залишить від країни повну руїну, в якій вільно і заможно житимуть лише бариги "близькі до тіла президента" , а решта- "пересічний народ" вимушений буде просити милостиню у "слуг", харчуватиметься зі сміттєвих бачків, вимиратиме або емігруватиме, гинутиме на фронті в результаті заборони стріляти, зрад командування і неоковирного управління військами, які й досі активно озброюють і кормлять волонтери, а не влада, якій вдвічі збільшили оборонний бюджет!
Одни судьи мажут других судей.
Скоро введут налог на воздух, судьям же зарплаты с шестью нулями надо будет платить.
Еще и компенсацию за вынужденный отпуск.
Неужели народ такой тупой и доверчивый?)....
По ходу так оно и есть... Раз овцы выбрали себе в вожаки шакала, которого окружают волки, то наверно так этим овцам и надо.
Бедная Украина.....нарид тупой, ********** засланый казачок,правосудие давно таким не является,беспредел полный.
Пора наверное военным(настоящим военным) брать власть в свои руки, иначе не будет ни военных ни гражданских, зе-шобла продаст всех, потом купит, и снова продаст, но уде дороже.
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤣
ЗЫ... почему судей не расстреливают?!.. ведь экономней расстрелять десяток судей, чем видеть ущерб 10 млн человек, которым они причинили вред и нищету..