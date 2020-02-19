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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (494) КС (427)

 Конституційний суд визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України

Конституційний суд (КС) України визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України в контексті судової реформи 2016 року, визначивши, що зміна назви установи не передбачає припинення діяльності та ліквідації Верховного суду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КС.

У повідомленні зазначається: "...Конституційний суд визнав невідповідними Конституції України положення пунктів 7 ("і ліквідуються" в частині Верховного суду України), 14 ("судді Верховного суду України") і 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону №1402".

Читайте також: Завтра КСУ оприлюднить рішення щодо закону "Про судоустрій і статус суддів"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176755
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем столько судей вообще ? Это ж трутни , паразиты коронавирусные .
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стрнное дело ! судов тьма, анти коррупционных и гбр тоже - а посадок нет, лишь рука руку моет! поскорей бы покинуть этот серпентарий и забыть как страшный сон!
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После того, как КС признал незаконный роспуск ВР "политической целесообразностью", надо разогнать и его. Тогда и Верховный Суд восстанавливать некому будет. А всех этих "судей" отправить рыть окопы на Донбасс- после их "решений" им там самое место. Конституционный суд признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины - Цензор.НЕТ 2852
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ого, теперь будут требовать восстановления и зп ( а это миллионы каждому )....
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Зривається зєлін бліцкріг. Все йде невпопад. а скоро почнеться і сракопад.
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Не зовсім так, адже мова йде про Закон від 2016 р. (ліківдація Верховного Суду України за реформою Порошенка ), але саме завдяки тепер прийнятому рішенню отримуємо "Але цим же рішенням (див. резолютивну частину) КСУ також фактично повернув довічне грошове утримання всім суддям у відставці - навіть тим, які не пройшли обов'язкове кваліфікаційне оцінювання (скаувавши п. 25 Перехідних положень профільного закону).Це означає, що всі судді, яких замість ганебного звільнення встигла відправити на "заслужений відпочинок" Вища рада правосуддя, в тому числі і судді-зрадники з "молодих республік" на Сході України, отримуватимуть довічне грошове утримання з наших із вами кишень. Розмір такого утримання може сягати сум у 100-200 тис. грн. на місяць" М. Жернаков.Саме завдяки п.25 необхідно було пройти кваліфікаційне оцінювання або конкурс та стаж 3 роки
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это " система" - она не имеет права сама себя уничтожить, и своих не сдает....., а плебс и гои всегда для того что бы "платили"....это "система"..
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ВЛАДУ - НАРОДУ!
В парламенті України ведеться активна робота по "перекроюванню" Конституції України... з метою її вдосконалення, внесення поправок до неї, які відповідали б нинішнім потребам суспільства та нинішнім реаліям...
От і подумалося...
-А чому б в Конституції України не передбачити відкликання з посади президента України народом (джерелом влади в Україні),а саме -виборцями - на підставі відповідного всенародного референдуму? (ЗЕ "дуже ********" думку народу і референдуми)
-Коли президент валить країну у всіх сферах її життя, діяльності, оборони, то чому б не "розійтися " з народом мирно, без Майданів і кровопролиття? Але й без необхідності терпіти його знущання над інтересами держави і сущих в ній людей до кінця терміну його каденції? Коли всім стає зрозумілим, що воно "не кує і не меле"...
-Бо за неповний рік рейтинг ЗЕ-президента впав вдвічі від часу виборів. Для чого його терпіти ще чотири роки, поки він залишить від країни повну руїну, в якій вільно і заможно житимуть лише бариги "близькі до тіла президента" , а решта- "пересічний народ" вимушений буде просити милостиню у "слуг", харчуватиметься зі сміттєвих бачків, вимиратиме або емігруватиме, гинутиме на фронті в результаті заборони стріляти, зрад командування і неоковирного управління військами, які й досі активно озброюють і кормлять волонтери, а не влада, якій вдвічі збільшили оборонний бюджет!
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Та ні,скоро почнеця посадкопад,самостріли по три рази в голову,і другі прикрі самогубства! Конституційний суд визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України - Цензор.НЕТ 4137Порохнякунагілляку!!!
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Як би то було най страшним в цій події.. Хоча такі як ти тупорилі за "мільйонами"нічого іншого і не бачуть Конституційний суд визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України - Цензор.НЕТ 7302
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Зачем столько судей вообще ? Это ж трутни , паразиты коронавирусные .
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Скорочувати їх не правильно. Зараз шалене навантаження на суди, вони просто напросто не встигають розглядати ту кількість справ яка надходить. Суть не в кількості, а в якості суддів
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верховный суд нужен чтобы прикрывать преступления конституционного !
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стрнное дело ! судов тьма, анти коррупционных и гбр тоже - а посадок нет, лишь рука руку моет! поскорей бы покинуть этот серпентарий и забыть как страшный сон!
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Этих ублюдков из проституционного суда всех уволить и в народное хозяйство.., уборщиками.
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После того, как КС признал незаконный роспуск ВР "политической целесообразностью", надо разогнать и его. Тогда и Верховный Суд восстанавливать некому будет. А всех этих "судей" отправить рыть окопы на Донбасс- после их "решений" им там самое место.
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Ясен пень, кто бы сомневался..
Одни судьи мажут других судей.
Скоро введут налог на воздух, судьям же зарплаты с шестью нулями надо будет платить.
Еще и компенсацию за вынужденный отпуск.
Неужели народ такой тупой и доверчивый?)....
По ходу так оно и есть... Раз овцы выбрали себе в вожаки шакала, которого окружают волки, то наверно так этим овцам и надо.
Бедная Украина.....нарид тупой, ********** засланый казачок,правосудие давно таким не является,беспредел полный.
Пора наверное военным(настоящим военным) брать власть в свои руки, иначе не будет ни военных ни гражданских, зе-шобла продаст всех, потом купит, и снова продаст, но уде дороже.
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Нам же *** мало кровосисей! Давайте еще на шею пересичному еще эту ху..йню повесим!
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Дайош ще більше судів на народну шию! Народ (нарід) витримає. Куди він подінеться...
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Зебил есть зебил, шо с него взять? Анализы и те левые
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Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤣
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Это тот консисторийный суд, который принимает разные решения по одному делу? Красавцы......
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Слава Парашенке! Слава судебной реформе! Гардимся! Низабидимнипрастим! Порохоботы, я правильно говорю?
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Судді чотири роки з гідністю виважували рішення...
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зачем нам Конституционный суд, если там сидят высоко образованные долб**бы, которые разрушают собственное государство?! .. И если решение этого вонючего суда, зависит от занесенной сумы?!..
ЗЫ... почему судей не расстреливают?!.. ведь экономней расстрелять десяток судей, чем видеть ущерб 10 млн человек, которым они причинили вред и нищету..
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