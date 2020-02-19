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 Затриманий напередодні боєць "Омеги" Косенко давав свідчення в суді над п'ятьма ексберкутівцями, - прокурор Земсков

Затриманий 18 лютого колишній боєць спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС "Омега" Володимир Косенко на суді свідчив про 5 ексберкутівців, переданих раніше на обмін.

Про це в коментарі hromadske заявив прокурор Ігор Земсков, передає Цензор.НЕТ.

"Під час допиту у справі ексберкутівців, яка слухається у Святошинському суді Києва, Косенко говорив, що стріляв по ліхтарях, щоб не було видно, де були на Майдані працівники міліції. По людях говорив, що не стріляв. Коли він свідчив у суді у справі ексберкутівців - слідства конкретно щодо Косенка не було", - повідомив Земсков.

Водночас, за даними слідства, боєць "Омеги", спільно зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут", розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Зокрема, як повідомив слідчий, внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич і зазнав поранення Віталій Гуков.

Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".

Читайте також: "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану. АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176751
 
 
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Прокуратура рассказала. Старые как мир грязные мусорские приемчики.)
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Путін надав статус ветерана колишнім українським військовим у Криму...Ветеранами військової служби є військовослужбовці, у тому числі - звільнені у запас, які проходили службу у частинах ЗСУ, дислокованих у Криму та Севастополі( предатели,которые обросли семьями и в удобный момент сдались оккупантам) , або в інших військах і військових формуваннях, нагороджених медалями СРСР чи Росії або відзначених почесними званнями , - мовиться в постанові.
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Чудесно, половина из них уже вернулась и гуляет не известно где...
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а ты бы как сделал, если бы тебя удерживали в тюрьме пять лет без доказательств, да так и не дождался решения суда? А потом тебя бы еще обменяли на украинцев. Правильно и мужественно они сделали, что вернулись- хотят отстоять своё имя. В любом случае, власть которая воспользовалась и пришла на крови Майдана так и не снизошла представить док.базу по ним, что естественно- ведь они отношения к тому,что им пыталась инкриминировать власть Порошенко- не имеют!
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А коли будуть заведені справи на кацапський спецназ, який розстрілював людей на Майдані?
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Повесить его на Крещатике на том фонаре,по которому типа стрелял.
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