 На евакуацію з Уханя з'явилися всі 48 громадян України, зараз вони проходять 3 санітарний кордон, - держсекретар МЗС Заяць

Про це повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць під час брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"На посадку з'явилися всі 48 громадян України і 29 іноземних громадян: вісім - Аргентини, п'ять - Домінікани, п'ять - Еквадору, чотири - Сальвадора, по два - Казахстану і Коста-Ріки і по одному громадянинові з інших держав", - розповів чиновник.

"Буквально в ці хвилини завершується проходження третього санітарного кордону. Після завершення якого, згідно з дозволом диспетчерських служб літак залишить аеропорт міста Ухань і через кілька годин здійснить технічну посадку в Алмати для заміни екіпажу. В Алмати відряджено консула України в Казахстані для надання сприяння", - сказав Заєць.

Громадяни Казахстану залишать борт під час посадки в Алмати.

Представник ДСНС, персонал якої залучено для транспортування тих, хто прибуде в місця 14-денної обсервації, повідомив, що приліт літака з Ухані в Україні очікується орієнтовно в четвер о 8 ранку. При цьому аеропорт посадки літака, як і 4 місця обсервації евакуйованих українців і іноземців, поки не називаються.

Читайте також: Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов. ФОТО