 Члени комітету не задоволені доповіддю Генштабу про ситуацію на Донбасі 18 лютого, - глава комітету "слуга народу" Завітневич

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам після закритого засідання комітету.
"Представники Генерального штабу були, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, який ми очікували почути", - сказав він.
Він розповів, що в п'ятницю 21 лютого планується провести ще одне засідання комітету, куди запросять знову представників Генерального штабу.
Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.
Там ще варіант: «Ну что, развє ви нє моглі потєрпєть єщо? А может бить оні би пєрєсталі стрєлять чєрєз какоє то врємя?»
Мабуть Зеленський просто токсичний для правильних людей, що до нього нічого путнього не клеїться. Не команда, а якась команда безнадійних ідіотів. Чи йому хто поробив..
У країні революційна ситуація. Був би привід.
))
Так все было хорошо. ВСУ по приказу ЗЕ отступали, ЗЕленые слуги с сепарами замирялись, уже выборы в Донбабве назначили и тут на тебе - Порошенко опять все испортил своей войной.
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