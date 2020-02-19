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Все про:ВР (7105) Генштаб ЗС (448) комітет (248) Завітневич (8)

 Члени комітету не задоволені доповіддю Генштабу про ситуацію на Донбасі 18 лютого, - глава комітету "слуга народу" Завітневич

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич заявив, що члени комітету не задоволені доповідями Генштабу ЗСУ щодо ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам після закритого засідання комітету.

"Представники Генерального штабу були, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, який ми очікували почути", - сказав він.

Він розповів, що в п'ятницю 21 лютого планується провести ще одне засідання комітету, куди запросять знову представників Генерального штабу.

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Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176745
 
 
 Топ коментарі
 
Ага! Полагаю, что на каждый вопрос- таки был ответ. Но! Ответ всегда предварялся словами: "насколько нам известно"(с). Гнать их, в шею гнать! Военный не может так говорить о военной обстановке! Не имеет права.
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Ты не судорога, а ректальная трещина.
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Какой комитет , такое и удовлетворение. Это же не Квартал 95, там бы дружно посмеялись.Клоуны херовы.
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Мала на заседании ***** и бубочку лизнули в зад, что ли? Непорядок!
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Вчера было комично, когда бубочка и Хомчак на брифинге в течение 5 минут говорили противоположные вещи. Вот и злятся слуги на Хомчака, что бубочку подставил.
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Бубочка всего 48 секунд что-то мямлил,а потом коронавируса испугался....такой ссыкун уклонист этот бубочка.... с таким ссыклом даже триппер победить невозможно.
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Ага! Полагаю, что на каждый вопрос- таки был ответ. Но! Ответ всегда предварялся словами: "насколько нам известно"(с). Гнать их, в шею гнать! Военный не может так говорить о военной обстановке! Не имеет права.
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Ні. Усі комітети очолюють Зелені. Тому невдоволення скоріше за усе викликало небажання військових визнати, що то вони спровокували росіян, за наказом Порошенко, щоби опорочити ***** і зірвати такий бажаний Зеленським "мир"...
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О. От в оце можна повірити.
Там ще варіант: «Ну что, развє ви нє моглі потєрпєть єщо? А может бить оні би пєрєсталі стрєлять чєрєз какоє то врємя?»
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Какой комитет , такое и удовлетворение. Это же не Квартал 95, там бы дружно посмеялись.Клоуны херовы.
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Та хватит уже заседать ,воевать пора а то так можем много ещё чего прозаседать ... Члены комитета не удовлетворены докладом Генштаба о ситуации на Донбассе 18 февраля, - Завитневич - Цензор.НЕТ 757
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так організуй "комітет" в 72-й бригаді на "нульовці"...може тоді зрозумієш
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Загороднюк, буть мужиком из за тебя погиб ЧЕЛОВЕКЯ, ПОДАЙ В ОТСТАВКУ. Стреояться ты конечно не будешь, так уйди в отставку.
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Депутати в ВР - не мають знати війскові таємниці, особливо Слуги та ОПЗЖ
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Та ладно,хто в тому комітеті розбирається що їм повинен доповідати гш.
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Идиотский заголовок. А кто удовлетворён? Есть такие?
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Члены не удовлетворены,а генштаб не жаловался.
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Это следует из заголовка. Но он так же очевиден, как "солнце светит".
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ты, чмо, своих жмуров считай-ваша"народная милиция" на весь инет ноет, как их покоцали)))
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Тому що мало випили.
Мабуть Зеленський просто токсичний для правильних людей, що до нього нічого путнього не клеїться. Не команда, а якась команда безнадійних ідіотів. Чи йому хто поробив..

У країні революційна ситуація. Був би привід.
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По своим зашквареным любовникам гыви и матароле скучаешь?
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Дякую, поржав. Де вони такого дебіла знайшли?
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Целому полковнику лет тридцать от силы
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С утра яростно орущий о "****..их фейкометах" министр обороны Загороднюк к вечеру понял, что орки заняли новые позиции, расширили зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, и фактически взяли под контроль "зону разведения".
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Надабылабы девок пргласить, для удовлетворения...
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поєтому в пятницу 21 февраля планируется провести еще одно заседание комитета, куда пригласят снова представителей Генерального штаба.
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Действительно.
Так все было хорошо. ВСУ по приказу ЗЕ отступали, ЗЕленые слуги с сепарами замирялись, уже выборы в Донбабве назначили и тут на тебе - Порошенко опять все испортил своей войной. Члены комитета не удовлетворены докладом Генштаба о ситуации на Донбассе 18 февраля, - глава комитета "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 2776
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В этом комитете из фракции слуг кто-то хоть держал БСЛ-110..
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Вряд ли. Похоже слуги ничего тяжелее бокала в руках не держали. А про саперку знают исключительно из кино
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Похоже представители Генерального штаба сказали правду, но "белым" воротничкам она не нужна, им нужно чтобы все было красиво....
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Не удовлетворены??? Гы-гы-гы. А че так смурно? Разведка доложила заранее, знали вовремя, накосили много, потеряли чуть чуть, вернуть не могут, что делать не знают.
Что вам не нравится, шо непонятно????
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