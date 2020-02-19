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 Події, Фоторепортаж
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 У Києві затримали агента "МДБ ЛНР", який перебуває в розшуку, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам "МДБ ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві затримали агента МДБ ЛНР, який перебуває в розшуку, - контррозвідка СБУ 01

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС, житель тимчасово окупованого Луганська, був завербований "МДБ ЛНР". Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції. Інформатор переховувався в різних населених пунктах нашої країни.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності фігуранта справи. Після цього його було оголошено в загальнодержавний розшук.

У Києві затримали агента МДБ ЛНР, який перебуває в розшуку, - контррозвідка СБУ 02

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Правоохоронці затримали інформатора за місцем тимчасового проживання в Києві. Затриманий буде доставлений до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176742
 
   
 Топ коментарі
 
..странный заголовок.. А где ему еще быть, как не в Киеве?? Тут и все остальные пацаны от туда же.. Странно, что задержали..
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ХЛОПЦИ , ни кто крим Вас не ЗБЕРЕЖЕ Украину !!! СБУ честь и повага !!!
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Значит Путину прийдется обменять еще одну проукраинскую, полностью невинную граэданскую душу за этого бандита. Может легче террористам сразу помогать с инфарктом?
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..странный заголовок.. А где ему еще быть, как не в Киеве?? Тут и все остальные пацаны от туда же.. Странно, что задержали..
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Смеялся бы , если бы это было не так печально...
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Как же так то? В милицию ведь берут работать самых лучших из всего населения ? В Киеве задержан агент "МГБ ЛНР", находящийся в розыске, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9050
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Ватник, вся мусорня на оккупированной территории моментально стала коллаборантами-власовцами ,пардон не вся- 95 процентов...
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сам ты ватник махровый нквдшный колорадско-власовский ...они клятву давали
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Кому давали клятву,какую,баран винторогий редкостный заповедный ,которые только в рфэовских гетто водятся?
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ХЛОПЦИ , ни кто крим Вас не ЗБЕРЕЖЕ Украину !!! СБУ честь и повага !!!
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Не верю!!!! Сейчас настало такое время что эта так называемая новая власть врёт на каждом шагу и верить им просто нельзя. Трудно сказать задержали они действительно какого то врага или опять прокрутили спектакль. Раньше было намного больше веры а сейчас нет. Все врут и врут и врут и врут. Зеленский вообще никогда не говорит правду. Сейчас более правдивые это Рос СМИ как это не удивительно. То что на самом деле происходит в Украине можно узнавать гораздо правдивее в РФ или в БР. Кое как но можно ещё верить 5му и Прямому на остальных телеканалах или тишина или врут. У кого ПК тот ещё как то получает информацию а все остальные даже не в курсе что вчера случилось на фронте.
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Та відпустить хлопці цього мента , вам жиж з ним в патрулі разом ходити на той стороні
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Дайобвашумать іпало замазан он на ZIK cидит сепарюга мент поганый Могилев и гадить яктільки може.ото тварина ***
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во время не прикрыли эти переходы на кпп, поэтому и шастают.
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Наверное ехал в офис партии "Слуга народа", документы на всупление в партию вез.
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Как всегда личико заквадратили,эт что бы агента никто не узнал?..Че этих паскуд всегда так берегут??....
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