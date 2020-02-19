EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  7560  94
Все про:Ахметов (570) Зеленський (4569) Коломойський (783)

 Ахметов відтісняє Коломойського у боротьбі за вплив на Зеленського, - Financial Times

Олігарх Рінат Ахметов має певний успіх у боротьбі за вплив на президента України Володимира Зеленського, чого не скажеш про іншого олігарха - Ігоря Коломойського

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Видання зазначає, що відносини Зеленського і Коломойського ускладнює ситуація довкола "Приватбанку".

"Суперечка через банк, який раніше належав панові Коломойському, тепер робить його швидше проблемою для президента, а отже надає пану Ахметову більше впливу", - сказано в матеріалі.

Ще один фактор, що грає проти Коломойського, - його заклики розірвати відносини з Міжнародним валютним фондом тоді, коли Зеленський домовляється про нову кредитну програму.

На цьому тлі телеканали Ахметова "Україна" і "Україна 24" останнім часом почали позитивно висвітлювати роботу президента. Один із представників оточення Зеленського описав їхнє ставлення як "дуже хороше до нас".

Читайте також: Через фронду Коломойського в "Слузі народу" ми не дали права президенту призначати і звільняти глав НАБУ, САП і ДБР, - Богуцька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176741
 
 
 Топ коментарі
 
Ни можыт быть !!!!!

Бубочка предал нарид ?
 показати весь коментар
 
Странный заголовок в отношении куклы, которую беня одевает на руку через дырку в ж@пе...
 показати весь коментар
 
Любовный треугольник.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ни можыт быть !!!!!

Бубочка предал нарид ?
 показати весь коментар
 
 
а знаете почему Зеленский не может ни кого посадить хотя там садить можно через одного смело..
потому что сам возглавил коррупцию и знает что если он сейчас будет садить то потом через 4 года посадят и его
 показати весь коментар
 
 
ну порох на этой картинке уже лишний, он выпал из клуба миллардеров, у него за 6 лет состояние уменьшилось в 3 раза.. посмотрите журнал Forbes за 13й и 19й год
 показати весь коментар
 
 
На начало 219 года найдешь сам. Там еще меньше.

Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7067
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то повинно бути навпаки - політик впливає на олігархів, а не оце так, як у цій статті.
Це вина олігархів, що вони обирають дурачків, які не можуть на них повпливати.
 показати весь коментар
 
 
О чем вы!!! Бубочку простой парень, его любят слабоумные и дефективные,но , как оказалось таких
****** КАК МНОГО
 показати весь коментар
 
Ти навіщо цапа зґвалтував? Дівку знайти не міг? Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 121
 показати весь коментар
 
 
А шо ж такоє? На шмарклі послизнувся, підараз?
 показати весь коментар
 
 
Він каже, що голосував за Голобородька.
 показати весь коментар
 
 
Это наша бубочка оманско-мюнхенская так борется с олигархами, изо всех сил, день и ночь. То бабломойского оближет и отдаст кучу гос.бабла, подарит просто хорошему человеку, теперь подключился ахметка. И оба редкие "патрийоты"!!!! Зелебобы, это же все с вашего кармана! Выздобулы!
 показати весь коментар
 
 
Странный заголовок в отношении куклы, которую беня одевает на руку через дырку в ж@пе...
 показати весь коментар
 
 
Ахметов хочет немного растянуть Вовочке сфинктор что бы и его рука пролезла Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8032
 показати весь коментар
 
 
Ахметов не такой кретин как Беня. Вряд ли он будет расширять то, что уже давно порвалось. А вот взяться за кошерные колокольцы и промассажировать в ритме вальса - это он вполне...
 показати весь коментар
 
Коли там буде сидіти він в тюрмі? Це питання до зебобіків.
 показати весь коментар
 
 
Портников месяца три тому предвещал, що не продержится долго Ахметов в опоннетах власти. Шустер служит тоже ...
 показати весь коментар
 
 
Financial Time?)))))- для того, щоб Financial Time опублікувало таку аналітичну статтю про країну існування котрої не цікавить 99% американців потрібно заплатити чималі кошти? Хто проплатив і чому?! «Вуха» Зеленського абсолютно безкоштовні. В голові цього паяца пусто. Він дурний.
 показати весь коментар
 
 
Невозможно посмотреть статью на сайте, т.к. требуется подписка, но статья может быть из раздела "Opinion", а там быть приписка - "Мнение редакции может не совпадать..."
 показати весь коментар
 
 
- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский своими выходками, высказываниями стал таксичным. Вот Пенчук тихо и в тени но свой "гешефт" всегда имеет. Ренат тоже, не высовывался дожидался момента. и теперь будет получит свой "бакшиш". Фирташ повязан с ОПЗЖопсом через своих людишек Левочкина и Бойко , у них свой кремлевский расклад, по нашим нынешним понятиям таксичный, да и сам Фирташ под статьей . Осталось загнать в такое же положение Беню. И все 2 олигарха на высылках, двое при делах. Нормальный расклад, по нашей ситуации. Да еще Петя- в оппозиции ( тоже не нищий),своим политическим присутствием себя и бизнес защитит. ( что в принципе и бажает).
 показати весь коментар
 
 
Коломойський токсічний на заході, Ахметов наполовину, Британія ще його сприймає, США ні, Пінчук приймлений всюди.
 показати весь коментар
 
 
ну таки ахметов вышел из жёсткого криминала в людя . у него навыки общения с лохами идеальные в отличии от оставшегося гопником - хабадником бени
 показати весь коментар
 
 
А когда будут "большие и громкие посадки"? Или уже отменяются?
 показати весь коментар
 
 
"Когда после Зелемойского придёт нормальная власть" ((c) Бывший зелекторат, но мозги всё те же)
 показати весь коментар
 
 
БУДУТ ЭТАК ГОДА ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ-КОГДА НАРАБОТАЮТ НА ПОЖИЗНЕННОЕ ЗЕЛО СТРАШНО ЗА НИХ!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский называл Украинскую армию баранами в 2014 году -
P.S. на блатном сленге «баран» это труп, и труп малоуважаемого зека к тому же, и судя по последним высказываниям подонка, блатной сленг он знает отлично. Хорошо понимал что выдавал своему рашистскому кварталу для насмешек над погибшими Героями…

«Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам», - дочитал лысый и посмотрел на экран, где начал транслироваться видео ролик.
Грозный баран готовился было вступить в сражение с коровой.
Но, взяв мощный разбег, животное в итоге лишь прикоснулось рогами об рога противника.
Смешно? Конечно, смешно!
Студия же ухахатывается.
Да, я понимаю тебя, мальчик. Тогда тебе очень хотелось хохмить про баранов в разношерстной военной форме.

Они потом ещё воевали в резиновых тапочках.
Прикинь, как можно было поржать?
Деньги к деньгам. Рейтинги и такое всякое. Тогда ты еще не знал, что через почти пять лет придется идти в Президенты и, возможно, даже придётся стать Верховным Главнокомандующим тех бар… ну ты понял.
Я понимаю, Вовчик.
Ты и твои клоуны тогда ещё не знали, что украинская армия, вернее, те самые «бараны» (ты же именно так их видел) - выстоят.
Много их погибнет. Молодых и старых. Обеспеченных и не очень.
Женатых и совсем еще юных.
Сначала один «баран» погиб… (Ты уже смеёшься, Вовчик? Давай! Это же смешно).
Затем второй… Пятый…
Сто тридцать седьмой и семьсот двадцать третий.
Кстати, Вовчик.
А как считать тех сорок девять бар.., которые погибли в сбитом Ил-76?
В какой очерёдности записывать? Они же не одновременно погибли. Кто-то секундой раньше, а кто-то двумя мгновениями позже…
Ну да ладно, не парься. Кто их считает, тех… «баранов»?
Тем более ты, наверное, уже тогда понял, что армия начала драться насмерть, и срочно засобирался с концертами в АТО. Ничего не ёкнуло под ложечкой, когда выступал перед ними? Перед кем?
Ну перед теми, кого еще полгода назад сравнил с баранами?
Ладно. Можешь не отвечать. Ты не писал этот текст, ты не был на сцене.
Вашем кварталу хохму "подсунули". И такое можно сейчас купить в любом военторге.
Смотри, мальчик, за неделю до очередного шедевра твоей юмористической студии, а именно 04.04.2014 года, в городе Мелитополь (ты знаешь, был там однажды) на войну уехали два полных автобуса «баранов».
Все в 93-ю отдельную механизированную бригаду.
Один из них, Ромка Евдокимов уже в сентябре вернулся домой.
Не сам. Привезли.
Российский осколок «щёлк» - и нет парня.
Вернее, это для нас всех, он - парень, побратим, боец, чувак, сын, друг, сосед…
Лишь только для тебя, и твоих квартальных корешей, он - «баран
Именно они, Володя, тысячи… десятки тысяч… сотни тысяч «баранов», прикрывали ваши гламурные @опы, чтобы ты и твой квартал могли жить красиво, пить и есть вкусно, спать сладко, косить бабло жирно.
Я понимаю, Вовчик. Каждому - своё.
Тебе - яркий свет софитов, джипы с охраной, и куча денег за відповідні шутки.
А «баранам» - война, грязь, смерть, седые волосы, разбитые семьи, порванные души и протезы…
Да, мальчик, каждому - своё!
Ты - красавчик, а я - один из сотен тысяч тех «баранов».
И знаешь, я горжусь этим званием - пиксельный баран!
P.S. Бабушке привет.
Ветеран АТО Алекс Петровhttps://ukrmir.info/zelenskij-nazyval-ukrainskuyu-armiyu/
 показати весь коментар
 
 
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 253
 показати весь коментар
 
 
А з якого це переляку ці козли взагалі мають впливати на президента,якщо закон один для всіх?
 показати весь коментар
 
 
Потому что украинцы им головы не поотрывали.
 показати весь коментар
 
 
Навіщо ж тоді ми обирали владу, і про яку правову державу Україна може йти мова?
 показати весь коментар
 
Коли ми в змозі провести імпічмент, то ми правова держава, а якщо не в змозі, то не правова. В цьому разі треба усім йти на Майдан.
 показати весь коментар
 
Правова держава,це коли є верховенство права і закон один для всіх. Імпічмент до цього нема ніякого відношення.
 показати весь коментар
 
Когда-то расстреляют, но не всех сразу, а по-одному.
 показати весь коментар
 
Медведчук не підходить, він не олігарх а звичайний покидьок, він не здатний створити підприємство.
 показати весь коментар
 
 
йому барига допоміг
автозаправки ОККО наприклад лише один з багатьох бізнесів медведчука
 показати весь коментар
 
 
ОККО та АМИК (чи Аmic), ці дві заправки найменьш відвідувані у Києві, вони майже завжди пусті))
 показати весь коментар
 
 
Ну АМИК це бувший Лукойл, він і в нас пустий, а ось ОККО позиціює себе українською, там хоч дороге паливо, але не пустує.
 показати весь коментар
 
 
Шо Порох серед усіх виділяється в позитивну сторону. Він єдиний з усіх на фото є ворогом ***** і каже, що русня агрессор та веде війну в Україні. Дурням цього замало?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботам в радость
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
це ж очевидно. якщо пробігти очима приписи порохоботів за пару місяців, то за їх думкою Коломойський це найбільше зло для України, більше ніж салупенфюрер навіть
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
лена блеватиновна, посмотри сама историю и сравни сколько негатива подшоколадники вісіпали на Коломойского и сколько на Ахметова Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2920
в их методичках враг Коломойский
 показати весь коментар
 
Ну не знаю, не вважаю його таким уж ворогом України, він просто хоче зробити гешефт з своєї політичної ляльки, лялька проти, що теж очікуванно. Зеля не перша людина, яку привели до влади олігархи і жодну з них вони не змогли контролювати до кінця.
 показати весь коментар
 
 
Ты снова тут трудолюбивый зелеботик?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
привет Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6700 Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6700
та я недолго, счас пару прайсов откорректирую и отползу от компа
 показати весь коментар
 
 
"Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского" - В мире животных.
 показати весь коментар
 
 
Что там на него влиять, похоже он и так ничего не решает
 показати весь коментар
 
 
Тю, неужели ЗЕлепузики думали, что преЗЕдент будет с ФОПами дружить?... Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5683
 показати весь коментар
 
 
На главных постах Украины люди Коломойского- гражданина Израиля, смотрящего от мирового еврейского капитала.Продажа украинской земли и заводов дело времени и Коломойский отодвигается в тень , чтобы время от времени для лохов изображать по обоюдной договорённости спор хорошего полицейского Зеленского с плохим полицейским Коломойским./ Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы.13 февраля 2020.
 показати весь коментар
 
Ну да, він нвіть корупцію не зміг очололити, це зробили його кадри.Хто зна що ліпше, ставки за посади змінились на більше.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так я не пойняв, це що. виходить порохоботи брехали, що Коломойський всю землю скоро скупить?
 показати весь коментар
 
 
У Бені нема за шо купляти, та й мама Фірташа не дасть.
 показати весь коментар
 
 
Так две направляющие руки могут преЗЕдента разорвать..
 показати весь коментар
 
 
Да и хер с ним. Будет целых два. Какая разница?
 показати весь коментар
 
 
Коломойский хотел чтобы раздали по 210 000 га олигархам на рыло. А Ахметов сказал, что и 10 000 га на рыло хватит. А фермерам в Германии хватило и 10 га.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський не відповідає з те, що і хто щось там робить за його спиною. В чому його провина? Це знає тільки він сам. І не кажіть ЗАМІСТЬ нього.
 показати весь коментар
 
Ну конечно, это ж только Порошенко был во всём виноват и за всё отвечал, чуть шо сразу Порошенко виноват, а ЗЕленский ни за что не отвечает..ОК поняли уже, не продолжай.
 показати весь коментар
 
Зеленский не президент а придворный шут олигархов в прямом смысле. Так как раньше веселил их на корпоративах.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський не відповідає за те, що і хто щось там робить за його спиною. В чому його провина? Це знає тільки він сам. І не кажіть ЗАМІСТЬ нього.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору