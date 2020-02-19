 Ахметов відтісняє Коломойського у боротьбі за вплив на Зеленського, - Financial Times

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Видання зазначає, що відносини Зеленського і Коломойського ускладнює ситуація довкола "Приватбанку".

"Суперечка через банк, який раніше належав панові Коломойському, тепер робить його швидше проблемою для президента, а отже надає пану Ахметову більше впливу", - сказано в матеріалі.

Ще один фактор, що грає проти Коломойського, - його заклики розірвати відносини з Міжнародним валютним фондом тоді, коли Зеленський домовляється про нову кредитну програму.

На цьому тлі телеканали Ахметова "Україна" і "Україна 24" останнім часом почали позитивно висвітлювати роботу президента. Один із представників оточення Зеленського описав їхнє ставлення як "дуже хороше до нас".

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