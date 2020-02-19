 ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й Адміністрації морських портів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу генерального прокурора.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" і ДП "Одеський морський торговельний порт" може бути причетне до масштабних зловживань, через які держава щороку зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

Слідство вважає, що впродовж п'яти років посадові особи згаданих державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими ніж фактичні витрати, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні дні і вночі. Водночас, витрати на обслуговування, паливо і ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток.

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Таким чином фірми-орендарі надавали послуги з буксирування, які раніше надавали державні підприємства й отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".