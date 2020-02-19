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Все про:обшук (867) АМПУ (25)

 ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й Адміністрації морських портів

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки в приміщеннях Одеського морського торгового порту, Адміністрації морських портів та їхніх структурних підрозділах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу генерального прокурора.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" і ДП "Одеський морський торговельний порт" може бути причетне до масштабних зловживань, через які держава щороку зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

Слідство вважає, що впродовж п'яти років посадові особи згаданих державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими ніж фактичні витрати, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні дні і вночі. Водночас, витрати на обслуговування, паливо і ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток.

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Таким чином фірми-орендарі надавали послуги з буксирування, які раніше надавали державні підприємства й отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176738
 
 
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Чинуш бурлаками пристроить, вместо буксиров..
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Если теневая экономика дает 60% ВВП, лучше с ней не бороться, станется 40, как имеем.
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...клондайк там.. ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и Администрации морских портов - Цензор.НЕТ 1292..только поискать хорошо нужно.. ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и Администрации морских портов - Цензор.НЕТ 6231...
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Сча доходы от таможенных отчислений еще в два раза снизятся. зебилы за что ни возьмутся - всё превращается в тыкву...
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Обыски-национальная забава спец.служб.как масленица.
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