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 Суспільство
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Все про:Міноборони (3156) діджиталізація (56) Марценюк Олексій (4)

 У Міноборони готують впровадження електронного військового квитка

Тестові зразки електронних військових квитків представлять упродовж найближчих тижнів. Квиток буде однаковим і для солдата, і для генерала.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник міністра оборони Олексій Марценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виходимо з концепції, що має бути однаковий електронний військовий квиток для всіх - і для генерала, і для солдата. Тестові зразки електронних військових квитків будуть у нас вже найближчими тижнями. Ми доопрацювали дизайн, функціонал, розібралися, які види номерів і дані мають бути", - розповів він.

За словами Марценюка, коли через 5 років почне працювати депозитно-монетарна програма, через електронний військовий квиток відкриватиметься вся інформація про військовослужбовця: його квартирна справа, відпустки, призначення, відрядження тощо.

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Електронний військовий квиток спочатку протестують в одному з видів військ у дослідному районі. У перспективі його збираються ввести у всіх ЗСУ.

Крім цього, в Міноборони хочуть перевести в електронний вигляд і автоматизувати обмін інформацією між військкоматами і приватними структурами і підприємствами.

"Ми працюємо, щоб це теж автоматизувати. Щоб не потрібно було щомісяця надавати до військового комісаріату письмові відомості про те, скільки машин, які гаражі, як це відбувається зараз. Ми працюємо, щоб і це електронізувати, тому що це найшвидший шлях до ефективності , - зазначив заступник Міністра оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наша амбітна мета - за п'ять років вирішити питання квартирної черги військовослужбовців, - заступник міністра оборони Марценюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176734
 
 
 Топ коментарі
 
Лена уже удалила с сайта координаты - куда скидывать информацию о командировках ВСУ?
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Чтоб легче было базы взламывать или сливать, всё в одном месте - и солдаты, и генералы...
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Лена уже удалила с сайта координаты - куда скидывать информацию о командировках ВСУ?
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сначала электронную повестку для дижитальных
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Це значно ближче до суворої реальності... В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 8599
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Упрощенно, но где-то так. Все должно быть в комплексе, а не так. Сейчас - это просто лапша ради пиара.
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Чтоб легче было базы взламывать или сливать, всё в одном месте - и солдаты, и генералы...
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нормальную базу не взломаешь, расскажи о том как опасны базы всем банкам.
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Рассказываю - посмотри, как миллионные базы клиентов банков гуляют по просторам сети. Это во-первых. А во-вторых, не сравнивай нормальные банки в нормальных странах с тем, что имеем здесь - всё продается, а что не продается, то на раз взламывается.
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"Мы исходим из концепции, что должен быть одинаковый электронный военный билет для всех - и для генерала, и для солдата.

Как демократично. Сразу видно - настоящая, ****, народная власть.
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зарядка будет стандартная, через розетку?
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не хватало чтобы солдаты смартфоны с собой таскали по которым наводится арта
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4 повестки случайно попали в корзину. В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 7653
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Пусть готовятся к электронным уклонистам.
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- Вы когда-нибудь топили раньше лодку, лейтенант? Я имею в виду, умышленно?
- Больше вас и даже на тренажере...
- И всё же... Тренажёр это не лодка. Никто ещё не слышал о героически погибшем экипаже тренажера.
(с) Убрать перископ

В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 1383
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Віртуально країна є, а реально, куди не плюнь, над усім "вірус надругався"...
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Теперь ФСБ придется уволить кучу сотрудников - купили незадорого базу и "...вся информация о военнослужащем: его квартирное дело, отпуска, назначения, командировки и так далее...".
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Что сейчас мешает это сделать? Или ты думаешь, что вся перечисленная инфа записана чернилами в военную книжечку и больше нигде её нет?
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Гениталисимусу вручить под номером "адЫн" вместе с повеской

В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 3762
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Не знаю як кулі, а ось медалі та ордени точно... як і віртуальні учасники бойових дій...
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Сча появятся читеры, накручивающие себе медальки - брежнев в гробу на г@вно изойдет... В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 1171
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..было бы смешно, но что то не очень... когда вся база данных МО в московии окажется, где все военные специальности и места службы указаны, домашние адреса....хакеры умееют ломать все, даже пароли пентагона..с этой гребанной диджитализацией наплачемся еще..
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дада, я в одном фильме видел как хакер ломал пароль пентагона в экселе
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попробуй что нибудь кроме мурзилки почитать. расскажешь потом.. У Міноборони готують впровадження електронного військового квитка - Цензор.НЕТ 8071..
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Вывод-дiя будет использоваться только пенсионерами и женщинами)
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Це все добре, а косить тоже будуть в електронному вигляді, і як?
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Более того - гонорары за откос военкому будут в электронном виде скидывать.
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Блин, столько задумок в теории классных, но реализация... Топорней не придумаешь..
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Останавливает патруль-: предьявите ваш смартфон!!
😁
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Пацани, воєнком повістку на стіні виклав ... що ж робити? Мабуть поставлю йому лайк!
В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 2389
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з низу буде номер банківської картки воєнкома...
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І квиток за номером один отримає ......
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100% финансирование ГРУ РФ абсолютно гарантировано, действительно рабочий инвестиционный проект.
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"Ми виходимо з концепції, що повинен бути однаковий квиток для усіх - і для генерала, і для солдата, щоб усі відчували себе рівними". Популізм на марші!...
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"Для цього ми вибрали дослідний район для тестування, а один із видів наших військ, які найбільш готові, чекають, щоб ми почали це робити". Наскільки мені відомо, існують роди військ і види Збройних Сил! Міністерство оборони на 100% стало цивільним. Мрії збуваються...
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