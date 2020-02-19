 У Міноборони готують впровадження електронного військового квитка

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник міністра оборони Олексій Марценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми виходимо з концепції, що має бути однаковий електронний військовий квиток для всіх - і для генерала, і для солдата. Тестові зразки електронних військових квитків будуть у нас вже найближчими тижнями. Ми доопрацювали дизайн, функціонал, розібралися, які види номерів і дані мають бути", - розповів він.
За словами Марценюка, коли через 5 років почне працювати депозитно-монетарна програма, через електронний військовий квиток відкриватиметься вся інформація про військовослужбовця: його квартирна справа, відпустки, призначення, відрядження тощо.
Електронний військовий квиток спочатку протестують в одному з видів військ у дослідному районі. У перспективі його збираються ввести у всіх ЗСУ.
Крім цього, в Міноборони хочуть перевести в електронний вигляд і автоматизувати обмін інформацією між військкоматами і приватними структурами і підприємствами.
"Ми працюємо, щоб це теж автоматизувати. Щоб не потрібно було щомісяця надавати до військового комісаріату письмові відомості про те, скільки машин, які гаражі, як це відбувається зараз. Ми працюємо, щоб і це електронізувати, тому що це найшвидший шлях до ефективності , - зазначив заступник Міністра оборони.
Как демократично. Сразу видно - настоящая, ****, народная власть.
- Больше вас и даже на тренажере...
- И всё же... Тренажёр это не лодка. Никто ещё не слышал о героически погибшем экипаже тренажера.
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😁