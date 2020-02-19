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Все про:Загороднюк (138) Золоте (175) Хомчак (96)

 Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак перебуває на ділянці, який у вівторок атакували терористи.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Зараз начальник Генерального штабу перебуває на місці події. Він приїде і конкретно все розповість", - сказав Загороднюк журналістам після закритого засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу.

Міністр оборони зазначив, що українська сторона, за даними розвідки, знала про зосередження техніки у лінії зіткнення.

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"Розвідка нам все доповідає. Ми знали про зосередження техніки до того, як це сталося, і тому ми підготувалися і всі дії наших військових зберегли ситуацію з безпеки", - сказав він.

Як повідомив журналістам глава комітету Олександр Завіткевич, комітет може продовжити розгляд ситуації навколо ескалації на Донбасі в п'ятницю (21 лютого), щоб заслухати представників Генштабу, які зараз перебувають на місці подій.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176732
 
 
 Топ коментарі
 
А где бубочка или он ещё пытается предать соболезнования погибшему бойцу ВСУ Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4632
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А от порохоботи - разом із свинею порошенком туди не їдуть (((
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А где бубочка или он ещё пытается предать соболезнования погибшему бойцу ВСУ Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4632
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Он в больницу ходил,побелку новую смотрел.
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а там ему прилетело- глазки бегают рука пуговки на пинджаке откручивает Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 7900
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А Зеля не хочет туда ехать,хвост поджал наш головнокомандувач мелкий. Трясется.
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Спитай у хомчака, як він покинув солдат поранених та журналістів, прихопив тепловізор і драпанув серед ночі з-під Іловайська.
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Он и сейчас, похоже, после боя припёрся "на место вчерашней атаки", так и написано.
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порохоботи отъездили пришло твое время
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Так там убить могут. А петики берегут себя для больших дел.
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В оставленном опорнике, что ли ?)) Пфф, да кому вы сказки рассказываете, зеленые ?))
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А опорный пункт это не позиции..? Это так...типа беседки с мангалом?
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ну не путай нп и опорник Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4871 Хомчак поскакал туда потому что там работала с нашей стороны 3 я сила по 2 му эшелону сепаров Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4871 и как это велкого маршала в зелёном треухе который не лох в 42 года в известность не поставили Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 1330
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вот просто интересно . что это за НП для захвата которого нужны 3 штурмовые группы под прикрытием тяжёлого калибра ?
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так они решили в стык бригад врезатся но что то пошло не так 93 срезала сразу 4х орков после чего они как то приутихли Замес нормальный был на уровне 2016го до ада 15го не было да и ВСУ сейчас не те что были в 14-15м Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 3684
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https://twitter.com/666_mancer/status/1230102783606632449?s=20 это на наблюдательном пункте добро сепары нарыли?
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Уже загороднюк и Забродский подтвердили утрату позиций и что они до сих под под кацапами
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Это понятно. Но инфопомойка зверья транслирует тот самый инфопонос, который тут вчера размазывали по цензору руснявые тролли - "провокация ЗСУ, укроДРГ вышла и подорвалась на своих минах"
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Полный зашквар, сами спалились: "Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось ..." То есть и про технику знали, и разведка докладывала и два часа получали обстрел из тяжелого. Всё больше смахивает на зраду.
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ответка полетела с разу из штатных а то что было отведено через пол часа вышло на огневые Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 2665
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Как можно дать ответку из стрелкового по 152мм? В более раннем сегодняшнем репортаже боец вполне прямо сказал: "два с половиной часа нас утюжили из тяжелого". Если разведка знала про сосредоточение, то координаты были известны за раннее. Если через пол часа летит ответка по координатам, то обстрел с той стороны прекращается, полтора часа под снарядами ни кто с той стороны геройствовать не будет.
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а что кроме стрелкового у батов 72й и 93 й не чего нету а смена огневых что у нас и у сепаров отработана так что приказ на применение калибров свыше 100 мм- ведомство Хомчака на выдвижение ещё слава богу у комбригов Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 5835
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То есть два с половиной часа пришлось ждать, пока Хомчак найдёт свои яйца?
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ну страшный тебе тайна открою - 20 минут Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 5406 потом то просто уже шёл манёвренный огневой бой результаты будут если кто то выложит фотки с БЛА наших Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 5406
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Если накрыли за 20 минут, то это вполне отличный результат с учётом всей дебильно-разрешительной системой на ответку. Но тогда герой этого репортажа мягко говоря, зачем то, совсем немного в 12 раз преувеличил.
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ну так у пехоты 82 мм самовары агс крупняк сапоги Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 6013 и Это кроме стрелковки 7. 62 мм Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 6013
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а где американски е антиминометные радары? Или и они на складах во Львове как и джавелины
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токи видео с той стороны\ не одно \ где гражданские говорят о ответке ВСУ где то через 2 часа после того как их стали обстреливать .
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гена давят цели в тылу на максиме поражения Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 9056 Если образно то это мини Марьинка Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 9056 а как я работать должен если до сих про поражение целей в радиусе 500м от жилых домов только с ведома НГШ или оперативного командования
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ну таки 500 м почти райские условия Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 8800 в 14г один командир батареи БМ ок карандаши ломал у него разлёт - 3 километра + - а ему надо за 300м от населённого накрыть
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А чего сегодня? Вчера надо было там находится.
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Да он там должен был находиться до атаки. Он что инспектировать приехал. На то он и нач Генштаба., а не Зеленый клоун.
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Очень полезная для ихтамнетов и сепаров информация...
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Ни единого выстрела не будет со стороны зверей, пока там их агент находится.
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т.е на месте "Бани" ? откуда... не смогли вытащить тело нашего Героя?
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Це хто кінь??? Парашенко??? Хватить що одного коня залишили(Авакова), але це не кінь, а ішак-спортивний такий, як і Потрох!!!
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Когда Хомчак расскажет о планах на опорнике "Баня", тогда можно там же интервью про неЛох повторить, поделиться своими успехами так сказать.
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6й год войны но в тылу не поймут разницу между нп и вопом
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позиции остались неизменными, просто подвинулись внутрь. так вроде шутил г-нокомандующий
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То есть, скоро Министр узнает точно: это были два опорника или один НП. А то ведь- каждый лень- нечто новое и вовсе не по военному, а более- по женски: "насколько нам известно"(с).
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писец начнётся- почему бруствер не по уставу Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 7487
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у Хомы - лёгко Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 1108 комбригу 72й не завидую у негот потеря ему и отдуватся мля подарил один патчь бубочке мля Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 1108
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"Он приедет и конкретно все расскажет" )))))))))))))


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В ОТСТАВКУ, СВОЛОЧЬ! В ОТСТАВКУ! Лучше конечно под суд.
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А где ишак? В каком тумане он? Или в дурмане?
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Не хватает говнокомандующего и его нового зама.
Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 2552
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Хлопцi,держить його в клiтцi,щоб знов не втик, як тодi...
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Почему Порох туда не едет???
Бо, не чего украсть, скотыняка!!!
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Ага знали поэтому забрали ПТРК на 30 км от линии.
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Хомчака отправили выяснить, не была ли это провокация со стороны ВСУ, чтобы сорвать перемирие. Не зря же этот Чупакабра (хамия) сделал вброс, что еще неизвестно кто его нарушает.
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Кожний третій день уйоб%и чорта Авакова щось витворяють!!! Зеленський вже за%бав Тампоном Коломойші!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коли звільнять Чорта Авакова????????
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Кожний третій день уйоб%и чорта Авакова щось витворяють!!! Зеленський вже за%бав Тампоном Коломойші!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коли звільнять Чорта Авакова????????
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