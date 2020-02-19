 ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом зґвалтування неповнолітньої ( ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).
Попередньо встановлено, що 18 лютого 2020 року учениця 11 класу однієї зі одеських шкіл повідомила свого вчителя про те, що 11 лютого у денний час її запросив до себе додому інспектор з ювенальної превенції одного з відділень відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. Правоохоронець шляхом шантажу змусив дівчину вступити з ним в інтимний зв'язок.
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області. Оперативний супровід - Одеське управління ДВБ Нацполіції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Предыдущая уголовная статья о принуждении к сексу применялась, только если потерпевший материально или по службе зависим от агрессора. Закон ввел отдельную норму "принуждение к сексу" без всяких условий - то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, но кто угодно. Наказание - штраф до 850 грн или арест до полугода.
Хотя:
"Заявителю придется доказывать в суде вину своего оппонента. А доказать ее невозможно, потому что для этого должны быть какие-то документальные подтверждения - например, аудио или видеозапись. Человек не имеет права самостоятельно проводить аудио-, видеозапись, для этого ему нужно обратиться в полицию. Это не тяжкая статья, поэтому полиция не имеет права проводить негласные следственные действия", - рассказал адвокат.
Так что, не насиловать, конечно, но осторожным следует быть.
Даже кроликам.
(с) С.Слепаков