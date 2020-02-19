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Все про:діти (1833) зґвалтування (120) Одеса (2367) ДБР (889)

 ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування за фактом зґвалтування неповнолітньої співробітником поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом зґвалтування неповнолітньої ( ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Попередньо встановлено, що 18 лютого 2020 року учениця 11 класу однієї зі одеських шкіл повідомила свого вчителя про те, що 11 лютого у денний час її запросив до себе додому інспектор з ювенальної превенції одного з відділень відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. Правоохоронець шляхом шантажу змусив дівчину вступити з ним в інтимний зв'язок.

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Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області. Оперативний супровід - Одеське управління ДВБ Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176729
 
 
 Топ коментарі
 
Ай молодец Аваков! Вот так реформировал полицию!
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Після пограбування сліпих вже нічим дивувати.
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Слепых грабят,пьяные людей на переходах сбивают,детей насилуют...это вообще блин полиция?
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Сотрудник ювенальной полиции... Спасибо реформаторам...
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Ну менти.. Звісно свинособаки - але давайте дочекаємось судмедекспертизи
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В начале пригласил к себе домой, она пришла.... Учитывая что это Одесса то сюжет этой сказки ещё не ясен... Культурный полицейский, пригласил...
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В Одессе как была бандитская власть и силовики, так все и осталось , а Зеля с Бодей туда только приезжали, чтобы показательно искупаться в море и сфоткаться для дебилов.Бодя сейчас на Сейшелах фотается и продолжает дебилам свои фото выставлять. А Зеля пока еще при должности.)
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Зеленский, сатана, зачем ты заветировал химическую кастрацию педофилов и сохраняешь мизерные сроки заключения насильникам, да еще их амнистируешь? У тебя есть хоть что-то человеческое? Аваков, кого ты в полицию понабирал? Каких отбросов с улицы? Ты же , тварь, реформу проводил, переаттестацию и ЧТО?
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В любой цивилизованной стране после ТАКОГО - Авакяныч бы уже поковал семоданы... А у нас - да хот 100 раз!!!
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Так тож Мародер с аваковым провели рехформу😆😆😆
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Ай молодец Аваков! Вот так реформировал полицию!
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возможно наклеп. инспекторы по ювенальной превенции просто так со школьницами не общаются
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та счас такие школьницы ейц17 а на вид 26 . х.з как такм на самом деле было.не устоял мен , моут наказать.
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Это венец в реформировании полиции.Так держать!!!
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Житти по нова у. Петина школа. Служить и захищать.
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Кацапе, ти не в курсі, хто керує поліцією останні 6 років?
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Реформа Авакова. Беня его за неё хвалит.
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Ты, валенок хотел сказать Путина школа, он ведь забавляется с молоденькими гимнасточками. Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 4356
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что, кацап, даже гугл-переводчик от тебя глючит?
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Після пограбування сліпих вже нічим дивувати.
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Внешне и по созреванию 11 классницы вполне уже тянут на 25 летних барышень.
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по новому закону, кролик, если девочка скажет, хоть и через неделю, что было без ее согласия, то ты попал.
Предыдущая уголовная статья о принуждении к сексу применялась, только если потерпевший материально или по службе зависим от агрессора. Закон ввел отдельную норму "принуждение к сексу" без всяких условий - то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, но кто угодно. Наказание - штраф до 850 грн или арест до полугода.

Хотя:
"Заявителю придется доказывать в суде вину своего оппонента. А доказать ее невозможно, потому что для этого должны быть какие-то документальные подтверждения - например, аудио или видеозапись. Человек не имеет права самостоятельно проводить аудио-, видеозапись, для этого ему нужно обратиться в полицию. Это не тяжкая статья, поэтому полиция не имеет права проводить негласные следственные действия", - рассказал адвокат.

Так что, не насиловать, конечно, но осторожным следует быть.
Даже кроликам.
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Независимо от возраста потерпевшей, это блин, изнасилование.
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Мдэ, типичный трухановский полицай... Вранье, разбой, взяточничество, крышевания, и изнасилования, Одесса мама бл%$%
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Без помощницы авакова деевой, сотрудники звереют...🤔🤔🤔
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Слепых грабят,пьяные людей на переходах сбивают,детей насилуют...это вообще блин полиция?
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Рехформам слава! Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 3839 Интересно, как он попал в полицию? Хотелось бы проследить путь. Если он конечно действительно насильник.
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И через 7-12 лет (и то не факт) этот урод может опять изнасиловать кого-то. Лучше всего ради таких дел отменить мораторий на смертную казнь.
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Когла в СССР казнили, насильника стали убивать жертв - хуже не будет.
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Поедет на зону ментом, вернётся петухом. Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 5816
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для ментов свои тюрьмы.... видать там это не западло....
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тюрьмы свои ,а вот сизо общее ,там награда и найдет хероя
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такие люди у Труханова на зоны не ходят, а что-то начинают возглавлять!
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Складається таке враження що якби не було мусорів ,прокурорів і суддів,то й злочинів би не було.Вони самі собі створюють роботу.
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шо ж паделаешь???, маленькие зарплаты....
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А что блин если нет? Вот так вот, раз и нет?
(с) С.Слепаков
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Ну как бы ещё вилами по воде писано. Заявила о факте изнасилования спустя неделю, следовательно никаких следов уже не найдут. А без доказательств, на голых обвинениях дело рассыпется.
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Несовершеннолетней на квартире у постороннего делать нечего. А тем более должностного лица. Если расскажет об обстановке квартиры-это уже будет доказательством.
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Весьма косвенным. А любые сомнения судом трактуются в пользу подозреваемого.
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Рассыпется , конечно. Это же милиционер. А был бы не милиционер и не депутат -все срослось бы.
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Видать, министр ВД очень хорошую разъяснительную работу провел среди своих сотрудников: тут изнасилование, там -- бухой водила людей задавил насмерть... Ни дня без здобуткив! Прекрасная работа, Арсен Борисыч! Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 6268
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Пригласил , а она не смогла отказать! В стиле Мопассана....
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поскорее этого мента "Наташу" в камеру ,там её уже ждут Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 3308
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ты мусор что ли ? тогда должен знать ,эта Наташа не та персона на одиночку в сизо , там общая камера ,и Наташа будет общая
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а ты сиделец или просто много читаешь в перерывах между лизанием задницы клоуна?
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если он вас падло мусорское поголовно пересадит , это клоуну вся страна задницу оближет
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Эх, аваков, набрал всякий сброд в полицию и доволен, да???
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а мусор думав шо сторгувався .добре що вчитель заступився
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Атличная палиция в Адесе, я вам скажу! Самая скандальная по всей Украине! Мало того, что сепар на сепаре сидит и сепаром погоняет, так теперь ещё и насильник! Пипец просто! Удивительно, как это им удалось повязать на вокзале парочку, что убила двух малолеток в Киеве и спрятала в шкафу на съемной квартире? Удивительно!
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Мусарофіли,і тут виставили дівчину винуватою,в тім шо народилась дівчиною,ох і суки ви мусорські.
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Сколько не реформируй, сколько не отбирай.. А все равно получается " срез общества". ( а оно у нас "больное")
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Что-то полицаи постепенно становятся еще хуже мусоров.
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SOS! насилуют. грабят,убивают, пытают,торгуют марафетом , рюкзаками.Спасите от Авакяна!
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Милиционер не преступник. Никогда не был и не будет. Потому что : человек в погонах -Бог. Вершитель судеб. Туда отбираются самые лучшие представители народа Украины.Это самые лучшие из лучших. Честнейшие из честнейших. И моральные принципы у таких людей всегда на высоте . ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі - Цензор.НЕТ 504 А остальные - население.
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