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Все про:Донбас (15344) Загороднюк (136)

 ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк підтвердив інформацію про те, що вчора на Донбасі українські військові втратили один опорний пункт, при цьому утримавши позиції.

Про це він сказав журналістам після закритого засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Загороднюк зазначив, що бій почали першими терористи, а не українські військові.

"За нашою інформацією, вони (українські військові. - Ред.) його тимчасово залишили. Позиції наші залишилися незмінними. Цей опорний пункт був попереду всіх наших позицій", - сказав міністр.

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"Наскільки нам відомо, це був спостережний пункт", - додав він.

Загороднюк розповів, що бій завершився вчора вранці і зараз ситуація є контрольованою.

За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, йдеться про пункт "Баня"

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176727
 
 
 Топ коментарі
 
Бля. какой с него Министр обороны.Прорснулся на следующие сутки. Зеленые клоуны продолжают свой цирк.
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Спасибі Гавнокамандуєчему, що не дав наказ до Дніпра...
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Террористы начали первыми,потому они виноваты,а не потому,что они террористы.
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Так выходит все таки оставили опорник, а не как вчера Хомчак звиздел, об наблюдательных пунктах ? Кстати, а тело погибшего бойца удосижились забрать, зеленые стратеги ?
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Мдэ, зато путлерским шестеркам моментально перемирие дали, как они начали огребать, и просить режим тишины... Гениальное командование, нечего больше сказать.
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Террористы начали первыми,потому они виноваты,а не потому,что они террористы.
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Спасибі Гавнокамандуєчему, що не дав наказ до Дніпра...
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***. какой с него Министр обороны.Прорснулся на следующие сутки. Зеленые клоуны продолжают свой цирк.
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Так Хомчак еще вчера сказал "Оставили, но не отступили "
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Оставили...и при этом удержали....этот ишак не видит в своих словах противоречий?
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Отступили на ранее подготовленные позиции, чтобы нанести решающий удар и бла-бла-бла. ((c) Геббельс)
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Угм... то нам так намагаються запудрити мізки?
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Бла бла бла....
Типа "мы не отступали, мы наступали назад!"
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Теперь военные вместе с Зеленским думают, что еще можно временно оставить. Правда при этом никто не знает с кем они воюют...
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"Теперь военные вместе с Зеленским думают, что еще можно временно оставить." - но при этом обязательно удержать!
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Если бы я так доложил капитану, например: "Насколько мне известно, по носу, сэр- камни, а мы прём на них", то я бы поехал домой и в эту компанию- точно бы не смог вернуться. А можэ и в другие- с трудом. И это- было бы справедливо. Фраза Министра Обороны- за пределами моего понимания!

""Насколько нам известно это был наблюдательный пункт", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3176727
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На 50% он прав - это был или наблюдательный пункт или опорный пункт...
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Якщо там справді вдарили важкою артою, то там нема ні опорного ні спостережливого пунктів, хіба що ставок можна зробити. я його не захищаю, але сенсу там сидіти вже нема.
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ЗеДятлы, когда это ЗЕленое чмо Загороднюк и ЗЕленый козел Хомчак пойдут под суд за то, что погиб наш боец и были оставлены позиции?
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А почему этот захваченный опорный пункт не обработали артой под ноль вместе с захватившими? Сомнительно, что его собираются вернуть.
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Потому что это было не наступление а просто "дипломатические финты" ! Бл*дь кто нибудь понимает что вообще происходит в последнее время!? Убивают солдата ещё пятерых выводят из строя ещё двое контужены,потерян наблюдательный пункт ,солдат убитый до сих пор не эвакуирован но это всё лишь "дипломатические финты" и это говорит ***ный и в душу и в грушу ГЛАВКОМ!!!! Нет просто слов и нерв вытерпеть эту больную мразь!
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Так министру обороны Хероя и НШ надо дать за предательство оговоренное в омане зе.
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При Порохе, мы, хоть по немного, но шли вперед!
При Оманском Мародере мы отступаем...…..
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При Порохе ответка от нас летела чуть ли не мгновенно....при осле оманском ответку начали давать через час...
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ПААдумаешь, отдали зверям НП. Украина большая, зеленой мрази на 5 лет территории хватит.
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Кстати, я очень сомневаюсь, что именно НП. Министр- тоже не уверен. Кто же знает Истину?
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И,кстати, еще вчера говорилось о двух опорниках, а не одном НП.
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Так и было. Но... насколько известно МО- они оказались одним НП.
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Оставили, но удержали!
Где вас, дебилов, только находят...
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Выскажешь, когда в ад попадёшь. Жалко, что пацан из рая это не услышит и в рожу не плюнет.
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Норм курва пірістала стріляти і **** позиція вже під контролем сепарів.
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Ну так цинично врать целые сутки держались хоть бы думали как это сейчас вызовет к Вам негатив и еще большую неверу
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Схоже, що не може щось сказати, щоб не збрехати. Пункт втратили, але позицію ні. Забрехвася по вуха.
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Эти смешные формулировки : "временно оставили ... пункт на передней линии, удержав позиции.." Это как "трахнулась в задницу, чтобы остаться девственницей..."
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не понимаю, как это отойти и не потерять позиций? оксюморон какой-то
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А вот так. Не отступление, а разведение войск. Не попытка прорыва, а провокация. ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 459
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нп было когда то после 4х прямых из 120 х как ты думаешь что там
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Это небольшое осложнение не помешает разведению сторон.В.Зеленский

Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів
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Продолжение следует... Если противник даёт тебе по зубам, а ты считаешь это просто провокацией, то 100% гарантия, что получишь ещё немеряно по своей тупой харе...
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вислюк зе нищить українську ракетну програму.
а чого ви чекали від зрадника
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"Насколько нам известно это был наблюдательный пункт" Источник: https://censor.net.ua/n3176727

Воно хоч служило? В армії чітко відомо де і що, якщо це стосується наших підрозділів і позицій. І таке формулювання лише доводить повну непридатність міністра до виконання своїх обов'язків. Одним словом - ще один дибілєт
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Все что происходит - логическое подтверждение ОМАНСКОГО СГОВОРА ЗЕиуды и ФСБшника Патрушева! не удивлюсь что сегодня на заседании в ООН ЗЕвыродки будут вторить Рашке и рассказывать что ЭТУ ПРОВОКАЦИЮ УСТРОИЛИ ВСУ! не зря же ЗЕ именно так назвал наступление СЕПАРОВ/ихТАМнетов!
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Аразамия, видимо, уже озвучил решение СНБО - "Необходимо разобраться кто начал"...
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Надеюсь, в следующий раз будет оставлена позиция "Загороднюк".
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Шо значит впереди других? Сепары шо. должны были нападать на те пункты которые в тылу ВСУ? Или обойти этот опорный пункт и напасть на следующий? Шо за типиллы у Осла? Отступили потому шо не смогли удержать. Так и скажите. были не готовы потому шо Лошара приказал не стрелять и шо война закончена.
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Але ж на тому НП залишилось тіло загиблого Максима Хитайлова!
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Но все таки ОСТАВИЛИ !!! Это так нам ненавязчиво объясняют что " все хорошо, прекрасная маркиза" Да и Зеленскому не нужно пыжиться объяснять "разведение" по новому путинскому принудительному варианту. ( не ребята лучше сразу правду, а то будет как с Оманом, завретесь..)
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Напад на презідента!

Найнята Порошенко жінка, маючи умисел на вираз загроз президенту України, з криками, захопившись ультранаціоналістічнімі ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні, загрожувала законно обраному президенту.
З огляду на смертельну небезпеку президенту в стан повної бойової готовності приведені "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Іпсилон", Управління державної охорони, терміново викликані Юзик в якості бодігарда та мамаРіма.
За спиною особи, що нападала на презідента, виявлені Федина, Звіробій і, як зазвичай, тінь п'ятого президента.
ДБР відкрила кримінальне провадження.
Генпрокурор Рябошапка вийде з офіційною заявою для преси.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ahTMslSh7uk&feature=emb_logo
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Растёт всё больше уверенность что Зеленский болен действительно на голову. В ВР нужно ставить вопрос о его медицинском освидетельствовании ,к тому же очень расширенному и у независимых специалистов,например врачей США или Канады,нашим веры нет. Давно есть подозрение что он наркоман и он испугался проходить тест на наркотики ,хотя Порошенко его проходил дважды, кстати по требованию Зеленского .Возможно у него мозг сожрал кокаин? Пусть докажет что он абсолютно здоров и не наркоман и пройдёт независимое обследование. Народ должен быть уверен что президент не идиот,не параноик и не наркоман.Ведь то что происходит трудно назвать адекватными действиями.
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