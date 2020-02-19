 ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк

Про це він сказав журналістам після закритого засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Загороднюк зазначив, що бій почали першими терористи, а не українські військові.

"За нашою інформацією, вони (українські військові. - Ред.) його тимчасово залишили. Позиції наші залишилися незмінними. Цей опорний пункт був попереду всіх наших позицій", - сказав міністр.

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"Наскільки нам відомо, це був спостережний пункт", - додав він.

Загороднюк розповів, що бій завершився вчора вранці і зараз ситуація є контрольованою.

За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, йдеться про пункт "Баня"

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.