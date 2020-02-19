 ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк

Про це він сказав журналістам після закритого засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Загороднюк зазначив, що бій почали першими терористи, а не українські військові.
"За нашою інформацією, вони (українські військові. - Ред.) його тимчасово залишили. Позиції наші залишилися незмінними. Цей опорний пункт був попереду всіх наших позицій", - сказав міністр.
"Наскільки нам відомо, це був спостережний пункт", - додав він.
Загороднюк розповів, що бій завершився вчора вранці і зараз ситуація є контрольованою.
За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, йдеться про пункт "Баня"
Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.
Типа "мы не отступали, мы наступали назад!"
""Насколько нам известно это был наблюдательный пункт", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3176727
При Оманском Мародере мы отступаем...…..
Где вас, дебилов, только находят...
Скотина.
Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів
а чого ви чекали від зрадника
Воно хоч служило? В армії чітко відомо де і що, якщо це стосується наших підрозділів і позицій. І таке формулювання лише доводить повну непридатність міністра до виконання своїх обов'язків. Одним словом - ще один дибілєт
Найнята Порошенко жінка, маючи умисел на вираз загроз президенту України, з криками, захопившись ультранаціоналістічнімі ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні, загрожувала законно обраному президенту.
З огляду на смертельну небезпеку президенту в стан повної бойової готовності приведені "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Іпсилон", Управління державної охорони, терміново викликані Юзик в якості бодігарда та мамаРіма.
За спиною особи, що нападала на презідента, виявлені Федина, Звіробій і, як зазвичай, тінь п'ятого президента.
ДБР відкрила кримінальне провадження.
Генпрокурор Рябошапка вийде з офіційною заявою для преси.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ahTMslSh7uk&feature=emb_logo
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Вибачатор для Сівохи