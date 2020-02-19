 На Хмельниччині чиновника ДФС затримано на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією чиновник вимагав від суб'єкта господарювання хабар у розмірі 20 тис. доларів за вирішення питання закриття кримінального провадження та непритягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків.
Після отримання хабаря 19 лютого податківця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання щодо нього запобіжного заходу.
Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.