 "Слуга народу" Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні: Запропонували вшанувати пам'ять однієї частини загиблих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Я бачив кілька дописів, вони абсолютно брехливі, я поясню чому. На сьогоднішнє відео накладені учорашні слова Стефанчука. Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам’ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно. Я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮТ запропонувала вшанувати пам’ять однієї частини загиблих. Я категорично проти такого підходу", – сказав Бужанський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання в Раді.