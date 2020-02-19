 "Слуга народу" Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні: Запропонували вшанувати пам'ять однієї частини загиблих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Я бачив кілька дописів, вони абсолютно брехливі, я поясню чому. На сьогоднішнє відео накладені учорашні слова Стефанчука. Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам’ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно. Я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮТ запропонувала вшанувати пам’ять однієї частини загиблих. Я категорично проти такого підходу", – сказав Бужанський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання в Раді.
Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский. Источник: https://censor.net.ua/n3176725\\\\\\\\\\\\
???
бужанський зелене бридке бидло(((
всі,всі хто загинув є МУЧЕНИКИ
убиті міліціонери теж в Небесній Сотні
жирная?
ну,не томи..
майданы просто так не происходят
(хоча... "шмаркля здорової людини" теж якось звучить не дуже...)
Если почтили память жертв Голодомора, то надо почитать и сотрудников НКВД!!!!
Ну а если погибших во 2 мировой - то и фашистов тоже, они ведь бедные тоже гибли!!!!
Похоже Вам - шах... Но не мат... - пока, не мат.
Мало того, что ГЛАВА ФРАКЦИИ СН (!!!) Ара Хамия, небритый Чипполино- "засланный кИзячок" (после его последней заявы это уже ни у кого не вызывает сомнений). НЕ просто идиот, а именно сочинско-абхазкий засланец! Так теперь ещё и ЭТО ГАУНО!!! НЕ ПОРА ЛИ "ПОЧИСТИТЬ РЯДЫ" ОТ АНТИУКРАИНСКОЙ НАВОЛОЧИ? А, ЗЕЛЯ???
Поинтересуйся дурачек что в цивилизованных странах (которые туземацам на майдане раздают пирожки) что делают с такими "протестующими"..
Благодаря вам скачущим дегенератам полиция теперь это бесполезности ездящие на машинах, сбивающие пешеходов и насилующие детей... они бесполезны, даже когда что то делают противоправное они в сторонке стоят. ибо не дай бог ещё арестуют "хероя майдана", и лишаться работы..
Mykola Nikolaus
2 ч. ·
"Я дивився записи виступів тоді Президента Лінкольна в Конгресі США. Йому вдалося, він увійшов в історію!", - Нардеп від СН Качура, який подав заяву в ДБР на Марусю Звіробій та Софію Федину.
Як би тут пом'якше... КХМ... ЕЕЕЕЕЕ...
Абрахам Лінкольн був вбитий у 1865-му році, за 30 років до винаходу братами Люм'єр сінематографу і за 63 роки до виходу в ефір першої телевізійної станції в Чікаґо...
І найголовніше: десь зараз сидить саме та людина, завдяки голосу якої дегенерат став Народним депутатом... От десь же сидить і тішиться напевно... Бл................дь!!!
/Назар Приходько/