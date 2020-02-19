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 Політика України, Події
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Все про:пам'ять (670) Небесна Сотня (269) Бужанський (20)

 "Слуга народу" Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні: Запропонували вшанувати пам'ять однієї частини загиблих

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський пояснив, чому не вшанував стоячи пам'ять загиблих учасників Революції Гідності хвилиною мовчання у Верховній Раді 19 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Я бачив кілька дописів, вони абсолютно брехливі, я поясню чому. На сьогоднішнє відео накладені учорашні слова Стефанчука. Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам’ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно. Я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮТ запропонувала вшанувати пам’ять однієї частини загиблих. Я категорично проти такого підходу", – сказав Бужанський.

Також дивіться: "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176725
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, а если предложить почтить память погибших с одной стороны российско-украинской войны, украинских воинов, это тело встанет или опять будет отмораживаться, что нужно почтить погибших с двух сторон?
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Бужанський - відомий мерзотник. І закінчить він відповідно...
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Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский объяснил, почему почтил стоя память погибших участников революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде 19 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3176725\\\\\\\\\\\\

Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский. Источник: https://censor.net.ua/n3176725\\\\\\\\\\\\

???
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Шкода - немає фракції "Свободи" в Раді - стояв би цей мерзотник до кінця каденції (розгону Ради)
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Вообще не понятно, что у этих слуг в голове, по - моему тараканы.На какие части он делит тех, кто погиб? Там погибли за свое достоинство и за страну люди и они ГЕРОИ. Остальные кто был с оружием против людей и исполнял преступные приказы погибли не за свое достоинство, не за достоинство народа и о них упоминать не стоит и чтить их память не стоит. Такое мое мнение. По Конституции, украинцы имеют право не исполнять преступные приказы и не должны были идти и убивать беззащитных митингующих граждан. И если митингующий гражданин защищал свою жизнь и треснул палкой по голове беркута и тот погиб, то кто в этом виноват? Сам беркут и виноват. Почему шел убивать народ?
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Он по мусорам тоже скорботи,отдельно за Сотню не встает.
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БИЛЕЦКИЙ-----ПРОВЕДИ БЕСЕДУ С ЭТИМ МАЛАНЦЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Походу он хочет чтобы по беркутне скорбили
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"Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших
бужанський зелене бридке бидло(((
всі,всі хто загинув є МУЧЕНИКИ
убиті міліціонери теж в Небесній Сотні
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Привели в Раду, самый отборный мусор со всея Украины. Да... В чем я уверен точно, так это в том, как украинцы голосуют с года в год за врагов Украины... Позорище.
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встанем и почтим "Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших - Цензор.НЕТ 4119 память об органе с клавишей....
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Бужанський - відомий мерзотник. І закінчить він відповідно...
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Сепары и латентные сепары оценили этот "поступок"...будут знать за какую партию голосовать в будущем... "Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших - Цензор.НЕТ 5691
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Прочитал бы для приличия что такое сепаратизм имбицил ...
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Интересно, а если предложить почтить память погибших с одной стороны российско-украинской войны, украинских воинов, это тело встанет или опять будет отмораживаться, что нужно почтить погибших с двух сторон?
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Будьте уверенны, эта падаль не поднимет свою малоросскую сраку, даже в этом случае.
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Пи по жизни таких кроме дверей и пальцев ничего не меняет
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Прозрачный намёк на то, что Бужанского на следующем Майдане надо закопать вместе "с другой частью погибших". А ещё лучше сделать это до начала Майдана. "Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших - Цензор.НЕТ 4491
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уже после прошлого майдана свалил из сделанного тобой "рая" в благополучную дойчляндию да ублюдок? мало вреда своими майданами стране сделали?
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так зачем же было доводить народ до майданов ?

майданы просто так не происходят
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Ноги ему нахрен повырывать, чтобы оно больше никогда не вставало
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вот и попробуй не стань после этого антисемитом
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блин, ну при чем тут национальность? ватность - это не национальность, это диагноз
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я согласен, обрезание тут не причем. шнобель определяет
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Так едь в лугандон или крысм, там можешь почтить других. В чем проблема?
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А завтра он скажет что нужно почтить "погибших" гиви, моторолу, захарченко
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Шмаркля курця
(хоча... "шмаркля здорової людини" теж якось звучить не дуже...)
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ну... у здорового то и шмаркли... в принципе... не должно бы быть...так ...сопелюха )))))
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и ничо так украинский хлебчик в хавало ему заходит..
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ЗеДятлы, это чмо Бужанский, ваше отражение в зеркале. Такой же, как и вы, моральный урод. Ну, немножко умнее вас. А в остальном вы одно и то же , - ЗЕленое д...мо.
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Это он типа гуманист такой. Ну-ну. То есть, я так понимаю, что он скорбит и по фашистам во второй мировой тоже, ведь надо "обе части" почитать, правильно, слуга народа?
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Они свой выбор сделали. Значит - они этого достойны.
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Поддерживаю!!!!!!
Если почтили память жертв Голодомора, то надо почитать и сотрудников НКВД!!!!
Ну а если погибших во 2 мировой - то и фашистов тоже, они ведь бедные тоже гибли!!!!
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Вони просто стали жертвою пропаганди, а так оніженашилюди.
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Тоді, коли скорбиш за загиблими концлагерів - скорби і загиблими воїнами СС. А чо, чим не логіка?
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Дивлячись за якими. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів бойових дивізій СС та Вермахта, що чесно воювали на лінії фронту - цілком нормально. Не всі ж були охороною концтаборів.
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Зебіки, скажіть тільки чесно - ще рік тому ви думали, що буде такий лютий капець в Україні?
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Порохоскот, а когда ты в наркотическом угаре на майдане соврешал гос переворот, ты думал что бакс упедет в 3 раза, что пенсии вместо обещаных по тиви яценюком 500 евро превратяться в 50 баксов со 150? ты думал что обещанный яценюком газ своей добычи вместо того что бы упасть в несколько раз в цене будет в 7 раз дороже? ты думал что это приведет к анексии крыма, утраты территорий и кучи трупов? думал ты мразь об этом когда вы расстреливали и беркут и тупых кастрюлеголовых?
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Украицы, неужели на столько все хреново?
Похоже Вам - шах... Но не мат... - пока, не мат.
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цугцванг у нас, если быть точным в шахматной терминологии
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Мат будет если зелохи будут продолжать мантру, что Порошенко и Моника одинаковые и "выбирали меньшее зло", в чём зло - они не сказали...
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Правління цієї шобли закінчиться погромами
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То есть он за то, чтобы в Небесную сотню включить полицию?
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Мусорню и беркутню, полиция после майдана уже появилась.
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ну, все равно "мусорами" называют. определенный контингент
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З матеріалів інтернет-операції "Ватная Буря" (як бачимо, вата повелася аж бігом "Слуга народу" Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні: Запропонували вшанувати пам'ять однієї частини загиблих - Цензор.НЕТ 5817 )

"Слуга народу" Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні: Запропонували вшанувати пам'ять однієї частини загиблих - Цензор.НЕТ 8317
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_Охть! Это просто на голову не налазит... Ах да, я всё время забываю: они же умственно отсталые. В клиническом смысле умственно неполноценные.
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Тобто, віддавати шану загиблим захисникам Вітчизни під час ДСВ тільки разом з загиблими німецькими солдатами?
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Це "Слуга народу" вони кончені дегенерати, не шукайте там логіку.
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Позор! Это какая другая часть? Не та кто вывозил людей убивать?! Или те, кто стрелял в безоружных?! Этого урода Бужанского пора пристрелить.
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Это ему менты морду еще не били, ну у него все впереди.
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Само обидно что это лицо , суть которого видно по морде , сидит в ВР за наш счет и гадит на народ, как и кива...
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Может тебе, гнида, пора паковать чумуданы и ехать следом за "второй частью"- в мацкву? "Слуга народу" Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні: Запропонували вшанувати пам'ять однієї частини загиблих - Цензор.НЕТ 6597 Что это у.....бище делает в Украинском парламенте??? Вопрос к Зеленскому!
Мало того, что ГЛАВА ФРАКЦИИ СН (!!!) Ара Хамия, небритый Чипполино- "засланный кИзячок" (после его последней заявы это уже ни у кого не вызывает сомнений). НЕ просто идиот, а именно сочинско-абхазкий засланец! Так теперь ещё и ЭТО ГАУНО!!! НЕ ПОРА ЛИ "ПОЧИСТИТЬ РЯДЫ" ОТ АНТИУКРАИНСКОЙ НАВОЛОЧИ? А, ЗЕЛЯ???
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Ох и лживый лицемер. Даже если так. Вторая сторона это кто? Те кто и довёл Майдан то трагичных событий? Они не обязаны были выполнять преступные приказы, но они сами с радостью их выполняли сознательно шли на преступления и им это нравилось. Потому что сами преступники как и сбежавшая власть. Так чего их память нужно чтить? Или мы теперь будем чтить память всех преступников?
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А в чем преступность приказов?! Прекратить беспорядки это преступность приказов?
Поинтересуйся дурачек что в цивилизованных странах (которые туземацам на майдане раздают пирожки) что делают с такими "протестующими"..
Благодаря вам скачущим дегенератам полиция теперь это бесполезности ездящие на машинах, сбивающие пешеходов и насилующие детей... они бесполезны, даже когда что то делают противоправное они в сторонке стоят. ибо не дай бог ещё арестуют "хероя майдана", и лишаться работы..
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Не запропонували вшанувати Гіві й Моторолу. А так би встав.
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Коли не знаєш, як це - скорбувати за беркутнею
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где БИЛЕЦКИЙ, С 14. правосеки и нац корпус чтобы *********** эту выскочку? или только за геями бегать с зелёнкой могут....?(( сколько сепарни в стране ходят себе бродят....обурели. оборзели,нападения на атовцев и патриотов.... убийства их,а эти все за геями по паркам бегают сопливыми...странные какие то....(( ну явно не тем занимаются..наливайки и игровые автоматы это всё замечательно....а как же сепарня и нападения на патриотов...или это ничего(( нет новостей в инете про то как отмудохали или покалечили и так дале известных сепаров которые войну в страну привели..
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Таких г..донов на кремлевском подсосе у нас полно: Шуфрич, Бойко, Медведчук, Новинский, Савченко, Лукаш, Бондаренко, Монтян и тд и тп. Поэтому Бужанский демонстрирует всевозможные курбеты часто и много, чтобы подчеркнуть свой потенциал и повысить свой средне-агентурный статус...
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Получается, целой тушкой он в раде заседать не может, только по частям?))
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Еще немного про отмороженных СН

Mykola Nikolaus
2 ч. ·

"Я дивився записи виступів тоді Президента Лінкольна в Конгресі США. Йому вдалося, він увійшов в історію!", - Нардеп від СН Качура, який подав заяву в ДБР на Марусю Звіробій та Софію Федину.
Як би тут пом'якше... КХМ... ЕЕЕЕЕЕ...
Абрахам Лінкольн був вбитий у 1865-му році, за 30 років до винаходу братами Люм'єр сінематографу і за 63 роки до виходу в ефір першої телевізійної станції в Чікаґо...
І найголовніше: десь зараз сидить саме та людина, завдяки голосу якої дегенерат став Народним депутатом... От десь же сидить і тішиться напевно... Бл................дь!!!
/Назар Приходько/"Слуга народу" Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні: Запропонували вшанувати пам'ять однієї частини загиблих - Цензор.НЕТ 6733
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