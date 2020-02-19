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 Економіка
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Все про:МВФ (665) Люнгман Йоста (15)

 Економіці України необхідно рости 20 років по 6% на рік, щоб досягти нинішнього рівня Польщі, - представник МВФ у Києві Люнгман

Україні необхідно за рахунок структурних реформ забезпечити зростання протягом 20 років у середньому на 6% щорічно, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, часткові реформи та зростання середнім темпом у 4% вирішать це завдання лише наполовину.

Таку заяву зробив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це довгостроковий проект, неможливо завершити реформи протягом кількох років. Україна має підтримувати ці реформи всі 20 років, потрібне терпіння, щоб хоча б наздогнати сусідів", - сказав він на макроекономічній дискусії Американської торговельної палати в Києві.

Люнгман пояснив, що структурні реформи дадуть змогу забезпечити необхідні для такого зростання інвестиції та підвищення продуктивності.

Він уточнив, що йдеться про досягнення рівня ВВП на душу населення майже в $30 тис. за паритетом купівельної спроможності.

"Україні треба рости на 7% на рік, щоб наздогнати сусідні економіки", - підтримав його думку провідний економіст з питань регіону Європейського банку реконструкції та розвитку Димитар Богов.

За його словами, якщо Україна на 50% скоротить відставання в рівні управління порівняно з країнами G-7, це додасть 1,2% зростання щороку. "Основна загроза - це втрата макроекономічної стабільності, яка є основою зростання", - додав економіст ЄБРР.

Люнгман нагадав, що Україна потрапила до 18 країн світу, економіки яких скоротилися за період з 1990-го по 2017 рік, показавши п'ятий з кінця результат - у середньому "мінус" 0,2% щорічно.

Він зазначив, що інвестиції за цей період становили лише 20% від ВВП, зокрема 16% від ВВП у 2010-2017 роках, тоді як середній рівень - 26% від ВВП. Люнгман додав, що Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно у 2018-2030 роках. За його словами, за збереження таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% на рік.

Серед першочергових сфер, де Україна особливо відстає від країн Європи, представник МВФ назвав судову систему та верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності), товарні ринки (рівень конкуренції та регулювання) і фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків). Серед інших секторів, де також є відставання, проте не таке значне, Люнгман назвав торгівлю і відкритість (тарифи й нетарифні бар'єри), R&D, оподаткування і ринок праці (хоча щодо ринку праці, відповідно до поданої ним презентації, позиції України кращі, ніж у Польщі).

Представник МВФ описав три сценарії можливого розвитку України. Перший передбачає повне реформування (подолання зазначеного вище відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно, що дасть змогу населенню стати багатшими на 60% за 20 років і досягти сьогоднішнього рівня Польщі приблизно у 2038 році.

Другий варіант - часткові реформи (збереження розриву в судовій системі й ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення багатшим лише на 20%.

У третьому сценарії - відкат реформ (без ринку землі) та зростання темпами до 1,5% - населення через 20 років стане на 20% біднішим, ніж сьогодні, вважає Люнгман.

Згідно з представленою презентацією, нинішній темп реформ в Україні - це сценарій між другим і третім.

Водночас заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, який курирує макроекономічне прогнозування, зазначив, що офіційний показник ВВП на душу населення в Україні занижений, оскільки в ній високий рівень тіньової економіки (30-40%), і Держстат менше враховує реальне населення (37 млн замість 40-42 млн).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176721
 
 
 Топ коментарі
 
это потому что Поляки дурные
вон у нас Гончарук какой умный, по 40% в год сказал даст экономике, а иногда и по 60% правда в какую сторону не уточнил)))
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Да умнее в мире нет никого....чувак типа с дипломом о высшем образовании работал статистом на Интере...набрался опыта...и сел в кресло премьера....
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Ближайших четыре года из этого плана можно вычеркнуть...
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это потому что Поляки дурные
вон у нас Гончарук какой умный, по 40% в год сказал даст экономике, а иногда и по 60% правда в какую сторону не уточнил)))
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Да умнее в мире нет никого....чувак типа с дипломом о высшем образовании работал статистом на Интере...набрался опыта...и сел в кресло премьера....
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так у него ж диплом не державного зразка, отсюда и результаты его работы)
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Институт Соломона он покруче будет всех Гарвардов и Оксфардов вместе взятых....круче только Трускавецкая аккадемия...
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У Вовы была мечта чтобы зарплаты украинских преподавателей сравнялись с зарплатами их коллег в Польше. Я бы сказал надо Вове оставаться 20 лет президентом до реализации мечты. Только 6% роста ВВП в год без радикальных реформ (таких как борьба с офшорами, с воровством банкиров, коррупцией госаппарата) никогда не будет. А тут у Вовы пупочек раз и развязался. Колосс он на глиняных ногах.
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Вова осел...предводитель зеленого стада баранов....и в этом вся причина...
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фигня, вислюк оманський та гончарук зуб дали, что +40% ВВП к 2024 году будет)) разве могли они наи*апть зебилов... снова?
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Если экономика будет расти на 6% в год, ВВП в 2024 вырастет к 2019 году на 34%. Почти 40%. Может у Гончарука планировали +6,5% в год.
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Ближайших четыре года из этого плана можно вычеркнуть...
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А зебилы и прочая зрадоботня благим матом орали что Порошенко это все должен был сделать за два года...но в крайнем случае за пять лет...
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Поршенко -- вор и место ему в Приднестровье (там где он рос вместе с Гоблином и Константиновым)..
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И что же он украл? Расскажи нам не держи в себе...
Зеленое стадо во главе с портновым уже 9 месяцев ищут...найти не могут...
А ты знаешь...и молчишь...
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ЕС собирается урезать дотации Польше. Поляки даже пригрозили выйти из ЕС.
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takogo neslysal,no jest takoje sto mnogije strani 16 iz 27 nedovolni ninesnim biudzetom kak budet razpredeliat.Dogovoritsia vremia na to jest
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Im tolko mozet urezat pomoc na to sto ugliom elektrostanciji nado budet zakryt,a oni nexocet eto zdelat.Vot izza etogo 27 miliardov mozet poteriat eto za 30 let.Toze i Germaniji,Ruminiji i Cexiji
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Хм. Можно сделать проще: позволить нашим рехворматорам и прочим прохвессиональным патриотам возглавить правительство Польши. Тогда лет через 5 уже ей придётся нас догонять.
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Даже название можно будет старое использовать для польской губернии, ПНР.
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Нада Польшу прісоєдєнять...
Лучше Китай - Польше не вытянуть.
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А если по 3% то 50 лет до уровня сегодняшней ПОльши- Есть о чем задуматься
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Есть время найти работу в Польше) На самом деле Польша начала развиваться только в начале 90-х, пока Украину грабили олигархи и коррупционеры, они росли.
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спасибо дедушкам Кравчуку и Кучме. Олигархов не было пока Кучма-***** их не создал
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Скорей спасибо Кучме за выстроенную коррумпированую систему. Наши олигахи в основном из криминала вылезли. Поднялись на разных схемах, на приватизации, на полезных ископаемых, на металле и так д. Когда всё расхватали начались рейдерские захваты ну и вместе с этим вчерашние бандиты полезли в политику чтобы иметь больше возможностей, и у них другие ничего не отобрали.
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Я лумал идиоты только у нас и на параше. в 80-х годах в Польше была . В 90-х у нас. Вопрос не в процентах, а воровстве. Сколько поляков входит в топ ФОРБС? самый богатый поляк Себастьян Кульчик имеет около 4 мпрд, а наш "обедневший" Ахметов 6 млрд.$
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Интересно, как это США с их миллиардерами до сих пор не вылетели в трубу с такой логикой? Живут и не знают, что их надо раскулачить
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У тебя бред или галлюцинации? Где ты прочитал про раскулачивание? Ты откуда выполз вообще. Кончита, одно из самых тяжких преступлений в США - уклонение от уплаты налогов. учи мат часть
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Ріст ВВП України з +4,6% в другому кварталі 2019-го року знизився до +1,5% в четвертому кварталі - https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/14/657082/; і по результатам року ВВП склав +3,3% порівняно з +3,6% в 2018-му році - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869449-za-minulij-rik-zrostanna-vvp-ukraini-spovilnilosa-do-33.html. По результатам за січень поточного року падіння ВВП оцінюється на рівні -2%, падіння продовжується.

73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом!
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20 лет, когда то я это слышал(в молодости).
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С Зебилами Украина способна только окончательно сдеградировать во всех смыслах.
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При ахметовской гниде и ко. она будет расти лет 200 или 1200
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И это ели Польша не будет развиваться!
Если учесть, что экономика Польши за 2019г. выросла на 4,7%, и темпы одебиливания населения - прогноз не утешительный.

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короче касатики вы поняли,что тем кто хочет свою жизнь прожить в нормальных человеческих условиях тут ловить нечего,надо валить
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ты я вижу уже мысленно там если смотришь парашу вроде камеди клаба...
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Пан Люнгман рассматривает ситуацию при сохранении в стране стабильности и управляемости. Судя по последним 5 годам, Украине это гарантировать не могут, желающий на очередной майдан хватает. Так что второй вариант - 3-4% роста за длит срок - это просто отлично.
В этом году планового роста ждать не стоит - короновирус уже дает спад потребления сырья и цен на него.
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Це якщо вверх рости. А вверх рости ні з-за чого. А можна ще вниз, чи в боки рости, навіть швидше, ніж 6%. Можна пику відростити, пузо, чи сраку.
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Экономике Украины нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши/ украинцам сурово рубит правду-матку европеец. У выходцев с Ближнего востока другой стиль мышления. Они украинцам обещают приятное не обещая конкретно, намёками: Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский
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"Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в $30 тыс. по паритету покупательной способности"
На 2018 год рейтинг стран по ВВП по ППС на душу населения выглядит так ($):
43. Польша - 32005
50 . Россия - 28797
106. Венесуэла - 10798
108 . Армения - 10273
112 . Украина - 9287
118. Узбекистан - 8498
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А потом еще 20 лет по 6% в год, а потом еще и еще.. Только не верю , как говорил Станиславский. Не верю. Не наш случай. ( Обидно, досадно, но как есть)
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