 Економіці України необхідно рости 20 років по 6% на рік, щоб досягти нинішнього рівня Польщі, - представник МВФ у Києві Люнгман

Таку заяву зробив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це довгостроковий проект, неможливо завершити реформи протягом кількох років. Україна має підтримувати ці реформи всі 20 років, потрібне терпіння, щоб хоча б наздогнати сусідів", - сказав він на макроекономічній дискусії Американської торговельної палати в Києві.

Люнгман пояснив, що структурні реформи дадуть змогу забезпечити необхідні для такого зростання інвестиції та підвищення продуктивності.

Він уточнив, що йдеться про досягнення рівня ВВП на душу населення майже в $30 тис. за паритетом купівельної спроможності.

"Україні треба рости на 7% на рік, щоб наздогнати сусідні економіки", - підтримав його думку провідний економіст з питань регіону Європейського банку реконструкції та розвитку Димитар Богов.

За його словами, якщо Україна на 50% скоротить відставання в рівні управління порівняно з країнами G-7, це додасть 1,2% зростання щороку. "Основна загроза - це втрата макроекономічної стабільності, яка є основою зростання", - додав економіст ЄБРР.

Люнгман нагадав, що Україна потрапила до 18 країн світу, економіки яких скоротилися за період з 1990-го по 2017 рік, показавши п'ятий з кінця результат - у середньому "мінус" 0,2% щорічно.

Він зазначив, що інвестиції за цей період становили лише 20% від ВВП, зокрема 16% від ВВП у 2010-2017 роках, тоді як середній рівень - 26% від ВВП. Люнгман додав, що Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно у 2018-2030 роках. За його словами, за збереження таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% на рік.

Серед першочергових сфер, де Україна особливо відстає від країн Європи, представник МВФ назвав судову систему та верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності), товарні ринки (рівень конкуренції та регулювання) і фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків). Серед інших секторів, де також є відставання, проте не таке значне, Люнгман назвав торгівлю і відкритість (тарифи й нетарифні бар'єри), R&D, оподаткування і ринок праці (хоча щодо ринку праці, відповідно до поданої ним презентації, позиції України кращі, ніж у Польщі).

Представник МВФ описав три сценарії можливого розвитку України. Перший передбачає повне реформування (подолання зазначеного вище відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно, що дасть змогу населенню стати багатшими на 60% за 20 років і досягти сьогоднішнього рівня Польщі приблизно у 2038 році.

Другий варіант - часткові реформи (збереження розриву в судовій системі й ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення багатшим лише на 20%.

У третьому сценарії - відкат реформ (без ринку землі) та зростання темпами до 1,5% - населення через 20 років стане на 20% біднішим, ніж сьогодні, вважає Люнгман.

Згідно з представленою презентацією, нинішній темп реформ в Україні - це сценарій між другим і третім.

Водночас заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, який курирує макроекономічне прогнозування, зазначив, що офіційний показник ВВП на душу населення в Україні занижений, оскільки в ній високий рівень тіньової економіки (30-40%), і Держстат менше враховує реальне населення (37 млн замість 40-42 млн).

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