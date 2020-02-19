 На Закарпатті прикордонник упіймався на хабарі 1,8 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Слідством встановлено, що прикордонник за "винагороду" сприяв переміщенню тютюнових виробів за межами контрольно-пропускних пунктів у сусідню країну. Сума хабаря - 90 доларів за кожен ящик сигарет. Так, за непритягнення особи до відповідальності та сприяння в безперешкодному переміщенні тютюнових виробів за межами КПП зловмисник вимагав 1800 доларів хабаря.

Сьогодні, 19 лютого, правоохоронці затримали прикордонника під час одержання першої частини хабаря - 900 доларів.

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Наразі вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомленні про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.