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 На Закарпатті прикордонник упіймався на хабарі 1,8 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області під час одержання хабаря затримали військовослужбовця Чопського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Закарпатті прикордонник упіймався на хабарі 1,8 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет, - Нацполіція 01

Слідством встановлено, що прикордонник за "винагороду" сприяв переміщенню тютюнових виробів за межами контрольно-пропускних пунктів у сусідню країну. Сума хабаря - 90 доларів за кожен ящик сигарет. Так, за непритягнення особи до відповідальності та сприяння в безперешкодному переміщенні тютюнових виробів за межами КПП зловмисник вимагав 1800 доларів хабаря.

Сьогодні, 19 лютого, правоохоронці затримали прикордонника під час одержання першої частини хабаря - 900 доларів.

На Закарпатті прикордонник упіймався на хабарі 1,8 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет, - Нацполіція 02

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Наразі вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомленні про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176719
 
 
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Ну не хотел человек, чтобы курильщики платили такие бабки за сигареты ,о людях думал ... На Закарпатье пограничник попался на взятке 1,8 тыс. долл. за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2480
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