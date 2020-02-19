 Військкор Федченко звільнилася з UATV: На каналі для жителів окупованих територій твориться фарс, консультувати запросили ведучих "112" Полуєва і Степанець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці військова кореспондентка UATV Анастасія Федченко, для якої цей факт, як і те, що відбувається на каналі з початку року, став причиною звільнення.

"Близько тижня тому з’явилася інформація, що прийшли нові шеф-редактори. Зі 112 каналу. Потім вони виявилися консультантами. Співбесід не проводили, але запитували в працівників про місію нового каналу та про те, як потрібно подавати новини для жителів тимчасово окупованих територій", - розповіла Федченко, додавши, що йдеться про ведучих "112 каналу" Володимира Полуева і Ганну Степанець.

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Федченко також повідомила, що не бажає брати участь "в цьому фарсі" і 17 січня написала заяву на звільнення з UATV. За її словами, з телеканалауже звільнилися дві третини колективу.

12 січня телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій, з 13 січня програми виходять у запису. Планувалося, що 15 лютого замість UATV має розпочати мовлення новий державний розважально-інформаційний канал для тимчасово окупованих територій, який вестиме мовлення українською і російською мовами і показувати розважальний контент і власні новини. Пізніше міністр Володимир Бородянський повідомив, що новий канал почне мовлення 1 березня 2020 року.

У грудні 2018 року телеканал "112 Україна" змінив власника. Ним став народний депутат Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука.

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