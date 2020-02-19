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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (978) Донбас (15344) телебачення (403) 112_Україна (52)

 Військкор Федченко звільнилася з UATV: На каналі для жителів окупованих територій твориться фарс, консультувати запросили ведучих "112" Полуєва і Степанець

На каналі для окупованих територій, який створюється замість телеканалу іномовлення UATV, з'явилися консультанти - ведучі політичного токшоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна" Володимир Полуєв і Ганна Степанець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці військова кореспондентка UATV Анастасія Федченко, для якої цей факт, як і те, що відбувається на каналі з початку року, став причиною звільнення.

"Близько тижня тому з’явилася інформація, що прийшли нові шеф-редактори. Зі 112 каналу. Потім вони виявилися консультантами. Співбесід не проводили, але запитували в працівників про місію нового каналу та про те, як потрібно подавати новини для жителів тимчасово окупованих територій", - розповіла Федченко, додавши, що йдеться про ведучих "112 каналу" Володимира Полуева і Ганну Степанець.

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Федченко також повідомила, що не бажає брати участь "в цьому фарсі" і 17 січня написала заяву на звільнення з UATV. За її словами, з телеканалауже звільнилися дві третини колективу.

12 січня телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій, з 13 січня програми виходять у запису. Планувалося, що 15 лютого замість UATV має розпочати мовлення новий державний розважально-інформаційний канал для тимчасово окупованих територій, який вестиме мовлення українською і російською мовами і показувати розважальний контент і власні новини. Пізніше міністр Володимир Бородянський повідомив, що новий канал почне мовлення 1 березня 2020 року.

У грудні 2018 року телеканал "112 Україна" змінив власника. Ним став народний депутат Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів

Військкор Федченко звільнилася з UATV: На каналі для жителів окупованих територій твориться фарс, консультувати запросили ведучих 112 Полуєва і Степанець 01
Військкор Федченко звільнилася з UATV: На каналі для жителів окупованих територій твориться фарс, консультувати запросили ведучих 112 Полуєва і Степанець 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176715
 
 
 Топ коментарі
 
Предательская власть действует соответственно. Что же здесь удивительного?
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Зливають Україну вже і не криючись.
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Риго-ватна шваль , що зібралася під прапором Зєйла наздолужує згаяне. Попутного вім вітру на Ростов.
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Предательская власть действует соответственно. Что же здесь удивительного?
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Риго-ватна шваль , що зібралася під прапором Зєйла наздолужує згаяне. Попутного вім вітру на Ростов.
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_Ростов. Так вы преступников вместо тюрьмы в растов отправляете? С награбленным. Ну-ну... Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец - Цензор.НЕТ 7261 Сизиф вам привет передаёт.
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ПреЗЕдент с медведчуковскими решает вопросы по "правильному" вещанию на Домбабве и Лугандон?... Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец - Цензор.НЕТ 5270
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Дожили, теперь ватные твари нам будуть читать "правильные" сводки из зоны боевых действий... Позорище.
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Десь восени все і проясниться. Із кінцем епохи бідності, і із закінченням війни, і із термінами перебування зєльоних на Печерських пагорбах.
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Зебіли, кажете, що це Порох з мертвечукокм та з сепарами грав "вась-вась"??
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А що, хіба ні? Хто його після Майдану воскресив? При кому той же 112 і Ньюз був куплений?
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воскресив, кажеш?
Ну, і дебіл ти... Даремно на тебе час гаяти.
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Тенденція при зелених тільки збереглась і поширюється
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Тем, что Украина получила такую власть - во многом своим вкладом может гордиться "Цензор" и Бутусов лично.
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Вон он как.... Это не Порошенко дорулился до победы Зеленского, это все Бутусов. Интересно....
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Бутусов чомусь посоромився дать інформацію, що не виявили жодної корупції з бігусовських галасливих розслідувань Міноборони. І заявив про це не мародьор Порошенко, а зелений міністр оборони. І жодних вибачень.
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фейк с фарсом -це есть традиции современной украины
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LB.ua
@lb_ua

После такого назначения с телеканала уволились две трети коллектива.
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У нас с целой страной с 91-го года один сплошной фарс (прям как хто проклял - всё лучше и лучше), а тут трагедия: журналистка уволилась...
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Почему сыр-бор?
Транслируйте 5-й канал, и не парьтесь!

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Так предоставьте фотку виновников торжества - Полуева и Степанец:


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парочка информационных наймитов **********
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Эта Степанец, кстати, такая дура раритетная. Одна извилина просто сквозит в каждом слове и жесте...
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ну вот понятно теперь почему закодированы украинские каналы на спутнике , почему убрали UATV???? -и чья у нас сейчас власть , для которой слова Путин-агрессор запрещены ...
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Закодированы Интер, ТРК Украина, 1+1 и другие каналы медиагрупп Ахметова, Левочкина, Пинчука. Не закодированы Прямой, 5 канал, Эспрессо... Это зрада или нет?
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проверила информацию беру свои слова обратно и слава богу , что они в интернете ловятся , мож поэтому ... не компетентна - признаюсь
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112 із 2018 року був сепарським, тому Анастасія Федченко це знала, коли влаштовувалася на цю роботу.
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Заметку читал ?
Она не на 112 работала,а на UATV
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Так чому тоді з'явилися ці консультанти, якщо UATV незалежний канал?
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Чого ви дурня з себе клеїте? Це державний канал, тобто зараз зелений.
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Помню в 90е было интервью с квнщиком Сивохо, так вот ему задали вопрос, приглашают ли его "новые русские-украинцы" Донбасса (ну вы поняли кто) к себе в гости. Так вот эта жирная свинья расплылся в комментариях, что никакие они не бандюки, да все они отличные ребята.
Это то, что нужно знать про этого морального урода-"миротворца".
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А українці все довіряють і довіряють. От тому зебанда і знищує справжню Україну.
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