 Відмови у в'їзді в Україну громадянам Китаю в 2020 році були поодинокими і це не пов'язано з коронавірусом, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Відмови були поодинокі. Тільки відмови треба розуміти правильно. Є різні обставини, через які іноземець, зокрема громадянин Китаю не може потрапити в Україну: відсутність необхідних для цього документів, або перевищення терміну перебування в Україні, або обмеження йому в'їзду", - сказав він, зазначивши, що це ніяк не пов'язано з епідемією коронавірусу.

Демченко повідомив, що якщо в січні-лютому 2019 року в Україні в'їхало 6 тис. громадян Китаю, то, за попередніми підрахунками, від початку 2020 року в Україну в'їхало десь 3100 громадян Китаю.

"Лютий ще не закінчився, але вже можна говорити про зменшення потоку. І десь понад 3,9 тис. громадян Китаю виїхали від початку року", - зазначив він.

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