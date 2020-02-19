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 Відмови у в'їзді в Україну громадянам Китаю в 2020 році були поодинокими і це не пов'язано з коронавірусом, - Держприкордонслужба

Відмови у в'їзді в Україну громадянам Китаю в 2020 році були одиничними, і для прийняття таких рішень є відповідні підстави, зазначають у Державній прикордонній службі України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Відмови були поодинокі. Тільки відмови треба розуміти правильно. Є різні обставини, через які іноземець, зокрема громадянин Китаю не може потрапити в Україну: відсутність необхідних для цього документів, або перевищення терміну перебування в Україні, або обмеження йому в'їзду", - сказав він, зазначивши, що це ніяк не пов'язано з епідемією коронавірусу.

Демченко повідомив, що якщо в січні-лютому 2019 року в Україні в'їхало 6 тис. громадян Китаю, то, за попередніми підрахунками, від початку 2020 року в Україну в'їхало десь 3100 громадян Китаю.

"Лютий ще не закінчився, але вже можна говорити про зменшення потоку. І десь понад 3,9 тис. громадян Китаю виїхали від початку року", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176711
 
 
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Ну і даремно, можна було би призупинити у зв'язку з вірусом.
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