 НАЗК сподівається отримати додаткову інформацію про конфлікт інтересів у заступника голови ДБР Бабікова

"Що стосується Бабікова. Ми направили запит у ДБР Ірині Венедиктовій. Поки що чомусь не отримали відповіді. Я сподіваюся, що на цьому тижні отримаємо", - сказав Новіков у середу під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс.

При цьому він додав: "Оскільки конфлікт інтересів - це актуальне питання, ми в найкоротші терміни приймемо рішення про наявність чи відсутність конфлікту інтересів у нього (Бабікова - ред)".

Як повідомлялося, Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, що займалася захистом експрезидента Віктора Януковича. Після того, як прокуратура втратила функції досудового розслідування, "майданівські справи" були передані для розслідування в ДБР.

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24 січня народні депутати з фракції "Європейська солідарність" прийшли в ДБР, щоб заявити керівництву Бюро про неприпустимість призначення Бабікова першим заступником директора ДБР.

Під будівлею ДБР відбувалися акції протесту з вимогою звільнити Бабікова з посади.

2 січня керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.