 НАЗК сподівається отримати додаткову інформацію про конфлікт інтересів у заступника голови ДБР Бабікова

"Що стосується Бабікова. Ми направили запит у ДБР Ірині Венедиктовій. Поки що чомусь не отримали відповіді. Я сподіваюся, що на цьому тижні отримаємо", - сказав Новіков у середу під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс.
При цьому він додав: "Оскільки конфлікт інтересів - це актуальне питання, ми в найкоротші терміни приймемо рішення про наявність чи відсутність конфлікту інтересів у нього (Бабікова - ред)".
Як повідомлялося, Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, що займалася захистом експрезидента Віктора Януковича. Після того, як прокуратура втратила функції досудового розслідування, "майданівські справи" були передані для розслідування в ДБР.
24 січня народні депутати з фракції "Європейська солідарність" прийшли в ДБР, щоб заявити керівництву Бюро про неприпустимість призначення Бабікова першим заступником директора ДБР.
Під будівлею ДБР відбувалися акції протесту з вимогою звільнити Бабікова з посади.
2 січня керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.
Державне бюро розслідувань є яскравим прикладом співпраці чинного глави держави Володимира Зеленського та колишнього президента-втікача Віктора Януковича.
Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Що стосується цього листа від Януковича, то в мене викликає подив тільки одне: чому пану Януковичу допомагає команда Зеленського? Призначення пана Бабікова в ДБР. Ви тільки вдумайтесь, адвоката Януковича, який його дуже завзято захищав у суді, призначують в орган, який розслідує справи Майдану. Друге питання - риторика нинішньої команди влади. І третій момент дуже цікавий. Зливи інформації зі справ Майдану, які зараз почалися, вкидаються у пресу під кутом зору, який вигідний виключно Росії. А також п'ятій колоні, яка втекла 2014 року з України, а зараз дуже спокійно повертається. Це говорить тільки про те, що маски зірвано. І сьогодні ДБР - це яскравий приклад того, як співпрацюють між собою команди Зеленського і Януковича. Бо інакше зрозуміти призначення Бабікова і повернення Портнова, зрозуміти те, що зараз коїться з усіма втікачами, частина з яких спокійно повертається, а частина з них хвалить Зеленського… Тепер все стає зрозумілим", - зазначив політик.
https://prm.ua/dbr-ye-prikladom-spivpratsi-zelenskogo-i-yanukovicha-gerasimov/