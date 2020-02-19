 Начальник Бердянського морпорту підозрюється в завданні державі збитків на суму 2,5 млн грн, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Дії начальника адмінстрації порту кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Крім того, в рамках розслідування вказаної справи, детективами затримано ще трьох осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, а саме заступника начальника та інженера Бердянської філії ДП АМПУ, а також колишню керівницю комерційної компанії.

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Слідством встановлено, що вказані особи організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи

Наразі досудове розслідування у справі триває. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру.