 Сім'ї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда

Про це глава Мінветеранов Оксана Коляда повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора загинув 22-річний воїн 72-ої бригади і вже за кілька годин інтернет замерехтів ім’ям та прізвищем юнака. З посиланням на "достовірні джерела", волонтерів та навіть нардепів. В мене питання – допоки родичі та близькі загиблих на фронті захисників будуть дізнаватись про свою особисту, приватну трагедію зі стрічок публічних новин та з телеекранів?" - підкреслила міністр.
За її словами, Мінветеранів спільно з Інститутом національної памяті розробляють правила оповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.
В Церемоніалі передбачені всі деталі: труна, почесна варта, прапор, який наприкінці передається родичам і всі ті дрібні деталі, які мають бути дотримані при прощанні з українським воїном.
Коляда повідомила, що наразі триває розробка адекватного процесу сповіщення родичів про їхню втрату. Вони заслуговують дізнатись страшну новину по-людськи, цивілізовано, в коректній формі та із психологічною підтримкою.
Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.
люди и так знают как провожать в последний путь Героя...
а вот моральная и материальная поддержка - это должно было быть Законом и для местных и на общегосударственном уровне...
(тело Героя сепары отдали? или...не церемониалу получилось!!!)
сегодня отправил непригодного, или взял деньги в пригодного, а завтра праздник, и военком бодро шагает в церквушку, ибо правослабный.
я того и ненавижу это все - из-за лицемерия. и я прав, и любой верун обгадится от пары вопросов, только поскуливать горазды
сколько деток депутаток и депутатов служит?
ах да, их зохватить могут в плен, а потом вынудить сдаться всех.
1 песня есть, сначала, цитата: "какие же вы все-таки уроды..."