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 Політика України, Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (152) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (38) Коляда Оксана (37)

 Сім'ї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда

Мінветеранів спільно з Інститутом національної памяті розробляють правила оповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.

Про це глава Мінветеранов Оксана Коляда повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора загинув 22-річний воїн 72-ої бригади і вже за кілька годин інтернет замерехтів ім’ям та прізвищем юнака. З посиланням на "достовірні джерела", волонтерів та навіть нардепів. В мене питання – допоки родичі та близькі загиблих на фронті захисників будуть дізнаватись про свою особисту, приватну трагедію зі стрічок публічних новин та з телеекранів?" - підкреслила міністр.

За її словами, Мінветеранів спільно з Інститутом національної памяті розробляють правила оповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.

В Церемоніалі передбачені всі деталі: труна, почесна варта, прапор, який наприкінці передається родичам і всі ті дрібні деталі, які мають бути дотримані при прощанні з українським воїном.

Коляда повідомила, що наразі триває розробка адекватного процесу сповіщення родичів про їхню втрату. Вони заслуговують дізнатись страшну новину по-людськи, цивілізовано, в коректній формі та із психологічною підтримкою.

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Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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Сімї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176705
 
 
 Топ коментарі
 
Так нехай през особисто оповіщає.
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А что делать, если такая неповоротливая машина...… и говнокомандующий - Клоун......
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Бо ви ще 10 днів мовчатимите, або взагалі приховаєте від суспільства жертви мирного плану зеленського ...
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Бо ви ще 10 днів мовчатимите, або взагалі приховаєте від суспільства жертви мирного плану зеленського ...
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после того как вислюк оманський передал "привет погибшим в Бабем Яру" - новая фишечка от шмаркли:
Сім'ї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда - Цензор.НЕТ 5885
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цинизм вислюка состоит не только в насмешке над погибшим, но и в том что тело погибшего бойца ВСУ до сих пор остаётся у сепаратни...
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А что делать, если такая неповоротливая машина...… и говнокомандующий - Клоун......
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шесть лет война...а вы все ...церемониал разрабатываете...

люди и так знают как провожать в последний путь Героя...
а вот моральная и материальная поддержка - это должно было быть Законом и для местных и на общегосударственном уровне...
(тело Героя сепары отдали? или...не церемониалу получилось!!!)
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Так, це мали робити воєнкоми. До речі, щось всі вже забули, як Порошенко обіцяв призначати воєнкомами тих офіцерів, які отримали поранення захищаючі Україну. Як були там бариги, так і залишилися. Хіба їм до того, аби носити сім'ям сумні звістки, хіба на цьому заробиш?
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ну да, не из Марса же вот это все завезли....
сегодня отправил непригодного, или взял деньги в пригодного, а завтра праздник, и военком бодро шагает в церквушку, ибо правослабный.
я того и ненавижу это все - из-за лицемерия. и я прав, и любой верун обгадится от пары вопросов, только поскуливать горазды
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"отдали жизнь" = у них ее забрали те кто "хотят мира", патрули то есть.
сколько деток депутаток и депутатов служит?
ах да, их зохватить могут в плен, а потом вынудить сдаться всех.

1 песня есть, сначала, цитата: "какие же вы все-таки уроды..."
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