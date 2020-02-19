 Сім'ї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда

Про це глава Мінветеранов Оксана Коляда повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора загинув 22-річний воїн 72-ої бригади і вже за кілька годин інтернет замерехтів ім’ям та прізвищем юнака. З посиланням на "достовірні джерела", волонтерів та навіть нардепів. В мене питання – допоки родичі та близькі загиблих на фронті захисників будуть дізнаватись про свою особисту, приватну трагедію зі стрічок публічних новин та з телеекранів?" - підкреслила міністр.

За її словами, Мінветеранів спільно з Інститутом національної памяті розробляють правила оповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.

В Церемоніалі передбачені всі деталі: труна, почесна варта, прапор, який наприкінці передається родичам і всі ті дрібні деталі, які мають бути дотримані при прощанні з українським воїном.

Коляда повідомила, що наразі триває розробка адекватного процесу сповіщення родичів про їхню втрату. Вони заслуговують дізнатись страшну новину по-людськи, цивілізовано, в коректній формі та із психологічною підтримкою.

Читайте також: У НАТО занепокоєні ескалацією на Донбасі і закликають Росію вивести війська з України

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

Читайте також: Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко