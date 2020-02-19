EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  31268  54
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (15344) 93 окрема механізована бригада (66) Золоте (175)

 "Усім бійцям озвучили план наступу на укропів", - бойовики обурюються через брехню про наступ біля Золотого

Члени незаконних збройних формувань у соцмережах обурюються брехнею представників окупаційної адміністрації про те, що сталося вчора в районі Золотого.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку в фейсбуці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Там опублікований скриншот зі сторінки в забороненій соцмережі "Вконтакте" одного з бойовиків, який обурюється відвертою брехнею про вчорашнє загострення.

"Як це так виходить, що спочатку всім бійцям озвучили план наступу на укропів, а потім на офіційному брифінгу Народної міліції ЛНР Яша Осадчий заявляє, що "немає ніякого наступу, а укропи самі на мінах підірвалися????", - написав член НЗФ.

"А всі, хто брав участь в атаці, ніби ні до чого???? Сьогодні ми в бій, а завтра про нас і не згадають, а на брифінгу скажуть, "що втрат немає" або "ми вас туди не посилали"????", - обурюється бойовик.

Також дивіться: Рада Безпеки ООН у Нью-Йорку обговорює атаку Росії на Донбасі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У 93-й омбр "Холодний Яр" зазначили, що спроба збрехати про вчорашнє загострення цілком очікувана.

"Але сталася неприємність! Таке спотворення фактів обурило самих учасників атаки. Спочатку озвучили "план наступу на укропів", а потім кинули! Ні почестей, ні слави. Що ж, так буває, коли воюєш за зрадників. Будь готовий, що тебе зрадять першого", - вважають у бригаді.

Також читайте: Слідком РФ Росії після вчорашньої атаки окупантів порушив 2 справи проти захисників України

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Усім бійцям озвучили план наступу на укропів, - бойовики обурюються через брехню про наступ біля Золотого 01
Усім бійцям озвучили план наступу на укропів, - бойовики обурюються через брехню про наступ біля Золотого 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176704
 
   
 Топ коментарі
 
шоб лани широкополі,
і Дніпро, і кручі,
стали вам поперек горла,
москалі їбучі...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
шоб лани широкополі,
і Дніпро, і кручі,
стали вам поперек горла,
москалі їбучі...
 показати весь коментар
 
 
Як же мені жаль цих сосоотечествєнніков. "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов", - боевики возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого - Цензор.НЕТ 3645
 показати весь коментар
 
 
Сєпарйо, наступного разу ідіть в атаку з портретами путіна.
 показати весь коментар
 
 
Теперь его по традиции грохнут,чтоб не бузотерил
 показати весь коментар
 
 
Начхати. Хай грохають "Усім бійцям озвучили план наступу на укропів", - бойовики обурюються через брехню про наступ біля Золотого - Цензор.НЕТ 848. І взагалі хай там пережеруться.
 показати весь коментар
 
 
А вот наша запущенная Ара-ахуймия так не считает! Она, как раз подозревает, что это МЫ первые начали... Не примазывайтесь, сепарасты!
 показати весь коментар
 
 
Надо переманить эту бригаду на свою сторону, пользуясь всеобщим возмущением.
 показати весь коментар
 
Ну а куда еще, к активисту этому совхозному.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В смысле на сторону ВСУ,
 показати весь коментар
 
А ты биомусор сепарский думал тебя хероем величать будут?
 показати весь коментар
 
 
19 лютого опублікували наслідки ескалації бойових дій на Донбасі з боку гібридної російської армії, внаслідок чого загинув 22-річний український боєць Максим Хітайлов і отримали поранення п'ятеро бійців операції Об'єднаних сил.
Відео і фото опублікувало інформаційне агентство Міністерства оборони України ***********.
У районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з озброєння танка. Також у районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника.
 показати весь коментар
 
 
Да пусть они заранее в соц сетях пишут о своих плана, тогда о них никогда не скажут, что их там не было)).
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Видать им план наступления через фейсбук озвучивал под "планом" сам клоун Вовик Нелох, но потом как обычно наээбаал, типа это была шутка и он никому не должен))
Чего то мне эта новость напоминает 95-ф квартал.
 показати весь коментар
 
 
А сюди клоуна навіщо ти приліпило,робота така?
 показати весь коментар
 
план наступлєнія))) на ****** собі наступіть, п@дари)
 показати весь коментар
 
 
"А все, кто участвовал в атаке, как бы ни при чем???? Сегодня мы в бой, а завтра о нас и не вспомнят, а на брифинге скажут, "что потерь нет" или "мы вас туда не посылали"????", - возмущается боевик." -- Верно мыслишь скотина !!!
 показати весь коментар
 
 
И что удивляет? Это как "бабы ещё нарожают" ©Жуков, только "КГБ ещё навербует" ©
Или их не предупредили, что они расходный материал которого там нет?
 показати весь коментар
 
 
На той неделе запустили провокацию с рыбаками под Мюнхен, а эту провокацию под совещние в Совете Безопасности в ООН! Но коряво вышло---но не только у них, и у нас.
 показати весь коментар
 
Це пишуть нові виборці чи члени спільного патруля?
 показати весь коментар
 
 
..чисто повзрослевший немного павлушка марозофф, что отца кормильца раднога врагам продал.... спившееся и деградированное, упоротое и до дна пробитое пропагандой кацапской, безмозглое ОНО...биомусор... родину для кацапа пошло защищать за пузырь и дозу.. "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов", - боевики возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого - Цензор.НЕТ 217...жить ему осталось -часы..
 показати весь коментар
 
 
Ну, что сепарскому начальству из Кремля спустили, то оно и озвучило. А мнение местных шестерок никого не интересует.
 показати весь коментар
 
 
Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.
 показати весь коментар
 
И с этой мразью Сивоха хочет примириться? Или дебил тли предатель.
Вывод: Украине нужен новый Президент и чем скорее тем лучше для Украины
 показати весь коментар
 
 
бедные буряты ...они поехали просто пострелять, а теперь до седьмого колена нужно выжечь нацию. Запомните Украину как огненный меч, детей на костры побросаем! Я не прощу вам ни Сашу Лавренко, ни Юру Цибулина....минимум четверых завалю, копайте яму одну на всех
 показати весь коментар
 
 
Наши от Осла брешут еще похлеще.-- Процедура повернення тіла гранатометника Максима Хітайлова, який загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого, триває.-отступили и бросили бойца.
 показати весь коментар
 
ара хам урод редкостный, как и вся шобла янелоха . гнать надо это говно из парламента.
 показати весь коментар
 
 
Ишь ты, почестей захотел. Этот сепар просто не проникся мудрой политикой великого *****. Его роль в этой истории быть безмолвным пушечным мясом. Максимум на что он может расчитывать это быть закопанным, а не просто съеденным собаками. Про пенсии, пособия и уж тем более почести не стоит и мечтать, ведь как известно "их там нет".
 показати весь коментар
 
 
Я чет не понимаю, ну ладно, "прорвались" - че дальше то? разведка боем, но у Рашки спутники, так что там просто постреливаешь себе и наши позиции секутся.
Если на то пошло, то атакующую группу пропустить, а потом окружить - опять не то, Путин бы на это не пошел.
Ну что это, зачем? Умом эту шваль не понять, только пулеметом унять. И желательно - MG-42. Могут повторить стену мяса 1.5-2м., когда немецких дидов увозили с психическими расстройствами от передка на отдых.
 показати весь коментар
 
 
Вы бы, комментаторы, тоже присоединялись и акцентировали внимание на российских/сепарских ресурсах данный факт.
 показати весь коментар
 
у них расписаны роли кому что брякать, кому что опровергать -и так в информпространство уходит то, что греет слух того, кого запрещено называть агрессором президенту несчастной Украины какая беда !Безсмертный говорил после Омана нас ждет все гораздо страшнее - думала преувелиычивал...
 показати весь коментар
 
Кіл в опу Арахамії!!!Шоб знав як починалось!Все тайне стає явним!!
 показати весь коментар
 
Безнадёжные, низшие приматы, которые никогда не станут даже высшими приматами, годятся только на биоудобрения.
 показати весь коментар
 
Представьте, им приказано под дурачков косить , сдавая Кремлю Украину...
 показати весь коментар
 
 
Вчера на канале "Прямой" в ток-шоу Вересня этот вопрос обсуждался, был даже звонок волонтеру в Золотом...ответ был очень неожиданный...
 показати весь коментар
 
"Арахамія про бій під Золотим: невідомо, як це почалося і хто наступав" - во всей этой истории мне только жаль Арахамию, может он как раз сидел на горшке, и всё пропустил, бедный.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору