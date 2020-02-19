 Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов. ФОТО

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно український літак, який забере 48 українців і 29 іноземних громадян, приземлився в місті Ухань у провінції Хубей. Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю", - написав Данілов.

Він запевнив, що на борту цього літака досвідчена команда медиків.

"Упевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - підсумував він.

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"Пасажири українського рейсу в обов'язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус", - повідомило посольство України в Китаї.





