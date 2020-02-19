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 Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов. ФОТО

В середу вдень український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), який став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно український літак, який забере 48 українців і 29 іноземних громадян, приземлився в місті Ухань у провінції Хубей. Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю", - написав Данілов.

Він запевнив, що на борту цього літака досвідчена команда медиків.

"Упевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ніхто не виїде, все", - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Пасажири українського рейсу в обов'язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус", - повідомило посольство України в Китаї.

Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов 01
Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов 02
Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176703
 
 
 Топ коментарі
 
Да, когда приходит пипец - достается Украинский флаг и просыпается любовь к Родине.....
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Ой не зря Ухань наоборот стремно читается...
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Бубочка будет встречать вместе с Ермаком?
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Ой не зря Ухань наоборот стремно читается...
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Да, когда приходит пипец - достается Украинский флаг и просыпается любовь к Родине.....
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Это точно! Ноль налогов бюджет, но когда прикрутило спасайте нас. А сколько с 14-го года в россию свалило, в том числе родственники моей жены. Все там получили рос. паспорта, но при этом украинские не сдали, таких же по миру куча. Ну согласитесь, всякое может быть в жизни. Ливия 2011 года например, когда военный корабль за этими медичками посылали или Непал 2015 с Шкиряком. И здесь все вспомнят про неньку, спасайте нас.
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Ой, как китайцы смешно одеты на фото. Зачем? Наши вон ничего не боятся.
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Нашим, что - водка, что - пулемёт... Лишь бы с ног валило.
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Китайцы, которые регистрируют пассажиров в аэропорту, одеты обычно, дополнение - маски и перчатки. И почему-то не паникуют. https://censor.net.ua/video_news/3176668/48_grajdan_ukrainy_i_29_inostrantsev_kotoryh_doljny_evakuirovat_pribyli_v_aeroport_uhani_posolstvo_videofotoreportaj
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Зачем им паниковать? Они в карантинной зоне. И сами уже под наблюдением, они там живут.

Впрочем, они в мед. масках и в перчатках.

Эвакуируемые же - в обычных аптечных масках. И провести им надо около 15 часов в одном салоне самолета. Я "топлю" не за доп. защиту, а за то, чтобы все прилетевшие принудительно попали на обсервацию (а это под большим вопросом). Если хоть один в самолете будет заражен, вероятность заражения других очень велика.
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тести мають ефективність біля 50 відсотків..
навять якщо протестовано перед посадкою всіх- 95 відсотків,що є інфіковані ранньої стадії(носії без симптомів)

звідси у всього екіпажу та медиків ймовірність інфікування теж ненульова
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Гарант безопасности всего населения пиарится за счёт, того, что подвергает опасности жизни всех нас.

Ещё и сделал Украину "отстоиникам" для инограждан, чтобы отсиделись в карантине здесь а не подвергали опасности жизни жителей норвегии, испании, Аргентины и др.
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"отсиделись в карантине"?
вы что-то путаете
нет никакого карантина
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Карантин это наша страна, где народ не жалко.

Кстати, на фото пассажиры без перчаток... Людям обеспечили "безопасный" перелет.
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Да, расчет всей операции на одно - "на авось, что пронесет".
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Завтра зранку у Львові приземлиться літак з українцями із Китаю
19.02.2020
Боїнг компанії SkyUP сяде у Львові вранці 20 лютого.(***орієнтовно о 8 ранку)
Детальніше про це розповідає Інвестор-ЮА.
Коментар: "Евакуйованих українців оформлять за спрощеною процедурою і з трапу одразу посадять в автобус. Присутність персоналу буле мінімальна. Працівникам аеропорту нададуть захисні біокостюми. Санітарна служба надасть необхідне захисне оснащення та проведе дезінфекцію", - повідомляє директор аеропорту.

Деталі: Українців евакуюють з Уханю, міста в якому з'явився коронавірус. Літак з пасажирами повинен приземлитися завтра вранці у Львівському аеропорті.
Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов - Цензор.НЕТ 5751
"Упевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - підсумував Данілов(*** з Києва)
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Бубочка будет встречать вместе с Ермаком?
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самолет передать кловану. пусть летает с ленкой.
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У вся страна заражена короновирусом головного мозга. И ничего живут.
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"Пасажири українського рейсу в обов'язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус", - повідомило посольство України в Китаї.

Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
2) Unlike China, 🇯🇵 reports all cases if they test positive even if no symptoms. China currently does *not* report a person as a confirmed case if he/she doesn't have symptoms. (If China's case rule has changed, let mе know

2) На відміну від Китаю, Японія повідомляє про всі випадки, якщо вони виявляються позитивними, навіть якщо відсутні симптоми.
У Китаї на теперішній час * не * повідомляється про підтверджений випадок, якщо у людини немає симптомів.
(Якщо китайські інструкції змінились-дайте мені знати)
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"Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле" Источник: https://censor.net.ua/n3176703 Это какой-то капец! С нетерпением можно ждать чего угодно. но не болячку во время войны!!

.Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов - Цензор.НЕТ 373
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у 'команди зе' постійні проколи з 'інтонаціями'..(
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