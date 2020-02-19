 Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов. ФОТО

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно український літак, який забере 48 українців і 29 іноземних громадян, приземлився в місті Ухань у провінції Хубей. Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю", - написав Данілов.
Він запевнив, що на борту цього літака досвідчена команда медиків.
"Упевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - підсумував він.
"Пасажири українського рейсу в обов'язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус", - повідомило посольство України в Китаї.
Впрочем, они в мед. масках и в перчатках.
Эвакуируемые же - в обычных аптечных масках. И провести им надо около 15 часов в одном салоне самолета. Я "топлю" не за доп. защиту, а за то, чтобы все прилетевшие принудительно попали на обсервацию (а это под большим вопросом). Если хоть один в самолете будет заражен, вероятность заражения других очень велика.
навять якщо протестовано перед посадкою всіх- 95 відсотків,що є інфіковані ранньої стадії(носії без симптомів)
звідси у всього екіпажу та медиків ймовірність інфікування теж ненульова
Ещё и сделал Украину "отстоиникам" для инограждан, чтобы отсиделись в карантине здесь а не подвергали опасности жизни жителей норвегии, испании, Аргентины и др.
вы что-то путаете
нет никакого карантина
Кстати, на фото пассажиры без перчаток... Людям обеспечили "безопасный" перелет.
19.02.2020
Боїнг компанії SkyUP сяде у Львові вранці 20 лютого.(***орієнтовно о 8 ранку)
Детальніше про це розповідає Інвестор-ЮА.
Коментар: "Евакуйованих українців оформлять за спрощеною процедурою і з трапу одразу посадять в автобус. Присутність персоналу буле мінімальна. Працівникам аеропорту нададуть захисні біокостюми. Санітарна служба надасть необхідне захисне оснащення та проведе дезінфекцію", - повідомляє директор аеропорту.
Деталі: Українців евакуюють з Уханю, міста в якому з'явився коронавірус. Літак з пасажирами повинен приземлитися завтра вранці у Львівському аеропорті.
"Упевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - підсумував Данілов(*** з Києва)
Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
2) Unlike China, 🇯🇵 reports all cases if they test positive even if no symptoms. China currently does *not* report a person as a confirmed case if he/she doesn't have symptoms. (If China's case rule has changed, let mе know
2) На відміну від Китаю, Японія повідомляє про всі випадки, якщо вони виявляються позитивними, навіть якщо відсутні симптоми.
У Китаї на теперішній час * не * повідомляється про підтверджений випадок, якщо у людини немає симптомів.
(Якщо китайські інструкції змінились-дайте мені знати)
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