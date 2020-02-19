 Депутати різних фракцій закликають скликати позачергову сесію для прийняття заяви про Революцію Гідності, керівництво парламенту поки не відреагувало, - нардеп від "ЄС" В'ятрович

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив народний депутат Володимир В'ятрович у кулуарах парламенту.

"Завтра дуже важливий день, і прикро, що поки що керівництво парламенту не відреагувало на нашу ініціативу. Суть її полягає в тому, щоб скликати позачергову сесію, на якій ухвалити текст заяви парламенту щодо політичної оцінки Революції Гідності. Авторами цього тексту заяви є низка депутатів з різних політичних фракцій, окрім "Опозиційної платформи – За життя", і я один з них", – сказав парламентар.

Також він наголосив, що зараз в ЗМІ активізовується інформаційна кампанія з дискредитації Революції Гідності і її учасників, тому парламент має чітко заявити про свою однозначну позицію.

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"Вважаю, що зараз вона вкрай важлива, тому що зараз ми є свідками розгортання інформаційної кампанії проти Майдану, публікації про несправжніх Герої Небесної Сотні, що нібито майданівці вбивали невинних міліціонерів", – зазначив В’ятрович.

Він звернув увагу на те, що проросійські політичні сили прагнуть переписати історію подій на Майдані у вигідному для агресора контексті.

"Зареєстрований абсолютно скандальний законопроект Ківою, який полягає в тому, щоб гарантувати соціальний захист для представників правоохоронних органів, які брали участь у подіях на Майдані, зокрема Беркуту. Це все, на жаль, свідчить про чіткий намір деяких політичних сил в Україні зробити розворот щодо Майдану так, як ці події інтерпретує Росія", – сказав народний депутат.

"Для Росії – це вкрай важливо, тому що це абсолютно вписується в її загальну концепцію, що нібито в Україні триває громадянська війна, яка почалася ще з часів Майдану. Нам вкрай важливо зупинити цей розворот, тому що він матиме величезний негативний вплив на внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію", – додав він.

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