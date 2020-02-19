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Все про:ВР (7105) майдан (613) Росія (26497) В'ятрович (190) Європейська Солідарність (258)

 Депутати різних фракцій закликають скликати позачергову сесію для прийняття заяви про Революцію Гідності, керівництво парламенту поки не відреагувало, - нардеп від "ЄС" В'ятрович

Спроби "п'ятої колони" Кремля нав'язати Україні російські тези про Євромайдан як державний переворот, є неприпустимими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив народний депутат Володимир В'ятрович у кулуарах парламенту.

"Завтра дуже важливий день, і прикро, що поки що керівництво парламенту не відреагувало на нашу ініціативу. Суть її полягає в тому, щоб скликати позачергову сесію, на якій ухвалити текст заяви парламенту щодо політичної оцінки Революції Гідності. Авторами цього тексту заяви є низка депутатів з різних політичних фракцій, окрім "Опозиційної платформи – За життя", і я один з них", – сказав парламентар.

Також він наголосив, що зараз в ЗМІ активізовується інформаційна кампанія з дискредитації Революції Гідності і її учасників, тому парламент має чітко заявити про свою однозначну позицію.

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"Вважаю, що зараз вона вкрай важлива, тому що зараз ми є свідками розгортання інформаційної кампанії проти Майдану, публікації про несправжніх Герої Небесної Сотні, що нібито майданівці вбивали невинних міліціонерів", – зазначив В’ятрович.

Він звернув увагу на те, що проросійські політичні сили прагнуть переписати історію подій на Майдані у вигідному для агресора контексті.

"Зареєстрований абсолютно скандальний законопроект Ківою, який полягає в тому, щоб гарантувати соціальний захист для представників правоохоронних органів, які брали участь у подіях на Майдані, зокрема Беркуту. Це все, на жаль, свідчить про чіткий намір деяких політичних сил в Україні зробити розворот щодо Майдану так, як ці події інтерпретує Росія", – сказав народний депутат.

"Для Росії – це вкрай важливо, тому що це абсолютно вписується в її загальну концепцію, що нібито в Україні триває громадянська війна, яка почалася ще з часів Майдану. Нам вкрай важливо зупинити цей розворот, тому що він матиме величезний негативний вплив на внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію", – додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176699
 
   
 Топ коментарі
 
Так продай комп или то из чего ты строчишь и купи себе что-нибудь.
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та ты всё врёшь! эпоха зубожиння закончилась еще в апреле 2019!
и сейчас учителя живут как презЕдент, а презЕдент и его слуги урода - как простые учителя - на 4000 баксов!
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Небесная Сотня, прости, мы всё проебали.
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Так продай комп или то из чего ты строчишь и купи себе что-нибудь.
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Нет. Он просто проголосовал за Зеленского.
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ага твои крымчаки и донецкие сильно богатыми стали
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та ты всё врёшь! эпоха зубожиння закончилась еще в апреле 2019!
и сейчас учителя живут как презЕдент, а презЕдент и его слуги урода - как простые учителя - на 4000 баксов!
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п.с. а особо выдающиеся слуги-кАрупциАнеры - типа бородатых баб и пуштунов - вообще живут как "прастой нарИд" - на 15-20 тысяч долларов в месяц/неделю. Скромно и зебилам в радость.
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Ну по заявлениям Вятрович чемпион ... Депутаты разных фракций призывают созвать внеочередную сессию для принятия заявления о Революции Достоинства, руководство парламента пока не отреагировало, - нардеп от "ЕС" Вятрович - Цензор.НЕТ 3350
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Лідером 5-й колони в Україні є президент, який в грудні відповів,
що події Революції Гідності -- це помилка і він жалкує.
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И Богдан назвал Майдан негативным явлением...
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і пруфи є. Чи тільки голоса ваших тараканів.
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не дурите людям голову, парашенка уже раз пролетел, с мовой, верой, томосом, про бабло случайно забыл
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Та це ж "вася ватник имбецил". Він цього і прагне
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Навіть не маю сумнівів у його дегенеративних вподобаннях.
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А шо петюнчики п'ять років робили, мародерили???
🤔
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Это не поможет . Врагов Украины уже надо выносить с банковой ,причем ,не демократическим путем Депутати різних фракцій закликають скликати позачергову сесію для прийняття заяви про Революцію Гідності, керівництво парламенту поки не відреагувало, - нардеп від "ЄС" В'ятрович - Цензор.НЕТ 9439
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Яша, опомнитесь! Их миллион. А Израиль не резиновый
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Ну судя по тому как страна стремительно движется к новому Майдану стараниями зебильных мародеров-капитулянтов, то поддержка мусоров из "реформированной" авакяшкой беркутни им очень даже будет нужна, а значит этих тварей всячески будут отбеливать и выставлять жертвами "радикалов". При этом следует помнить, что и при шоколадке были неоднократные попытки провернуть такую же аферу.
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А Богдан гуляє...та повій скликає до себе!Грошей у вас немає, каже, но ви тримайтеся!! Богдан - це візитна картка нового парламенту та уряду! Яка ж гидота дорвалася до влади...ще гірше попередників!...який жах
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намерении некоторых политических сил в Украине сделать разворот ...
Депутати різних фракцій закликають скликати позачергову сесію для прийняття заяви про Революцію Гідності, керівництво парламенту поки не відреагувало, - нардеп від "ЄС" В'ятрович - Цензор.НЕТ 4672
Кто то ведь за них голосовал.
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А когда 4018 поправок по земле голосовать?Эти же фракции их и навыдумывали.
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Бесполезно ломать копья, следующие поколения все равно будут давать оценку по сврему реальному уровню жизни, а не исходя из представлений непосредственных участников событий, и не из методичек уж точно. Время расставит все на свои места, при том же совке тоже казалось, что все поют в унисон.
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