 Кабмін планує до 2024 року довести рівень зарплат у сільській місцевості до середньої зарплати по країні, - Милованов

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українські села мають бути багатими! Ще одна мета, яку уряд разом із парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%", - говориться в повідомленні.

Згідно зі стратегією до 2024 року планується відкриття для жителів села більше можливостей для розвитку через: залучення прямих інвестицій в сільське господарство; збільшення переліку програм державної підтримки; створення спеціального фонду; бізнес-інкубатори для 5000 учасників, які готові створювати малі і середні підприємства; нові механізми для кооперації; підтримку виробників органічної продукції; заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

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"За найближчі 5 років - плануємо створити 200 000 нових робочих місць на селі. Тому для розвитку села важлива реформа ринку праці, яка дозволить захистити права людей", - зазначив Милованов.