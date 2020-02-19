 Кабмін планує до 2024 року довести рівень зарплат у сільській місцевості до середньої зарплати по країні, - Милованов

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українські села мають бути багатими! Ще одна мета, яку уряд разом із парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%", - говориться в повідомленні.
Згідно зі стратегією до 2024 року планується відкриття для жителів села більше можливостей для розвитку через: залучення прямих інвестицій в сільське господарство; збільшення переліку програм державної підтримки; створення спеціального фонду; бізнес-інкубатори для 5000 учасників, які готові створювати малі і середні підприємства; нові механізми для кооперації; підтримку виробників органічної продукції; заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.
"За найближчі 5 років - плануємо створити 200 000 нових робочих місць на селі. Тому для розвитку села важлива реформа ринку праці, яка дозволить захистити права людей", - зазначив Милованов.
а не.. то новая сказка для стада зебилов.. теперь о "средней зарплате" - на фоне обвала средней зарплаты с лета 2019 года))
Украинуукраинское село"
Насправді - 25 мільйонів 580 тис. грн. Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства цифрової трансформації на запит нардепа Олексія Гончаренка. Ось посилання на документи https://t.me/oleksiihoncharenko/799?single
Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Украины Владимира Зеленского отправить на доработку Государственный оборонный заказ.
Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3176655
Половина уедет...
Половину выгонят с их же земли...
У ВРУ он уже привел первую партию...
Остальные в пути...
Гоев для начала нужно Остричь и усмирить...
ты давно был в селе? не под Киевом! а дальше... там же одни дедки и бабки остались...
народ драпает, даже не в город, а за кордон (какой по ближе...за тот и драпает)
Что будет в 2024 самому Сатане не известно...
Но ХУЖЕ НИ БУДЕТ!))))
Так вже 4 роки роки залишилося,а не 5.