Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Ірану.
Випадки були в центральній провінції Кум. Тести показали позитивний результат.
На цей момент інфіковані поміщені на карантин. Проводиться низка досліджень, про які влада має намір повідомити після отримання результатів.
Вперше новий тип коронавірусу, що викликає атипову пневмонію (спочатку вірус отримав назву 2019 nCov), був підтверджений в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.
А если не отдадут, то Россия направит помощь для спасения Мухаммада аль Джакузи что прокашляться не может - зеленка, анальгин и грелка "русская"(кипятильник)
Китайцы конечно сильно стратили допустив утечку такого вируса из лабораторий - но это еще не самый худший ...
К Скосить популяцию пенсионеров заинтересованы все страны ...
Потому Эпидемия - будит очень сильной - и самое главное в Украине будит жопа ....