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 За кордоном, Здоров'я
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 Перші випадки зараження коронавірусом CОVID-19 зареєстровано в Ірані

В Ірані вперше в країні зареєстровано два випадки зараження новим китайським коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Ірану.

Випадки були в центральній провінції Кум. Тести показали позитивний результат.

На цей момент інфіковані поміщені на карантин. Проводиться низка досліджень, про які влада має намір повідомити після отримання результатів.

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Вперше новий тип коронавірусу, що викликає атипову пневмонію (спочатку вірус отримав назву 2019 nCov), був підтверджений в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176693
 
 
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Да чего уж, если отдадут "черные ящики", то случаев ВНЕЗАПНО( ).... станет 100500
А если не отдадут, то Россия направит помощь для спасения Мухаммада аль Джакузи что прокашляться не может - зеленка, анальгин и грелка "русская"(кипятильник) Первые случаи заражения коронавирусом CОVID-19 зарегистрированы в Иране - Цензор.НЕТ 4457
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А шо так ? Вирус не опасен, эпидемия вообще смешная )))
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От корновируса умирают в основном Пенсионеры - потому этот Вирус только на руку странам 3 мира ...
Китайцы конечно сильно стратили допустив утечку такого вируса из лабораторий - но это еще не самый худший ...
К Скосить популяцию пенсионеров заинтересованы все страны ...
Потому Эпидемия - будит очень сильной - и самое главное в Украине будит жопа ....
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Это ж какое богатырское здоровье надо, чтоб прочихнуть вирусом сквозь паранджу!
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