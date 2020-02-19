EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1100  6
Все про:грип (200) Мінздоров'я (1143) епідемія (123)

 За тиждень від ускладнень грипу померло 10 осіб, - МОЗ

За тиждень на ГРВІ захворіли 245 055 осіб, зареєстровано 10 летальних випадків унаслідок ускладнень грипу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ

"За минулий тиждень (10.02–16.02) на ГРВІ захворіли 245 055 людей, із них 61,4 % - діти. Інтенсивний показник захворюваності становить 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше за епідемічний поріг по Україні… За тиждень зареєстровано десять летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 38 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень від ускладнень грипу померли вісім осіб, - МОЗ

Зазначається, що в країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

У МОЗ зазначили, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 - типу А(Н1)pdm09, 11 - типу А не субтипований, 1 - типу B.

Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 776 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176690
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
завтра подкинут новостей с борта самолета из Китая
 показати весь коментар
 
 
А що там може бути? Що малює твоя хвора фантазія?
 показати весь коментар
 
"Ни один умерший не был привит от гриппа" а в поликлиниках есть вакцина,или была?Источник: https://censor.net.ua/n3176690
 показати весь коментар
 
На днях прошла инфа по МЧС. За январь на пожарах только погибло 200 чел! Ну теперь ждём июль, кажись в 19 г утопло на 1 июля 600чел. Вот народ на окуня рванёт скоро и массово---не по божески конечно---но ждём рекорда. Тогда же прочёл что в США в тот же период утонуло 40 чел. То видно наши бывшие с перебуху в Ниагарский стрыбали с тарзанки за банкой пива на спор! такая вот война!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору