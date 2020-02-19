 У 2019 році українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - $2,14 млрд

Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії аутстаффінгу Gremi personal із посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny - GUS), передає Цензор.НЕТ із посиланням Економічну правду.
Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає 2,14 млрд доларів, тоді як у 2018 році вона була лише 1,05 млрд доларів.
Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році 3,8 млрд дол., а у 2018 році - 3,6 млрд дол. Тобто бачимо стрімке зростання вдвічі видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли.
https://******.kasvyksta.lt/2020/02/18/verslas/statybininkams-*****-zadama-moketi-ir-per-4-tukstancius-euru-atlyginima-lemia-dvi-priezastys/
Алсо насколько знаю, без банковского счёта (т.е. только за наличку) работать нельзя, а значит статисты могли решить, что всё, что не отправлено переводом, потрачено здесь. Это было бы супер глупо, но всё же.
А могли как чехи - ничего не открывать, просто послать всех нафиг и нормально жить.
А на топ-менеджеров поляки наших не бурет. И не только на топ, на любую руководящую должность украинцам дорога закрыта.
А теперь посмотрим на Чехию - украинцев массово не пускают, соответственно чехи сами работают на раюочих должностях, 8 часов и за нормальные деньги. И ездить им никуда не надо.
Поляки пускают украинцев миллионами - чехи нет.
Совпадение? Не думаю...