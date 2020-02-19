 У 2019 році українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - $2,14 млрд

Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії аутстаффінгу Gremi personal із посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny - GUS), передає Цензор.НЕТ із посиланням Економічну правду.

Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає 2,14 млрд доларів, тоді як у 2018 році вона була лише 1,05 млрд доларів.

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Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році 3,8 млрд дол., а у 2018 році - 3,6 млрд дол. Тобто бачимо стрімке зростання вдвічі видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли.