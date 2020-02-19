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 Економіка, За кордоном
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Все про:Польща (2107) українці (1720) заробітчани (276)

 У 2019 році українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - $2,14 млрд

У 2019 році українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла вдвічі, тоді як перекази в Україну майже не зросли.

Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії аутстаффінгу Gremi personal із посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny - GUS), передає Цензор.НЕТ із посиланням Економічну правду.

Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає 2,14 млрд доларів, тоді як у 2018 році вона була лише 1,05 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк

Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році 3,8 млрд дол., а у 2018 році - 3,6 млрд дол. Тобто бачимо стрімке зростання вдвічі видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176685
 
 
 Топ коментарі
 
Когда весной введут налог на перевод, 18% + 1,5% - вообще переводы исчезнут
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Мій знайомий АТОшник мешкає на Волині у 30-км зоні та має зелений паспорт для проїзду на територію Польщі. Усі якісні товари він купує в Польщі. Так, що витрачені гроші українців не дивують. А з новим податком при перерахуванні грошей на картку ця сума значно виросте.
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бредовые цифры. как они это подсчитали? на кассе каждого спрашивали украинец ты или нет?
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Когда весной введут налог на перевод, 18% + 1,5% - вообще переводы исчезнут
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Так. Тобто, якщо я дочці перераховую свої гроші, то треба платити. Отримую товар з перерахуванням на картку, то теж плати... Тобто ціна товарів виросте мінімум на 20%. Це "реформа" зевлади!
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Добра,Али.Вгзляни на карту.Там не хватает Беларуси и стран Балтии для Балто-Черноморского Союза явно.А красиво бы было.И,думается, будет...только с Зелей процесс затянется.
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цікаво, за якого прзидента почалася масова втеча українців до Польщі?
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Вот бред.Рано безвиз Порох дал? Так у вас, зебилов,вариант до сих пор есть... в левиафанию. Там можете в Сибири китайцам лес валить за 300 долларов и палкой с задницы кавно сбивать....в том же лесу.А людям нориальным лучше клубнику кушать за 1000 долларов.Прибалты тоже не стесняются в Германиию и к скандинавам.
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Jedut konecno no i tut zarplati uze jest xorosyje.Vot smotriu na strojke 4150 evro v mesiac.Eto realno tak budet platyt takoj kontrakt podpisali s rabocimi 3500 evro bolse cem minimalka

https://******.kasvyksta.lt/2020/02/18/verslas/statybininkams-*****-zadama-moketi-ir-per-4-tukstancius-euru-atlyginima-lemia-dvi-priezastys/
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Eto konecno redko tak platyt no jest i takyje strojki, IT specialisty 5000 evro polucajet eto pocty vezde
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Да мы в курсе.Наши доярки по 1000 ойро у вас зарабатывают. К вам за продуктами ездим.Качество не сравнимо.По сыру особое дзякуй.) Мы свой шанс упустили в 94-ом,живём надеждой.Кто с россией свяжется-тот в говне окажется-АКСИОМА.Процветания Литве!!!
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Так вроде заявили официально, что такого налога не будет. Или я что-то пропустил?
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Кому это интересно? Вот для этого и существуют фейки
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Ну с теперешней властью я уже ни в каком абсурде не удивлюсь. У них ума хватит.
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В этом смысле за 30 лет ничего не изменилось
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Мій знайомий АТОшник мешкає на Волині у 30-км зоні та має зелений паспорт для проїзду на територію Польщі. Усі якісні товари він купує в Польщі. Так, що витрачені гроші українців не дивують. А з новим податком при перерахуванні грошей на картку ця сума значно виросте.
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Это пока цветочки покупать там товары. Потом будет интересней. Уже давно есть много людей у нас что Польшей связаны и по 10 лет запросто по работе. Начнут такие покупать недвижимость, жильё себе. Имея такое, вид на жительство а потом и гражданство получают быстрее. Та и совместные браки будут только наростать. Всё правильно. И не только с Польшей такой процесс пойдёт. Там и Словакия подходит многим и Чехия где кацапов уже районы живут. И по Италии. А в Португалии там вообще давно дело пошло. И церкви уже есть православные. Так что известная фраза что будет:*Данбасс* уже работает. Каждому своё---как было написано в одном очень непростом месте.
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Це вже роблять. Особливо цікаво, коли найкращі студенти навчаються у Польщі В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - $2,14 млрд - Цензор.НЕТ 375
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польское образование даже полякам не интересно. они в Англию все валят учиться или Германию.
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В Краковском университете давно учатся наши, и не по обмену, а по простому с оплатой учёбы, как везде в мире. И тоже давненько процесс туда идёт. И кстати с Харькова тут знаю. Уже и закончили, кто вернулся, кто остался там. А кое кого заранее наблюдая перехватили и в другие страны. Всё правильно делают!
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бредовые цифры. как они это подсчитали? на кассе каждого спрашивали украинец ты или нет?
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тоже стало интересно. Возможно посчитали суммарную зп украинцев и отминусовали переводы? Хотя многие наличкой возят, особенно те кто работает сезонно.
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Как минимум по банковским картам можно проследить. В доках при заключении договора польским по белому написано "rachunek nierezydenta". В теории достаточно взять несколько тысяч выписок с карт людей, работающих в разных городах на разных должностях и интерполировать на всех остальных.

Алсо насколько знаю, без банковского счёта (т.е. только за наличку) работать нельзя, а значит статисты могли решить, что всё, что не отправлено переводом, потрачено здесь. Это было бы супер глупо, но всё же.
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Думаю, отследили по запросам на возврат польского НДС
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не удивительно , знаю многих кто по открывал там небольшие лавочки ,хостелы , итп , всем надоело новая жизнь тут , понемногу теряем и людей и бизнес ,а это уже печально, в ряд ли они уже вернуться ,народ линяет от сюда..... В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - $2,14 млрд - Цензор.НЕТ 7617
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Але ж зараз при новій та креативній владі усі повернуться в Україну. Гірше не буде В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - $2,14 млрд - Цензор.НЕТ 3328
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ГЫ-гы, удачная шутка У 2019 році українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - $2,14 млрд - Цензор.НЕТ 7426 . У меня многие знакомые, которые приехали по безвизу поработать на пробу, уже семьи забирают.
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не факт , даже при новой креативной власти изменения к лучшему займет десятилетия , а люди не хотят ждать далекого светлого будущего , поэтому будут покидать страну , да может когда в стране станет хорошо будут возвращаться , но не уехавшие а их дети ,хотя в это не верится ,... когда тут в далеком будущем будет хорошо ,там будет еще лучше
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а ниче, что в польше больше миллиона наших сограждан проживает? они что должны не есть и не пить! кстати, как они считали? наверное соцопрос дубилета сделали?!
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...вычтут при возвращении задним числом..))..не радуйтесь заробитчане... У 2019 році українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - $2,14 млрд - Цензор.НЕТ 8601...
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Вообще поляки великолепно сработали в эти 25 лет! Просто джекпот вырвали и на наших глазах. Когда с 6-7лет назад попёрло быдло-шмыдло с С Африки в ЕС особенно сильно, там стали квоты на утыреных выделять. Поляки и сообразили раньше всех. открыли двери славянам особенно, и выиграли колосально, избежав жирных арабов и борзых черносраких. Мол мы помогаем из соц-лагеря людям! Ну а теперь в райской Скандинавии котяхи лежат ковром по нарыганому накануне. Радости от пуза. Уже наметилось очень редкое для тех мест действие. такого никогда не было по сути. Шведы уже с лет 6 как на Канаду потянулись. Это печаталось уже и не раз в серьёзных изданиях ЕС.
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Видишь ли, поляки не считают что они выиграли, потому что их рабочие места заняли украинцы готовые работать за копейки, из-за чего самим полякам приходится уезжать в Германию или Англию.
А могли как чехи - ничего не открывать, просто послать всех нафиг и нормально жить.
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Вот если честно, ну на какие-такие места наши рынулись. 90% работают на тех местах где поляки работать не хотят. Много вы знаете наших топ-менеджеров в польских компаниях?
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именно про это я и говорю! Наши работают на низкооплачиваемых работах по 12 часов в день и без оформления. Поляки там бы работали сами но по 8 часов и с социальным пакетом. Но какой поляк возьмет дорогого поляка если есть дешевый украинец?
А на топ-менеджеров поляки наших не бурет. И не только на топ, на любую руководящую должность украинцам дорога закрыта.
А теперь посмотрим на Чехию - украинцев массово не пускают, соответственно чехи сами работают на раюочих должностях, 8 часов и за нормальные деньги. И ездить им никуда не надо.
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Очень я сомневаюсь что судьба тяжёлая гонит поляков в Англию и Германию. Как когда то в в лихие 90гг кацапы подкалывали эстонцев что те в Данию помчали работать и учится тоже молодёжь. Это процесс логичный. От низшего уровня к высшему.. Чехи кстати для наших официально квоту большую выделили на рабочих. Мало кто знает, но и из США едут на заработки именно рабочие, но с очень высокой квалификацией, особенно по портовым сооружениям, дноуглублению итд. Легко догадаться куда---в Эмираты. И инженеры тоже. Там же и немцы крепко работают. Хотя это в целом чуть иное. Едут не от плохой жизни----тут принципиальная разница. Не для нас.
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смотри, поляки едут в Англию - чехи не едут.
Поляки пускают украинцев миллионами - чехи нет.
Совпадение? Не думаю...
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Причина проста.В Польші всі товари,ліки, продукти якісніші і дешевші на 50-100% ніж в Украіні.
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