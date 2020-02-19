 "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував у фейсбуці журналіст Андрій Дзиндзя.
З пропозицією вшанувати загиблих на початку ранкового засідання 18 лютого звернувся до депутатів перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.
"Цей пленарний тиждень - це тиждень, протягом якого відбувалися події на Майдані. Цей тиждень увійшов до нашої історію як тиждень Революції Гідності. У мене пропозиція: згадаймо всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет", - сказав Стефанчук.
Після цього присутні в залі депутати, а також журналісти та інші запрошені на засідання встали і вшанували пам'ять загиблих.
Однак нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився встати і вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих.
А зараз все норм.
Яке ж воно тупе. Попалився, а це погано для резидента Кремля
Навіть риги повставали, бо розуміють що їх годує Україна, а Московія тільки хабарі дає.
Буде замість цього карта на проживання в Україні без змоги голосувати, мати зброю і займати державні посади пожиттєво!
Добренький Кравчук всем раздал гражданство - вот і маємо те, що маємо.
Он (Бужанский) сволочь и говнюк!
Плять ,, вы хоть теперь понимаете кого вы навыбирали , зебобики ??
Об этом рассказал ее однопартиец и народный депутат Вадим Ивченко во время заседания Верховной Рады, - передает ТСН.
По его словам, Тимошенко не явилась из-за плохого самочувствия.
«Она заболела и у нее высокая температура», - отметил он.
Я не знаю, зачем это бужанскому, но могу догадаться зачем это коломойскому.
Елітний готель вартістю $11 мільйонів "продали" за $700 тисяч. Земля ціною $2 млн відійшла покупцю "бонусмом".
Зеленський - зобов'язаний закрити всі сепарскі медведчуківські канали.
вигнати цього гоміка - Бужанського з фракції.
заарештувати всіх колишніх регіоналів.
перекрити кордон з рф, і повністю заблокувати ордло і Крим...
Якщо він цього не зробить - вважайте, що ZE команда імітує разом з порохоскотом, ригамі і іншими путінськими агентами політичну боротьбу і взагалі діяльність.
Мабудь мамка тебе стоячи народила