 Директор розташованого на Тернопільщині санаторію "Медобори" Мартинюк відмовився приймати евакуйованих з Китаю українців

Про це директор санаторію "Медобори" Василь Мартинюк заявив на позачерговій сесії Тернопільської обласної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, попередньо у нього вже було досягнуто домовленостей щодо розміщення евакуйованих з Китаю українців з керівництвом держави.
"Спочатку був дзвінок з Києва, щоб розмістити людей. Я сказав, що у нас є місця. В суботу подзвонили, що приїдуть подивитися на умови. Приїхали представники МОЗ, правоохоронних органів, ДСНС. Я показав заклад, розповів про плюси і мінуси. Керувався тим, що це ж наші громадяни, я ж не можу вигнати. В неділю мені зателефонували, що в понеділок приймуть рішення. Була зустріч з прем’єр-міністром, з яким обговорили питання розміщення людей на нашій локації", – розповів Мартинюк.
При цьому він запевнив, що під час попередніх домовленостей заявив про необхідність врахування думки колективу та громади.
"Я розумію, що сталася біда і треба це питання вирішити. Коли сказали, що наш заклад ніби підходить, я відповів, що готовий допомогти. Але є ще колектив. Я апріорі знав, що люди прості, з села, вони побояться прибирати в номерах, обслуговувати. І також обумовив, що має бути рішення громади, яка не заперечує. А технічні питання вже можна вирішувати", – розповів про нюанси домовленостей директор санаторію.
Після повернення зі столиці до Тернополя він зрозумів, що люди не сприймають приїзду евакуйованих українців в санаторій "Медобори".
"Колектив мені заявив, що у разі приїзду евакуйованої групи, вони не вийдуть на роботу. Колектив був категоричний, а я – на стороні свого колективу. Звісно, хочеться допомогти, але при цьому ставити під загрозу інших людей… Я готовий допомагати державі, але не можу йти проти громади. Тому на сесії ОТГ я одразу сказав, що підтримую їхнє рішення. На 100% ми не прийматимемо українців з Китаю у зв’язку з загрозою", – заявив з трибуни Мартинюк.
При цьому він додав, що жодних письмових зобов’язань перед керівництвом держави у нього немає.
"Ніяких документів я не підписував, кошти на рахунок нашого закладу не перераховували", – уточнив Мартинюк. Жителі Микулинців, яких запросили на сесію, висловили нерозуміння, чому людей на карантин везуть в область, де навіть немає лабораторії, здатної у разі проблем оперативно провести необхідні аналізи.
Жителі громади переконані, що приймати евакуйованих громадян мав би медичний заклад, який має ізоляційній бокси на випадок потреби, яких в "Медоборах" теж немає.
На те, що керівник санаторію не врахував неготовність свого закладу до ризиків та можливих наслідків, Мартинюку дорікнув заступник голови облради Любомир Крупа.
"Не знаю, як можна було попередньо погодитися. Ви вчинили безвідповідально, ви підставили цілу область. Не знаю, чим керувалися, комерційними інтересами?", – дорікнув директору санаторію Крупа.
Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель запевнив, що він не давав жодних погоджень на приїзд евакуйованих українців на Тернопільщину.
Як повідомлялося, 17 лютого жителі смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти ймовірного поселення на карантин у санаторії "Медобори" евакуйованих з Китаю українців облаштували на під’їзді до нього блокпост. Минулого вечора там чергувало близько 300 осіб.
Крім того, поблизу місця ймовірного поселення евакуйованих з Китаю українців на Тернопільщині затіяли ремонт дороги.
Очікується, що літак з українцями прибуде до України з Китаю вранці 20 лютого. Евакуйованих громадян України планують помістити на обсервацію мінімум на 14 днів.
Ни одного сообщения о возможном их размещении в санатории, мед. учреждения в левобережной Украине.
Даже в Кривом Роге и окрестностях есть.
Можно туда отправить.
и где их будут держать на карантине? как в других странах, забравших своих... решили эту проблему? в воинских частях (говорили) но у нас там такой быт....что иностранцам это показывать нельзя... разве в палатках в Широком Лане))) добить чумку простудой ! )))
а если серьезно - люди почти в небе...пора решать!
где там... унасвсеподконтролем?
1. Москва
2. Кончезаспа,
3. в село Рославичи Киевской области, котеджный городок "Маеток. Жемчужина Италии"
Вспомнила фильм " Приключения итальянцев в Росси". ПРИКЛЮЧЕНИЯ "китайцев" с коронавирусом в Украине))
Так и будут куролесить туда-сюда... Уж лучше так... Пока Бог их не пожалеет.
А пусть они везут этих несчатных людей к себе - в ЗРаду! Чтобы сильно умными депутаты не были! Глядишь, закон о рынке земли отложат до новых веников! А то за болячками людям некогда будет за всеми их делишками уследить!
Це не бабусям впарювати вітамінки зі своєї аптеки за 500грн упаковку.
Им будут борщи варить? Жаркое? Икра черная? Икра красная? Запеканки? Омлеты? Омары? Крабы? Салыт из креветок? Водка с перцем? Водка БЕЗ перца? Лук? Чеснок? Да они там всю городыну позаражают! Не только людей!!
Тупое бычье. Рагули, в плохом смысле этого слова.