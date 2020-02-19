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 Директор розташованого на Тернопільщині санаторію "Медобори" Мартинюк відмовився приймати евакуйованих з Китаю українців

За словами Мартинюка, колектив санаторію пообіцяв повним складом не вийти на роботу, якщо в заклад привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Про це директор санаторію "Медобори" Василь Мартинюк заявив на позачерговій сесії Тернопільської обласної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, попередньо у нього вже було досягнуто домовленостей щодо розміщення евакуйованих з Китаю українців з керівництвом держави.

"Спочатку був дзвінок з Києва, щоб розмістити людей. Я сказав, що у нас є місця. В суботу подзвонили, що приїдуть подивитися на умови. Приїхали представники МОЗ, правоохоронних органів, ДСНС. Я показав заклад, розповів про плюси і мінуси. Керувався тим, що це ж наші громадяни, я ж не можу вигнати. В неділю мені зателефонували, що в понеділок приймуть рішення. Була зустріч з прем’єр-міністром, з яким обговорили питання розміщення людей на нашій локації", – розповів Мартинюк.

При цьому він запевнив, що під час попередніх домовленостей заявив про необхідність врахування думки колективу та громади.

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"Я розумію, що сталася біда і треба це питання вирішити. Коли сказали, що наш заклад ніби підходить, я відповів, що готовий допомогти. Але є ще колектив. Я апріорі знав, що люди прості, з села, вони побояться прибирати в номерах, обслуговувати. І також обумовив, що має бути рішення громади, яка не заперечує. А технічні питання вже можна вирішувати", – розповів про нюанси домовленостей директор санаторію.

Після повернення зі столиці до Тернополя він зрозумів, що люди не сприймають приїзду евакуйованих українців в санаторій "Медобори".

"Колектив мені заявив, що у разі приїзду евакуйованої групи, вони не вийдуть на роботу. Колектив був категоричний, а я – на стороні свого колективу. Звісно, хочеться допомогти, але при цьому ставити під загрозу інших людей… Я готовий допомагати державі, але не можу йти проти громади. Тому на сесії ОТГ я одразу сказав, що підтримую їхнє рішення. На 100% ми не прийматимемо українців з Китаю у зв’язку з загрозою", – заявив з трибуни Мартинюк.

При цьому він додав, що жодних письмових зобов’язань перед керівництвом держави у нього немає.

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"Ніяких документів я не підписував, кошти на рахунок нашого закладу не перераховували", – уточнив Мартинюк. Жителі Микулинців, яких запросили на сесію, висловили нерозуміння, чому людей на карантин везуть в область, де навіть немає лабораторії, здатної у разі проблем оперативно провести необхідні аналізи.

Жителі громади переконані, що приймати евакуйованих громадян мав би медичний заклад, який має ізоляційній бокси на випадок потреби, яких в "Медоборах" теж немає.

На те, що керівник санаторію не врахував неготовність свого закладу до ризиків та можливих наслідків, Мартинюку дорікнув заступник голови облради Любомир Крупа.

"Не знаю, як можна було попередньо погодитися. Ви вчинили безвідповідально, ви підставили цілу область. Не знаю, чим керувалися, комерційними інтересами?", – дорікнув директору санаторію Крупа.

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель запевнив, що він не давав жодних погоджень на приїзд евакуйованих українців на Тернопільщину.

Як повідомлялося, 17 лютого жителі смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти ймовірного поселення на карантин у санаторії "Медобори" евакуйованих з Китаю українців облаштували на під’їзді до нього блокпост. Минулого вечора там чергувало близько 300 осіб.

Читайте: "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців

Крім того, поблизу місця ймовірного поселення евакуйованих з Китаю українців на Тернопільщині затіяли ремонт дороги.

Очікується, що літак з українцями прибуде до України з Китаю вранці 20 лютого. Евакуйованих громадян України планують помістити на обсервацію мінімум на 14 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176682
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленые упорото стараются отправить потенциально опасных эвакуируемых из Китая только на Западную Украину, Львов, Тернополь.
Ни одного сообщения о возможном их размещении в санатории, мед. учреждения в левобережной Украине.
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при чому тут це? персонал закладу не повинен!!! з карантинними повинні працювати і обслуговувати медики і спеціально підготовлені люди, яким за це платять.
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Желание проявлять доброту за счет других - это от совка всё идет.
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це просто бажання спихнути: вони їх привезуть і просто спихнуть на цивільних. і це постсовок, а не совок.
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Та відправити борт назад в Ухань і нема проблем !
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Бггг, а Гончарук жеж сказал что всё порешали с размещением. Неужели как всегда соврал?
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А почему бы евакуированных не разместить где то в Чернобыле? Нет там уже радиации. Можно же было там сделать карантинную больничку по быстрому как Китайцы.
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Можно и на остров Змеиный перевезти. Так и казарма есть. И сбежать некуда.
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вот именно. там только по-подметать, да стёкла по-вставлять и всё.
Директор расположенного на Тернопольщине санатория "Медоборы" Мартынюк отказался принимать эвакуированных из Китая украинцев - Цензор.НЕТ 4129
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Зеленский, размещай в помешканнях своих подчиненных, ну и у себя дома, конечно. У тебя же в Италии есть запасная вилла
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Зеленые упорото стараются отправить потенциально опасных эвакуируемых из Китая только на Западную Украину, Львов, Тернополь.
Ни одного сообщения о возможном их размещении в санатории, мед. учреждения в левобережной Украине.
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А вы думаете, что нет?! во ВСЕЙ левобережной Украине?
Даже в Кривом Роге и окрестностях есть.
Можно туда отправить.
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Они могут сказать, что и так заражены вирусом сепаратизма, и другой инфекции им уже не надо.
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Не знала. Але явно не так сильно справа як Львів або Тернопіль. )
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есть, в Конче Заспе или в Феофании или в управделами на Ветрова 4....
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Не верит Мартынюк слугам народа Коломойского : Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /.депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход".
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Ага, нашли кому верить - столько брехни и глупостей ещё ни одно правительство не рожало. И народ терпит - терпилы - хоть на голову сцы.
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Там недавно CNN писало, что глава госпиталя в Ухане помер от этой болячки. Видно директор санатория не хочет, чтобы про него тоже написали.
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В этом году Медобори вряд ли заработали бы хоть одну гривну с отдыхающих. Кто в здравом уме поехал бы туда *оздоровляться*?
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К примеру, бациллы сибирской язвы - одни из самых устойчивых к переменам внешних условий среды: могут сохраняться в почве десятки лет, даже в условиях вечной мерзлоты, устойчивы к экстремально высоким температурам - их гибель не гарантируют даже 20 минут кипячения.
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Бесчеловечное правительство, бесчеловечные депутаты. Сколько в Зраде свободного места пустует. А ОПа вообще пустая - кроме гномов и ишаков - шаром покати. Зато столовая бесплатная, врачи элитные. Есть куда селить - они в Тернополь везут.
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получается, что выход только один- разместить в ВР, депутаты ведь слуги народа, а значить надо собой жертвовать ради него
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итить колотить... а люди уже в самолет грузятся...
и где их будут держать на карантине? как в других странах, забравших своих... решили эту проблему? в воинских частях (говорили) но у нас там такой быт....что иностранцам это показывать нельзя... разве в палатках в Широком Лане))) добить чумку простудой ! )))
а если серьезно - люди почти в небе...пора решать!
где там... унасвсеподконтролем?
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Я так понимаю, что никто в этом "Медоваре" размещать не собирался. Это- отвлекающий объект. Я бы, скорее всего- так и поступил.
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Так це що виходить,міністр Авак нам мультік показував,що все в нього зашибісь,-і обманув ? Директор расположенного на Тернопольщине санатория "Медоборы" Мартынюк отказался принимать эвакуированных из Китая украинцев - Цензор.НЕТ 1531 Доведеться Зєлі заселяти їх в своєму маєтку на Васильківщині.А шо ?Мощний хід,і рейтинги піднімуться !
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а вы хотите, шоб вуйки с блях слезли)))
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Нет. Поделить на три равные группы и по одной отправить:
1. Москва
2. Кончезаспа,
3. в село Рославичи Киевской области, котеджный городок "Маеток. Жемчужина Италии"
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Если реально собирались там размещать, то никакой работающий там персонал- не понадобится. Привезут иной. Возможно- уже в химкомплектах. Ну и... начнётся приём пациентов... Это будет Нечто, как уже можно предположить. Представляю: ночь, лучи прожекторов, два кольца патрулирования, скорее всего- лай собак... Возможно- рев лопастей вертолёта, со спец-гостями(начальством высоким).... Ну, де-то так.
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та щас. высокое начальство скорее на сейшелы к Боде в гости на 14 дней мотнёт.
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Да? Тогда- лопасти вертолёта- стихли. Остался только лай сторожевых псов.
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Кроме высокого начальства необходимо Высокое напряжение) Шоб аж искрило.
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если инфицированых вернуть обратнов Китай то вероятность выздоровления повысится в разы чем они будут колесить по стране в ожидании что зевласть что-то нарешает.....
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Які в нас безідейні люди, ні щоб здохнути, як якийсь Павка Корчагін, за 3 тис. грн. на місяць
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Лучше всего их по тихому отвезти на в Москву без объявления места прибытия, оплатить проживание в отеле.
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Вот так история! Какого хрена их сюда везут. если даже договоренности НЕ было с директорами санаториев и чего там еще... Да нафига они здесь вообще нужны?!

Вспомнила фильм " Приключения итальянцев в Росси". ПРИКЛЮЧЕНИЯ "китайцев" с коронавирусом в Украине))
Так и будут куролесить туда-сюда... Уж лучше так... Пока Бог их не пожалеет.
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Что за совок. Жители села никак не обязаны принимать этих людей.
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Правильно! Чтобы огороды и сады не заразили нам своими срантями. И слюной еще.
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Нация мертва где каждый за себя,где нет достоинства,сочувствия к своим согражданам. А мы еще хотим как нация чего то добиться ,приэтом тихо друг друга ненавидя и отказывая в помощи. *** ,в следующий раз когда в Украине появится такая болячка,что будем отстреливать больных от греха подальше?
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Нет. Дело в другом. Дело в отсуствии медицины в нашей стране. Этих несчастных людей везут сюда на смерть. Но наше правительство решило не обходиться малым. Они решили убить всех. Они же почему-то не везут юольных из Китая к себе в Конче-Заспу! В свои виллы в Италии или Крыму! А почему? А потому.
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Да насрать власти на жителей и эвакуированных. Зато как будет какой нибудь Арахноид рассказывать про профессиональную команду которая провела эвакуацию.
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)) Арахноид! Я потому называю его Паукоедом)

А пусть они везут этих несчатных людей к себе - в ЗРаду! Чтобы сильно умными депутаты не были! Глядишь, закон о рынке земли отложат до новых веников! А то за болячками людям некогда будет за всеми их делишками уследить!
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ну да, я помню спрашивал у Ирины- а почему паукоед?
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Ось вам і медицина і клятва лікаря...
Це не бабусям впарювати вітамінки зі своєї аптеки за 500грн упаковку.
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вот именно. ********** должен каждого обнять и поцеловать в лоб.
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Возможно, кто-то уже здесь говорил... А чем и кто их будет кормить? Не святым же духом они будут питаться) И главный вопрос: за чей счет они будут зарчеваться у нас в стране??
Им будут борщи варить? Жаркое? Икра черная? Икра красная? Запеканки? Омлеты? Омары? Крабы? Салыт из креветок? Водка с перцем? Водка БЕЗ перца? Лук? Чеснок? Да они там всю городыну позаражают! Не только людей!!
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Водка с перцем? Водка БЕЗ перца?(с) Отвечаю утвердительно! А ещё- пиво. Иначе- никак.
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Зелені, ви можете зробити хоч щось, щоби не обісра.тись?
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Все что нужно знать про наш "мудрый нарид".
Тупое бычье. Рагули, в плохом смысле этого слова.
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Да при чем тут народ? Всё это от совка идет - отдать приказ, в случае невыполнения виноватых расстрелять, приказ повторить. А вот что надо для того чтобы действительно провести эвакуацию это не важно.
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а персонал і не повинен їх обслуговувати. ба чо придумали, невчених людей на таке посилать. оті служби які привезуть карантинників і повинні з ними там два тижні тусить. а то придумли - привезти і спихнуть?
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а там не і не повинен працювати колектив закладу!!!! там повинні тепер з карантинними працювати медики і спеціально підготовлені.
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Где же вы, где же вы... специально подготовленные... На Луне? На Марсе? В Японии? В Китае!!! Все они сейчас - там. У нас ИХтутНЕТ.
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а цивільний персонал санаторію звилювати не повинно. то головна біль скалецької.
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если на то пошло то есть отделения инфекционных больниц.
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ну я так розумію, що одна лікарня усіх не вмістить. і там ще чого підхопити можна. а розкижувати їх по лікарнях країни - це маразм. вони повинні бути розміщені компактно.
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Почему не феофания? Зачем вести хрен знает куда?
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Какой бред. Кто бы допустил персонал санатория к уборке и обслуживанию?
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Ну если наши властьимущие пидасы, мне что тоже таким становится? И почему они должны измениться, ведь при всех наших революциях никто из них не пострадал,они же бессмертные боги. Мы все жалуемся и на этом все заканчивается. Мы не задаем вопрос,вернее не требуем ,чтобы правительство выделило место и деньги для наших граждан на момент их изоляции. Мы просто думаем хух пронесло ,что не я!
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Интересно, Зеленский приедет встречать рейс из Китая?
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