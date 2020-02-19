 Директор розташованого на Тернопільщині санаторію "Медобори" Мартинюк відмовився приймати евакуйованих з Китаю українців

Про це директор санаторію "Медобори" Василь Мартинюк заявив на позачерговій сесії Тернопільської обласної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, попередньо у нього вже було досягнуто домовленостей щодо розміщення евакуйованих з Китаю українців з керівництвом держави.

"Спочатку був дзвінок з Києва, щоб розмістити людей. Я сказав, що у нас є місця. В суботу подзвонили, що приїдуть подивитися на умови. Приїхали представники МОЗ, правоохоронних органів, ДСНС. Я показав заклад, розповів про плюси і мінуси. Керувався тим, що це ж наші громадяни, я ж не можу вигнати. В неділю мені зателефонували, що в понеділок приймуть рішення. Була зустріч з прем’єр-міністром, з яким обговорили питання розміщення людей на нашій локації", – розповів Мартинюк.

При цьому він запевнив, що під час попередніх домовленостей заявив про необхідність врахування думки колективу та громади.

Також дивіться: 48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я розумію, що сталася біда і треба це питання вирішити. Коли сказали, що наш заклад ніби підходить, я відповів, що готовий допомогти. Але є ще колектив. Я апріорі знав, що люди прості, з села, вони побояться прибирати в номерах, обслуговувати. І також обумовив, що має бути рішення громади, яка не заперечує. А технічні питання вже можна вирішувати", – розповів про нюанси домовленостей директор санаторію.

Після повернення зі столиці до Тернополя він зрозумів, що люди не сприймають приїзду евакуйованих українців в санаторій "Медобори".

"Колектив мені заявив, що у разі приїзду евакуйованої групи, вони не вийдуть на роботу. Колектив був категоричний, а я – на стороні свого колективу. Звісно, хочеться допомогти, але при цьому ставити під загрозу інших людей… Я готовий допомагати державі, але не можу йти проти громади. Тому на сесії ОТГ я одразу сказав, що підтримую їхнє рішення. На 100% ми не прийматимемо українців з Китаю у зв’язку з загрозою", – заявив з трибуни Мартинюк.

При цьому він додав, що жодних письмових зобов’язань перед керівництвом держави у нього немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук

"Ніяких документів я не підписував, кошти на рахунок нашого закладу не перераховували", – уточнив Мартинюк. Жителі Микулинців, яких запросили на сесію, висловили нерозуміння, чому людей на карантин везуть в область, де навіть немає лабораторії, здатної у разі проблем оперативно провести необхідні аналізи.

Жителі громади переконані, що приймати евакуйованих громадян мав би медичний заклад, який має ізоляційній бокси на випадок потреби, яких в "Медоборах" теж немає.



На те, що керівник санаторію не врахував неготовність свого закладу до ризиків та можливих наслідків, Мартинюку дорікнув заступник голови облради Любомир Крупа.

"Не знаю, як можна було попередньо погодитися. Ви вчинили безвідповідально, ви підставили цілу область. Не знаю, чим керувалися, комерційними інтересами?", – дорікнув директору санаторію Крупа.

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель запевнив, що він не давав жодних погоджень на приїзд евакуйованих українців на Тернопільщину.

Як повідомлялося, 17 лютого жителі смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти ймовірного поселення на карантин у санаторії "Медобори" евакуйованих з Китаю українців облаштували на під’їзді до нього блокпост. Минулого вечора там чергувало близько 300 осіб.

Читайте: "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців

Крім того, поблизу місця ймовірного поселення евакуйованих з Китаю українців на Тернопільщині затіяли ремонт дороги.

Очікується, що літак з українцями прибуде до України з Китаю вранці 20 лютого. Евакуйованих громадян України планують помістити на обсервацію мінімум на 14 днів.